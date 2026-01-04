Siêu dự án 16 tỷ USD lớn nhất Việt Nam: 15.000 người "phủ kín" đại công trường ngày nghỉ lễ

Các chuyên gia, kỹ sư, công nhân, người lao động thi công xuyên lễ. Ảnh Nghiêm Ý.

Theo thông tin từ Ban Quản lý Dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành, để đảm bảo tiến độ dự án, trong suốt kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, trên công trường dự án, các nhà thầu vẫn duy trì lực lượng thi công các gói thầu.

Trên toàn bộ các gói thầu của dự án, khoảng 15.000 cán bộ, chuyên gia, kỹ sư và công nhân cùng hơn 3.000 máy móc, thiết bị được huy động thi công liên tục ngày đêm, nhằm bảo đảm tiến độ dự án theo kế hoạch đề ra.

Với nhà ga hành khách, hạng mục quan trọng nhất tại Sân bay Long Thành, đến nay đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng.

Đối với hệ thống thiết bị, đến nay các nhà thầu đã cơ bản hoàn thành công tác lắp đặt hệ thống xử lý hành lý (BHS), với 2.790/2.792 tấn vật tư sàn thép được lắp đặt, đạt khoảng 99%; đồng thời hoàn thiện lắp đặt khoảng 7.500 mét băng tải ICS thẳng và băng tải thô.

Song song đó, đối với hệ thống soi chiếu hành lý ký gửi và hành lý xách tay, gần 200 thiết bị đã được vận chuyển về công trường và đang được triển khai lắp đặt tại khu vực ga quốc nội.

Công nhân lắp đặt hệ thống thang bộ hành công trình nhà ga hành khách Sân bay Long Thành.

Đối với hệ thống cầu dẫn hành khách, đến nay 26 bộ thiết bị đã được vận chuyển về công trường và đang được lắp đặt tại nhiều vị trí cổng. Hệ thống dẫn đậu tàu bay đã đưa về 100 bộ VDGS, hoàn tất nghiệm thu vật tư đầu vào; các nhà thầu đang khẩn trương thi công giá đỡ và lắp đặt thiết bị tại các cổng. Hiện toàn bộ hệ thống thang cuốn, thang bộ hành và thang máy đã được tập kết đầy đủ tại công trường và đang được gấp rút triển khai lắp đặt.

Ở các gói thầu hạ tầng hàng không, các hạng mục đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ tàu bay cơ bản đã hoàn thành. Riêng các hạng mục giao thông nội cảng, hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay và đường cất hạ cánh thứ hai đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, hiện vượt khoảng 3 tháng so với hợp đồng ban đầu.

Sân bay Long Thành được xây dựng trên diện tích hơn 5.000 ha tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, với tổng mức đầu tư khái toán trên 16 tỷ USD , triển khai theo 3 giai đoạn. Riêng giai đoạn 1 có vốn đầu tư hơn 5,4 tỷ USD, đáp ứng công suất 25 triệu hành khách mỗi năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm.

Khi hoàn thành toàn bộ các giai đoạn, sân bay Long Thành sẽ đạt công suất thiết kế lên tới 100 triệu hành khách/năm, trở thành sân bay lớn nhất Việt Nam , giữ vai trò trung chuyển quan trọng của khu vực Đông Nam Á và đủ năng lực cạnh tranh với các trung tâm hàng không lớn trên thế giới.

Sau 5 năm kể từ ngày khởi công, đến ngày 19/12/2025, sân bay Long Thành đã chính thức khai trương, đón 3 chuyến bay đầu tiên. Hiện nay, trên đại công trường, các hạng mục đang được tăng tốc thi công ở giai đoạn nước rút, hướng tới mục tiêu hoàn thành và đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Một nút giao thông nối với sân bay Long Thành

Thời điểm hiện tại, Đồng Nai đã xây dựng nhiều công trình, dự án hạ tầng giao thông phục vụ kết nối cho sân bay như: Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh…

Đồng thời, Đồng Nai đang phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh triển khai tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, Tuyến số 1 (thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên); tuyến số 2 (Thủ Dầu Một - Thành phố Hồ Chí Minh); tuyến số 3 (kết nối Vũng Tàu - Bà Rịa - Phú Mỹ); tuyến Thủ Thiêm - Long Thành; kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành…

Cùng với đó, Đồng Nai hiện đang nghiên cứu xây dựng đề án "đô thị sân bay", lấy sân bay Long Thành làm hạt nhân phát triển, hướng tới hình thành mô hình Aerotropolis hiện đại, sinh thái, xanh, thông minh và đạt chuẩn quốc tế, xứng tầm cửa ngõ giao thương mới của khu vực châu Á.