Tiết lộ năng lực của chủ đầu tư mới siêu dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam 67 tỷ USD

Ban QLDA Thăng Long được giao làm chủ đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định điều chỉnh chủ đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Theo đó, Ban Quản lý dự án Thăng Long được giao đảm nhiệm vai trò chủ đầu tư, thay thế Ban Quản lý dự án Đường sắt như trước đây.

Theo quyết định mới, Ban QLDA Thăng Long có trách nhiệm lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam, đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, tiến độ và giá thành trong quá trình triển khai nhiệm vụ được giao.

Không chỉ thực hiện các phần việc mới, Ban Thăng Long còn phải chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan để tiếp nhận toàn bộ kết quả nghiên cứu đã thực hiện trước đó , bảo đảm tận dụng tối đa dữ liệu và hồ sơ đã có nhằm rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả chuẩn bị đầu tư.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam được đánh giá là một trong những công trình hạ tầng quan trọng bậc nhất cả nước, với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 67 tỷ USD (tương đương khoảng 1,7 triệu tỷ đồng ). Tuyến đường sắt có chiều dài 1.541 km , điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội) và điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TP.HCM) .

Ảnh minh họa dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trong tương lai bằng AI

Năng lực triển khai của Ban QLDA Thăng Long được “thử lửa” qua loạt dự án lớn

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Ban QLDA Thăng Long hồi tháng 12/2025, ông Hồ Ngọc Loan – Phó giám đốc Ban báo cáo , trong năm 2025, đơn vị được Bộ Xây dựng giao chuẩn bị đầu tư nhiều dự án trọng điểm như: đường sắt Hải Phòng – Hạ Long – Móng Cái , đường Vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội , mở rộng một số đoạn cao tốc Bắc – Nam phía Đông , và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Tuần Giáo – Lai Châu .

Theo lãnh đạo Ban, các hồ sơ và thủ tục chuẩn bị đầu tư đã được thực hiện bài bản, tuân thủ quy định, bảo đảm yêu cầu về chất lượng cũng như tiến độ.

Trong công tác triển khai dự án, Ban QLDA Thăng Long hiện được giao làm chủ đầu tư 7 dự án . Một số công trình quan trọng đã đạt kết quả tích cực, trong đó tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn Mai Sơn – Quốc lộ 45 và Phan Thiết – Dầu Giây đã đưa vào khai thác, đồng thời đang hoàn thiện thủ tục quyết toán, dự kiến xong trong tháng 12/2025 .

Đáng chú ý, các đoạn cao tốc Bãi Vọt – Hàm Nghi và Hàm Nghi – Vũng Áng đã được thông xe và đưa vào khai thác từ ngày 28/4/2025 , vượt tiến độ từ 3 đến 6 tháng so với kế hoạch.

Với dự án cao tốc Dầu Giây – Tân Phú triển khai theo phương thức PPP, Ban đã hoàn tất khâu lựa chọn nhà đầu tư và bàn giao cọc giải phóng mặt bằng cho địa phương để tiếp tục các bước tiếp theo.

Ở lĩnh vực công trình cầu đường, dự án cầu Phong Châu mới trên Quốc lộ 32C (Phú Thọ) thuộc diện khẩn cấp cũng đã được khánh thành và đưa vào khai thác từ ngày 28/9/2025 , về đích sớm hơn 3 tháng , hiện đang thực hiện nghiệm thu, bàn giao và quyết toán dự án.

Riêng với dự án cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên Quốc lộ 37B, Ban đã hoàn thành lựa chọn và ký kết 10/11 hợp đồng . Gói thầu xây dựng cầu (gói số 9) đã được phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán và có thư chấp thuận hồ sơ mời thầu của nhà tài trợ ngày 08/12/2025 . Hiện đơn vị đang phát hành hồ sơ mời thầu để lựa chọn nhà thầu thi công, dự kiến khởi công trong quý I/2026 .

Một trong những đơn vị đạt số lượng giải ngân cao nhất Bộ Xây dựng

Bên cạnh khối lượng công việc lớn, Ban QLDA Thăng Long cũng đặt mục tiêu giải ngân cao. Trên tổng số vốn hơn 4.560 tỷ đồng được giao năm 2025, tính đến ngày 19/12/2025 , Ban đã giải ngân hơn 2.762 tỷ đồng , đạt gần 61% kế hoạch.

Dự kiến đến hết 31/1/2026 , tỷ lệ giải ngân của đơn vị có thể đạt hơn 93% , góp phần thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án trọng điểm.

Trước đó, tại Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Ban Quản lý dự án Thăng Long hồi tháng 6/2025, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban QLDA Thăng Long Đinh Công Minh cho biết, nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác giải ngân của Ban đạt hơn 45.000 tỷ đồng, là một trong những đơn vị đạt số lượng giải ngân cao nhất của Bộ trong những năm gần đây.

Từ năm 2020 đến nay, Ban đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, khai thác 9 dự án, hạng mục sử dụng vốn dư, các dự án đều đảm bảo tiến độ và chất lượng; Hoàn thiện thủ tục hồ sơ khởi công mới 8 dự án; Tổng số dự án được chuẩn bị đầu tư là 18 dự án.

Quá trình điều hành, thực hiện các dự án, từ khâu lập dự án đầu tư, Ban đã tập trung quyết liệt chỉ đạo các đơn vị, các bên liên quan kịp thời cập nhật các quy định, các quy trình quy phạm mới; Tìm tòi, áp dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật tiên tiến, vật liệu mới. Tiến độ thi công phải đi kèm với chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.