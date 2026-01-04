Lượng khách kỷ lục qua sân bay Nội Bài hôm nay

Một điểm sáng trong ngày cao điểm là khu vực Autogate (cửa kiểm soát tự động﻿). Trong khi tại các làn kiểm tra giấy tờ truyền thống, khách thường xuyên phải xếp hàng chờ thì tại khu vực Autogate, hành khách rút ngắn được đáng kể thời gian làm thủ tục.