Sau 18 năm thi công, đường trục phía Nam Hà Nội 6.000 tỷ hiện ra sao?
Kỳ vọng giảm tải cho cửa ngõ Thủ đô, dự án đường trục phía Nam Hà Nội trị giá 6.000 tỷ đồng đã thành hình sau 18 năm trắc trở, 7km tiếp theo dự kiến sẽ thông xe trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
- 14-01-2026
- 08-01-2026
- 28-12-2025
VIDEO: Toàn cảnh dự án đường trục 6.000 tỷ phía Nam Hà Nội đang được đẩy nhanh tiến độ.
Theo Đức Nguyễn
Tiền Phong
Theo Tiền Phong
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://tienphong.vn/sau-18-nam-thi-cong-duong-truc-phia-nam-ha-noi-6000-ty-dong-hien-ra-sao-post1812704.tpo
CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM