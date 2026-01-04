Chỉ trong vài giờ, hàng chục triệu USD "nô nức" qua cửa khẩu Việt Nam, có gì đáng chú ý?

Theo thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai (Hải quan khu vực VIII), trong ngày 1/1 - ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, đơn vị vẫn duy trì 100% lực lượng trực để tiếp nhận và giải quyết thủ tục cho hàng hóa xuất nhập khẩu.

Nhờ vậy, hoạt động thông quan diễn ra thông suốt, không xảy ra tình trạng ùn ứ, góp phần giải phóng phương tiện nhanh chóng và đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Từ 0h - 11h30 ngày 1/1, đơn vị đã tiếp nhận và giải quyết thủ tục cho 32 tờ khai hải quan, với tổng kim ngạch hàng hóa đạt trên 11,3 triệu USD. Số thuế phát sinh khoảng 52 tỷ đồng. Các mặt hàng thông quan chủ yếu là xăng dầu, thức ăn chăn nuôi và các loại nguyên liệu phục vụ sản xuất tại các khu công nghiệp trên địa bàn.

Đơn cử như việc Bộ phận Kiểm tra giám sát khu công nghiệp đã thực hiện kiểm tra 1 lô hàng của Công ty TNHH năng lượng và linh kiện EV Foxconn. Lô hàng gồm 1.660 tấm vách ngăn bằng thép thuộc loại hình E13, trị giá gần 618 triệu đồng.

Trong kỳ nghỉ lễ từ ngày 1/1 - 5/1, dự kiến có 16 chuyến tàu hàng cập các cảng than, cảng Quảng Ninh và các điểm chuyển tải. Nhóm hàng nhập khẩu chính gồm dầu DO, dầu Mazut, khô đậu và thép phế liệu; trong khi hàng xuất khẩu chủ yếu là xi măng và dăm gỗ.

Cùng với Hòn Gai, những chuyến hàng xuất nhập khẩu đầu tiên của năm mới cũng đã làm thủ tục thông quan qua cửa khẩu Bắc Luân II (phường Móng Cái 1).

Theo thống kê đến 10h ngày 1/1/2026, tại cửa khẩu cầu Bắc Luân II đã có 30 xe xuất khẩu, vận chuyển hơn 540 tấn hàng đông lạnh theo hình thức thông quan hẹn trước; đồng thời có 12 xe nhập khẩu chở gần 100 tấn linh kiện điện tử, máy móc, thiết bị. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua khu vực này đạt 11,5 triệu USD. Dự kiến cả ngày 1/1, có khoảng 45 xe xuất cảnh và 30 xe nhập cảnh qua cầu Bắc Luân II.

Tại lối mở Km3+4 Hải Yên, trong sáng ngày đầu năm, đã có 69 phương tiện chở 1.790 tấn hàng hóa xuất khẩu, trong đó gồm 891 tấn hoa quả và 899 tấn thủy sản đông lạnh. Ước tính, trong ngày 1/1/2026 có từ 90 đến 100 xe được làm thủ tục xuất cảnh qua lối mở này.

Như vậy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái dự kiến đạt 20 triệu USD. Năm 2026, đơn vị phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt 3.500 tỷ đồng, mức thu cao nhất từ trước đến nay.

Xe xuất cảnh và nhập cảnh qua cầu Bắc Luân II

Còn tại Cảng Cái Lân đã đón 6 tàu vào làm hàng thực hiện bốc xếp trên 180.000 tấn hàng rời. Trong đó, tại bến số 2, 3, 4 Cảng Cái Lân, Công ty TNHH Cảng Container Quốc tế Cái Lân đã bốc xếp 80.000 tấn dăm gỗ xuất khẩu cho 2 tàu quốc tế. Theo kế hoạch, trong năm 2026, đơn vị phấn đấu đạt hơn 7 triệu tấn hàng hoá các loại thông qua cảng.

Cùng với đó, Công ty CP Cảng Quảng Ninh cũng thực hiện bốc xếp trên 100.000 tấn hàng rời gồm: Nông sản, dăm gỗ, gỗ viên nén, sắt phế liệu cho 4 tàu quốc tế. Trong năm 2026, Công ty CP Cảng Quảng Ninh đặt mục tiêu có trên 10 triệu tấn hàng hóa các loại thông qua cảng.