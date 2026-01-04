Những điểm mới về thu, nộp phí sát hạch, lệ phí giấy phép lái xe người dân cần biết

Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an TPHCM cho biết, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 154/2025/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sát hạch lái xe và lệ phí cấp giấy phép, chứng chỉ hoạt động trên các loại phương tiện. So với Thông tư số 37/2023/TT-BTC trước đây, quy định mới có nhiều điểm điều chỉnh đáng chú ý, áp dụng thống nhất trên toàn quốc. Cụ thể:

CSGT hướng dẫn lực lượng an ninh cơ sở điều tiết giao thông.

Điều chỉnh mức thu phí sát hạch lái xe, theo Thông tư 154/2025/TT-BTC, mức thu phí sát hạch được quy định cụ thể theo từng hạng giấy phép:

Đối với các hạng A1, A, B1:

Sát hạch lý thuyết: 60.000 đồng/lần



Sát hạch thực hành: 70.000 đồng/lần

Đối với các hạng ô tô B, C1, C, D1, D2, D, CE…:

Sát hạch lý thuyết: 100.000 đồng/lần



Sát hạch bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông: 100.000 đồng/lần



Sát hạch thực hành trong hình: 350.000 đồng/lần



Sát hạch thực hành trên đường giao thông: 80.000 đồng/lần

Một điểm mới đáng chú ý là lệ phí cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe (Quốc gia và quốc tế) được điều chỉnh giảm còn 115.000 đồng/lần, thấp hơn 20.000 đồng so với mức thu trước đây là 135.000 đồng/lần.

Thông tư 154/2025/TT-BTC cũng bổ sung quy định quan trọng tại phụ lục biểu mức thu phí, lệ phí. Theo đó, trường hợp người dự sát hạch đã được thông báo lịch thi nhưng không tham dự kỳ sát hạch (bỏ thi) sẽ không được hoàn trả phí đã nộp. Quy định này thay đổi so với trước đây, khi thí sinh bỏ thi vẫn được hoàn trả phí.

Bộ Tài chính khuyến cáo người dân chỉ nộp phí, lệ phí cho cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ khi thực hiện thủ tục sát hạch lái xe, cấp giấy phép lái xe, nhằm bảo đảm quyền lợi và tránh phát sinh các khoản thu không đúng quy định.

Thông tư 154/2025/TT-BTC được kỳ vọng sẽ góp phần minh bạch hóa công tác thu, nộp phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người dự sát hạch trong việc tuân thủ lịch thi đã được thông báo.