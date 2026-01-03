Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Né thuế bằng việc nhận tiền mặt, không xuất hóa đơn, không ghi nội dung chuyển khoản: Thuế Hà Nội nói gì?

03-01-2026 - 14:20 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Một số thông tin về kê khai thuế mà các hộ kinh doanh cần nắm rõ.

Né thuế bằng việc nhận tiền mặt, không xuất hóa đơn, không ghi nội dung chuyển khoản: Thuế Hà Nội nói gì? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo Nghị quyết 198/2025/QH15, từ ngày 1/1/2026, toàn bộ hộ kinh doanh phải chuyển sang hình thức tự kê khai dựa trên doanh thu thực tế.

Theo Thuế TP Hà Nội, một câu hỏi với nội dung đang được khá nhiều người, đặc biệt là các hộ kinh doanh quan tâm, truyền tai nhau: chỉ nhận tiền mặt, không xuất hóa đơn hay không ghi nội dung chuyển khoản có thể giúp né thuế?

Theo quy định của luật quản lý thuế là người nộp thuế tự tính, tự khai và tự nộp thuế. Người nộp thuế có trách nhiệm trước pháp luật về nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

Những hành vi cố tình không nhận chuyển khoản, hoặc ghi sai nội dung trên hóa đơn thanh toán là hành vi của một bộ phận cá nhân, hộ kinh doanh chưa hiểu biết pháp luật về thuế và chưa hiểu rõ trách nhiệm của mình với ngân sách nhà nước.

Cơ quan thuế không chỉ dựa vào dữ liệu chuyển khoản để xác định doanh thu mà sẽ dựa trên cơ sở dữ liệu của ngành thuế, trao đổi với các bộ ngành để từ đó áp dụng các biện pháp nghiệp vụ phân tích dữ liệu để đưa ra các trường hợp rủi ro trong việc che giấu doanh thu này.

Có một số thực tế thường gặp đó là phần lớn người lớn tuổi hoặc hộ kinh doanh nhỏ lẻ có xu hướng thích sử dụng tiền mặt hơn. Do thói quen, sợ nhầm lẫn hoặc có thể do ngại thay đổi, làm quen với công nghệ. Vậy cách nào để hỗ trợ cho người dân một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất.

Thuế thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay, đã triển khai nhiều chương trình hướng dẫn người nộp thuế thực hiện nộp thuế bằng phương pháp điện tử qua E-tax Mobile, thông qua các bài viết, hình ảnh, web clip, đăng tải trên các trang website, Facebook, Zalo, YouTube, TikTok của thuế thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, các thuế cơ sở thành phố Hà Nội cũng đã tổ chức các tổ công tác xuống các phường xã để trực tiếp hướng dẫn cài đặt E-tax Mobile cho người dân và các tổ trưởng tổ dân phố. Điều này giúp cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi vượt qua rào cản ban đầu với công nghệ số, tiếp cận và thực hiện nộp thuế nhanh chóng, thuận tiện.

Đại Phú

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lộ diện địa phương trở thành 'quán quân' tăng trưởng GRDP năm 2025

Lộ diện địa phương trở thành 'quán quân' tăng trưởng GRDP năm 2025 Nổi bật

Chính thức từ hôm nay, hàng triệu người lao động sẽ không được cấp sổ BHXH giấy?

Chính thức từ hôm nay, hàng triệu người lao động sẽ không được cấp sổ BHXH giấy? Nổi bật

Thi công xuyên Tết, cắt gọt nhà mặt phố Đê La Thành để mở rộng đường Vành đai 1

Thi công xuyên Tết, cắt gọt nhà mặt phố Đê La Thành để mở rộng đường Vành đai 1

14:15 , 03/01/2026
Bài 2: Giữ nhịp tăng trưởng cho năm 2026: Khuyến nghị từ chuyên gia

Bài 2: Giữ nhịp tăng trưởng cho năm 2026: Khuyến nghị từ chuyên gia

13:42 , 03/01/2026
Những chính sách kinh tế nổi bật có hiệu lực từ tháng 1/2026

Những chính sách kinh tế nổi bật có hiệu lực từ tháng 1/2026

11:00 , 03/01/2026
Năm 2026: Mở đầu kỷ nguyên phát triển mới

Năm 2026: Mở đầu kỷ nguyên phát triển mới

10:40 , 03/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên