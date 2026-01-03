Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thay đổi mới nhất liên quan đến giấy phép lái xe, người dân đặc biệt chú ý

03-01-2026 - 18:24 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Những điểm mới quy định mức thu, nộp phí sát hạch, lệ phí cấp bằng trên các loại phương tiện.

Thay đổi mới nhất liên quan đến giấy phép lái xe, người dân đặc biệt chú ý - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Phòng CSGT Công an TP. HCM cho biết, ngày 31/12/2025 Bộ Tài Chính ban hành thông tư số 154/2025/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sát hạch lái xe, lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các loại phương tiện…

Ngày 31/12/2025 Bộ Tài Chính ban hành thông tư số 154/2025/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sát hạch lái xe, lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các loại phương tiện…Trong đó có những điểm mới so với thông tư số 37/2023/TT-BTC trước đây Cụ thể như sau:

1/. Phí sát hạch lái xe:

a. Đối với thi sát hạch lái xe các hạng A1, A, B1:

- Sát hạch lý thuyết mức thu: 60.000đ/lần

- Sát hạch thực hành mức thu: 70.000đ/lần.

b. Đối với thi sát hạch lái xe ô tô các hạng B, C1, C, D1, D2, D, CE,…

- Sát hạch lý thuyết mức thu: 100.000đ/lần.

- Sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông: 100.000đ/lần

- Sát hạch thực hành trong hình mức thu: 350.000đ/lần.

- Sát hạch thực hành trên đường giao thông mức thu: 80.000đ/lần.

2/ Lệ phí cấp bằng (giấy phép lái xe): Cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) mức thu: 115.000đ/lần. Giảm so với mức thu trước đây là 135.000đ/lần

Khuyến cáo người dân nộp phí, lệ phí cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi làm thủ tục sát hạch lái xe, cấp giấy phép lái xe. Trong đó đặc biệt ghi chú tại phụ lục biểu mức thu phí, lệ phí“ trường hợp người dự sát hạch đã được cơ quan tổ chức sát hạch thông báo thi và không tham dự kỳ sát hạch (bỏ thi) thì không được hoàn trả phí đã nộp” ( thay vì quy định trước thì phải hoàn trả phí đã nộp).

MT

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lộ diện địa phương trở thành 'quán quân' tăng trưởng GRDP năm 2025

Lộ diện địa phương trở thành 'quán quân' tăng trưởng GRDP năm 2025 Nổi bật

Chính thức từ hôm nay, hàng triệu người lao động sẽ không được cấp sổ BHXH giấy?

Chính thức từ hôm nay, hàng triệu người lao động sẽ không được cấp sổ BHXH giấy? Nổi bật

Những dự án giao thông mang dấu ấn đặc biệt

Những dự án giao thông mang dấu ấn đặc biệt

16:55 , 03/01/2026
Phú Thọ muốn hút 1,1 tỷ USD vốn FDI, tập trung vào dự án công nghệ cao

Phú Thọ muốn hút 1,1 tỷ USD vốn FDI, tập trung vào dự án công nghệ cao

16:15 , 03/01/2026
Né thuế bằng việc nhận tiền mặt, không xuất hóa đơn, không ghi nội dung chuyển khoản: Thuế Hà Nội nói gì?

Né thuế bằng việc nhận tiền mặt, không xuất hóa đơn, không ghi nội dung chuyển khoản: Thuế Hà Nội nói gì?

15:56 , 03/01/2026
Ủy quyền cá nhân thanh toán lương trên 5 triệu đồng: Khoản chi có được trừ thuế TNDN?

Ủy quyền cá nhân thanh toán lương trên 5 triệu đồng: Khoản chi có được trừ thuế TNDN?

15:46 , 03/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên