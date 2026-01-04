Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

04-01-2026 - 15:33 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Hôm nay (4/1), sân bay Nội Bài, Hà Nội ghi nhận lượng khách cao nhất từ trước tới nay trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, với hơn 115.000 lượt khách và hàng trăm chuyến bay quốc tế, nội địa dồn dập trở lại Thủ đô.

Lượng khách kỷ lục qua sân bay Nội Bài hôm nay- Ảnh 1.

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết, theo kế hoạch, trong ngày hôm nay - ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, sân bay phục vụ khoảng 115.000 lượt khách cùng 650 chuyến bay.

Lượng khách kỷ lục qua sân bay Nội Bài hôm nay- Ảnh 2.

Lượng khách kỷ lục qua sân bay Nội Bài hôm nay- Ảnh 3.

Đáng chú ý, hôm nay lượng khách quốc tế tại Nội Bài sẽ đạt khoảng 50.000 lượt - mức cao nhất từ trước tới nay - tương ứng 330 chuyến bay. Khách nội địa đạt khoảng 65.000 lượt với 320 chuyến bay.

Lượng khách kỷ lục qua sân bay Nội Bài hôm nay- Ảnh 4.

Trước đó, trong ngày cuối cùng của năm 2025 - ngày đầu kì nghỉ Tết Dương lịch, Nội Bài đã đón gần 110.500 lượt khách, gồm khoảng 62.400 khách nội địa và hơn 48.000 khách quốc tế, với tổng cộng 676 lượt chuyến bay.

Lượng khách kỷ lục qua sân bay Nội Bài hôm nay- Ảnh 5.

Theo ghi nhận, các khu vực làm thủ tục, dù lượng tăng mạnh nhưng hoạt động khai thác vẫn diễn ra trong trật tự.

Lượng khách kỷ lục qua sân bay Nội Bài hôm nay- Ảnh 6.

Một điểm sáng trong ngày cao điểm là khu vực Autogate (cửa kiểm soát tự động﻿). Trong khi tại các làn kiểm tra giấy tờ truyền thống, khách thường xuyên phải xếp hàng chờ thì tại khu vực Autogate, hành khách rút ngắn được đáng kể thời gian làm thủ tục.

Lượng khách kỷ lục qua sân bay Nội Bài hôm nay- Ảnh 7.

Đoàn viên thanh niên (Đoàn Thanh niên Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài) được bố trí túc trực ngay từ lối vào để phân luồng, hướng dẫn, hạn chế tình trạng đi nhầm làn﻿ gây ùn ứ cục bộ.

Lượng khách kỷ lục qua sân bay Nội Bài hôm nay- Ảnh 8.

Theo quy định, làn Autogate dành cho công dân Việt Nam có căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID mức 2, đã hoàn tất check-in trên VNeID﻿ hoặc đã đăng ký sinh trắc học khuôn mặt tại quầy.

Lượng khách kỷ lục qua sân bay Nội Bài hôm nay- Ảnh 9.

Làn kiểm tra giấy tờ truyền thống áp dụng với hành khách đi cùng trẻ em, sử dụng giấy khai sinh hoặc giấy tờ khác, cũng như các trường hợp chưa thực hiện check-in điện tử hay sinh trắc học.

Theo Lộc Liên; Ảnh: NIA

Tiền Phong

