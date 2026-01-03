Phú Thọ muốn hút 1,1 tỷ USD vốn FDI, tập trung vào dự án công nghệ cao

Năm 2025, tỉnh Phú Thọ thu hút hơn 1,51 tỷ USD vốn FDI, đạt 143% kế hoạch, tăng 64% so với năm 2024. Đây là mức thu hút FDI cao nhất từ trước đến nay của tỉnh, phản ánh rõ nét nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính và đồng hành cùng doanh nghiệp của chính quyền các cấp.

Điểm nổi bật trong bức tranh FDI năm 2025 là cơ cấu vốn tương đối cân bằng, với khoảng 0,74 tỷ USD vốn đăng ký mới và 0,77 tỷ USD vốn điều chỉnh tăng thêm. Điều này cho thấy Phú Thọ không chỉ hấp dẫn các nhà đầu tư mới mà còn tạo được niềm tin vững chắc để các nhà đầu tư hiện hữu tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh tại địa phương.

Song song với FDI, dòng vốn đầu tư trong nước tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần tạo động lực lan tỏa cho phát triển kinh tế - xã hội , khẳng định sức hút ngày càng rõ nét của Phú Thọ trong mắt cộng đồng doanh nghiệp.

Trên nền tảng những kết quả đạt được trong năm 2025, ngày 29/12/2025, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 2284/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2026, thể hiện sự chuyển hướng rõ rệt trong tư duy và phương thức thu hút đầu tư, theo hướng chủ động, chọn lọc và hiệu quả, bám sát quy hoạch tỉnh và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, năm 2026, Phú Thọ đặt mục tiêu thu hút trên 1,1 tỷ USD vốn FDI, tập trung vào chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của các dự án. Thay vì ưu tiên số lượng, tỉnh xác định lựa chọn các dự án có giá trị gia tăng cao, hàm lượng khoa học - công nghệ lớn, thân thiện với môi trường , có khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng và tạo động lực lan tỏa cho nền kinh tế địa phương.

Định hướng thu hút FDI của Phú Thọ trong giai đoạn tới tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ số như: linh kiện điện tử, chip bán dẫn, cơ khí chính xác, tự động hóa, robot, vật liệu mới, dược phẩm, pin năng lượng và các sản phẩm công nghệ thông tin – truyền thông (ICT). Đây được xác định là những ngành có vai trò “dẫn dắt”, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng chú trọng thu hút các dự án FDI trong lĩnh vực chế biến, chế tạo nông sản theo chiều sâu, ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ sạch, gắn với phát triển bền vững và nâng cao giá trị gia tăng cho nông nghiệp.

Cùng với thu hút đầu tư, Phú Thọ tiếp tục tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, giải phóng mặt bằng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư – kinh doanh . Đầu tư công được định hướng tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tạo “vốn mồi” để thu hút các dự án FDI quy mô lớn, công nghệ cao.