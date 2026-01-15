Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau 18 năm thi công, đường trục phía Nam Hà Nội 6.000 tỷ hiện ra sao?

15-01-2026 - 09:05 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Kỳ vọng giảm tải cho cửa ngõ Thủ đô, dự án đường trục phía Nam Hà Nội trị giá 6.000 tỷ đồng đã thành hình sau 18 năm trắc trở, 7km tiếp theo dự kiến sẽ thông xe trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

VIDEO: Toàn cảnh dự án đường trục 6.000 tỷ phía Nam Hà Nội đang được đẩy nhanh tiến độ.

Sau 18 năm thi công, đường trục phía Nam Hà Nội 6.000 tỷ hiện ra sao? - Ảnh 1.

Sau 18 năm thi công, đường trục phía Nam Hà Nội 6.000 tỷ hiện ra sao? - Ảnh 2.

Dự án đường trục phía Nam Hà Nội có tổng chiều dài 41,5km, khởi công năm 2008 với tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỉ đồng, đối ứng bằng hơn 500ha đất. Đây là tuyến giao thông trục chính, đóng vai trò kết nối các phường, xã phía Nam Hà Nội và đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân.

Sau 18 năm thi công, đường trục phía Nam Hà Nội 6.000 tỷ hiện ra sao? - Ảnh 3.

Điểm đầu của tuyến kết nối từ khu vực Phúc La – Kiến Hưng (đoạn qua KĐT Thanh Hà), điểm cuối nối với quốc lộ 1A, đoạn phía dưới cầu Giẽ (xã Chuyên Mỹ, Hà Nội).

Đến năm 2019, tuyến đường được đưa vào khai thác giai đoạn một với hơn 19km, nối từ khu vực Hà Đông đến Thanh Oai (cũ). Phần còn lại của dự án sau đó bị đình trệ trong thời gian dài do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng.

Sau 18 năm thi công, đường trục phía Nam Hà Nội 6.000 tỷ hiện ra sao? - Ảnh 5.

Đến năm 2019, tuyến đường được đưa vào khai thác giai đoạn một với hơn 19km, nối từ khu vực Hà Đông đến Thanh Oai (cũ). Phần còn lại của dự án sau đó bị đình trệ trong thời gian dài do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng.

Sau 18 năm thi công, đường trục phía Nam Hà Nội 6.000 tỷ hiện ra sao? - Ảnh 6.

Nhằm tháo gỡ các vướng mắc, trong giai đoạn 2024–2025, UBND TP Hà Nội đã tổ chức nhiều cuộc họp, ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến dự án. Theo đó, chính quyền thành phố cùng các xã đã cơ bản giải quyết dứt điểm các tồn tại về giải phóng mặt bằng, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công.

Sau 18 năm thi công, đường trục phía Nam Hà Nội 6.000 tỷ hiện ra sao? - Ảnh 8.

Tiếp nối đoạn đã hoàn thành, hơn 7km tuyến đường từ Km 18+ 400 đến tỉnh lộ 428 đã được thi công, đạt trên 90% khối lượng. Hiện một nửa phần đường đã cho xe cộ lưu thông tạm.

Sau 18 năm thi công, đường trục phía Nam Hà Nội 6.000 tỷ hiện ra sao? - Ảnh 10.

Theo ghi nhận, nhà thầu đang tiến hành thảm nhựa và hoàn thiện mặt đường, dự kiến hoàn thành trong khoảng 2 tuần tới.

Sau 18 năm thi công, đường trục phía Nam Hà Nội 6.000 tỷ hiện ra sao? - Ảnh 12.

Sau 18 năm thi công, đường trục phía Nam Hà Nội 6.000 tỷ hiện ra sao? - Ảnh 13.

Các hạng mục cây xanh, cột đèn chiếu sáng và hệ thống biển báo đang được hoàn thiện.

Sau 18 năm thi công, đường trục phía Nam Hà Nội 6.000 tỷ hiện ra sao? - Ảnh 14.

Tuyến đường được thiết kế mặt cắt rộng 40m, gồm 6 làn xe.

Sau 18 năm thi công, đường trục phía Nam Hà Nội 6.000 tỷ hiện ra sao? - Ảnh 15.

Các hạng mục đang được khẩn trương triển khai

Trao đổi với PV Tiền Phong, Đại diện Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 (nhà thầu) cho biết, đoạn tuyến dài khoảng 7km từ Km 18+ 400 đến tỉnh lộ 428 dự kiến hoàn thành mặt đường trước ngày 20/1/2026 và tổ chức thông xe vào dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Đối với khoảng 15km tuyến chưa hoàn thiện, nhà thầu đang huy động thiết bị, tổ chức thi công trên toàn tuyến, tập trung các hạng mục đắp nền và xử lý đất yếu. Công tác giải phóng mặt bằng hiện đã thông suốt đến quốc lộ 1, đoạn gần nút giao Cầu Giẽ.

Khi thông toàn tuyến, đường trục phía Nam sẽ kết nối Quốc lộ 1 và Vành đai 4, tạo động lực hình thành các chuỗi đô thị mới, mở rộng không gian phát triển cho khu vực phía Nam và Tây Nam Thủ đô.

Sau 18 năm thi công, đường trục phía Nam Hà Nội 6.000 tỷ hiện ra sao? - Ảnh 20.

Vị trí tuyến đường trục phía Nam Hà Nội dài 41,5km trên bản đồ. (Ảnh: Google Maps)

Những thay đổi đáng chú ý của Zalo


 

 

 

Theo Đức Nguyễn

Tiền Phong

Từ Khóa:
vành đai 4

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lý do gì khiến sân bay quốc tế đầu tiên của Tây Nguyên sau hơn 1 tháng nữa phải đóng cửa?

Lý do gì khiến sân bay quốc tế đầu tiên của Tây Nguyên sau hơn 1 tháng nữa phải đóng cửa? Nổi bật

Tiết lộ năng lực của chủ đầu tư mới siêu dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam 67 tỷ USD

Tiết lộ năng lực của chủ đầu tư mới siêu dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam 67 tỷ USD Nổi bật

Chính thức 'đánh thức' tổ hợp đặc biệt lớn ở TP.HCM sau 32 năm: Rộng 187 ha, vốn đầu tư 145.629 tỉ đồng

Chính thức 'đánh thức' tổ hợp đặc biệt lớn ở TP.HCM sau 32 năm: Rộng 187 ha, vốn đầu tư 145.629 tỉ đồng

07:50 , 15/01/2026
Tỉnh ở Việt Nam thành "cứ điểm tỷ đô" hút ông lớn công nghệ, 1 điểm lợi thế hơn Thâm Quyến, Thượng Hải

Tỉnh ở Việt Nam thành "cứ điểm tỷ đô" hút ông lớn công nghệ, 1 điểm lợi thế hơn Thâm Quyến, Thượng Hải

20:47 , 14/01/2026
Tin vui cho người Việt Nam sắp đi nước ngoài

Tin vui cho người Việt Nam sắp đi nước ngoài

20:28 , 14/01/2026
Hợp tác thúc đẩy quản lý thuốc BVTV bền vững

Hợp tác thúc đẩy quản lý thuốc BVTV bền vững

18:53 , 14/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên