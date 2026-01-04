Du lịch Hà Nội thu 2.100 tỷ đồng dịp Tết Dương lịch

Ngày 4/1, Sở Du lịch TP Hà Nội thông tin về tình hình du khách trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Theo đó, du khách đến Thủ đô từ 1/1-4/1/2026 ước đạt 560.000 lượt khách, tăng khoảng 250% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 110.000 lượt khách, tăng khoảng 287%; khách du lịch nội địa ước đạt 450 nghìn lượt khách, tăng khoảng 241%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.100 tỷ đồng, tăng khoảng 254% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, sự tăng trưởng mạnh về lượng khách và doanh thu du lịch trong dịp Tết Dương lịch năm 2026 do kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách bố trí thời gian nghỉ ngơi, tham quan, du lịch và sức hấp dẫn của các sản phẩm, điểm đến du lịch trên địa bàn thành phố.

Du khách ngắm pháo hoa tại hồ Gươm, Hà Nội dịp Tết Dương lịch 2026.

Đáng chú ý, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn ước đạt 73,8%. Một số khách sạn, khu căn hộ khối 4-5 sao công suất sử dụng phòng cao.

Nét mới năm nay là các khu, điểm tham quan du lịch đã tập trung nâng cấp chất lượng dịch vụ du lịch, ra mắt nhiều chương trình, sản phẩm du lịch mới cũng như tổ chức các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật từ Tết Dương lịch kéo dài qua Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nhằm kích cầu, thu hút khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Một số hoạt động, chương trình đáng chú ý diễn ra tại các điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố làm cho du khách đến Thủ đô được khách khám phá Hà Nội - một điểm đến giàu bản sắc nhưng không ngừng đổi mới nổi bật như: Màn pháo hoa tại 5 điểm với 6 trận địa trên địa bàn thành phố, trình diễn 3D mapping, không gian chiếu sáng nghệ thuật đến các sản phẩm du lịch di sản, văn hóa truyền thống, mang đến chuỗi trải nghiệm đa sắc, hấp dẫn, ấn tượng chào năm mới tại khu vực Hồ Gươm;

Ra mắt vở trình diễn “Kinh đô Thăng Long” ứng dụng công nghệ 3D mapping quy mô lớn và giới thiệu không gian trải nghiệm số tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long; Không gian triển lãm số “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và di sản” tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm, Hà Nội), mở cửa miễn phí cho du khách trong dịp đón năm mới…

Dự kiến, trong Tết Nguyên đán, các khu, điểm tham quan du lịch trên địa bàn Thủ đô tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật sôi động, hấp dẫn thu hút khách du lịch như: “Countdown 2026 - Mở kết nối thật; Chương trình văn nghệ “Chào 2026” tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám...