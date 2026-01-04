Những dự án chậm tiến độ, "đắp chiếu" cả thập kỷ ở Thanh Hóa

Vừa qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 751, đã có buổi chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng trên địa bàn.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa, qua rà soát, trên địa bàn tỉnh hiện có 423 dự án tồn đọng kéo dài, gồm 112 dự án đầu tư công và 311 dự án đầu tư trực tiếp, dự án có sử dụng đất.

Khu đô thị sinh thái biển Đông Á do Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á làm chủ đầu tư, đến nay thời gian đầu tư theo quyết định đã hết nhưng vẫn chỉ là bãi đất đống

Tỉnh Thanh Hóa cho biết nguyên nhân chủ yếu tập trung vào công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thủ tục pháp lý về đất đai, quy hoạch, giá đất; năng lực của chủ đầu tư, nhà thầu; cùng một số nguyên nhân khách quan khác...

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có rất nhiều dự án tồn đọng, chậm tiến độ. Trong đó, có những dự án được đầu tư hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tỉ đồng.

Lúc khởi công, nhiều dự án được kỳ vọng sẽ là "cú híc" để phát triển kinh tế khu vực, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, thế nhưng sau đó có những dự án "chết yếu", "đắp chiếu" cả thập kỷ, trở thành điểm nghẽn, tạo rào cản trong phát triển kinh tế xã hội.

Công trình thi công dang dở khiến bãi biển khu vực phía Nam núi Trường Lệ ngổn ngang, mất mỹ quan bờ biển, không còn không gia cho du khách vui chơi, tắm biển

Điển hình như dự án Nhà máy Xi măng Thanh Sơn xây dựng tại xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa với tổng mức đầu tư 1.500 tỉ đồng, công suất dự kiến 2.500 tấn clinker/ngày, cũng đang đình trệ. Công trình do Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thăng Long (Hà Nội) làm chủ đầu tư, khởi công tháng 12-2007, dự kiến đưa vào hoạt động trong quý I/2010. Tuy nhiên, đến nay, sau 19 năm kể từ ngày khởi công, dự án vẫn chỉ là bãi đất trống. Khu vực nhà điều hành và nhà ở cho công nhân xây dang dở, xuống cấp.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị dừng triển khai dự án Nhà máy Xi măng Thanh Sơn. Thế nhưng, đến nay, nhà đầu tư vẫn chưa trả đất cho địa phương.

Dự án Nhà máy Xi-măng Thanh Sơn "chết yểu" sau gần 20 năm kể từ ngày khởi công

Tương tự, dự án Thủy điện Hồi Xuân do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng điện Hồi Xuân VNECO (thuộc Tổng Công ty CP Xây dựng điện Việt Nam) thực hiện trên thượng nguồn sông Mã thuộc xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Dự án có tổng mức đầu tư 3.320 tỉ đồng trên diện tích 600 ha; nhà máy có công suất 102 MW, sản lượng điện hằng năm 432 triệu KWh.

Công trình khởi công từ tháng 3-2010, dự kiến giữa năm 2014 sẽ chặn dòng, hòa lưới điện quốc gia. Thủy điện Hồi Xuân được kỳ vọng sẽ đóng góp lớn vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa; góp phần cung ứng nguồn điện cho miền Trung và cả nước.

Thế nhưng, sau 16 năm, dự án Thủy điện Hồi Xuân vẫn chưa hẹn ngày về đích.

Một "siêu dự án" khác từng được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn cho du lịch biển Sầm Sơn, đó là Khu đô thị sinh thái biển Đông Á do Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư được công bố khoảng 3.800 tỉ đồng.

Dự án Thủy điện Hồi Xuân có tổng mức đầu tư khoảng 3.300 tỉ đồng xây dựng dang dở trên sông Mã, "chết yểu" hơn 1 thập kỷ

Dự án được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương qua nhiều giai đoạn từ 2004 đến 2015. Đến năm 2018, các dự án thành phần được hợp nhất thành một tổng thể hơn 60 ha.

Theo quy hoạch, dự án gồm khu biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn khoảng 1.000 phòng, khu vui chơi giải trí, cảnh quan sinh thái và nhiều hạng mục dịch vụ. Đây được xem là mô hình đô thị du lịch đa chức năng, kỳ vọng góp phần nâng tầm du lịch nghỉ dưỡng tại Sầm Sơn.

Nhưng đến nay, khu vực "siêu dự án" này vẫn là bãi đất trống, xen lẫn những điểm san lấp dở dang, cọc bê-tông nằm ngổn ngang và cỏ mọc um tùm ngay sát bờ biển.

Đây chỉ là số ít những dự án tồn đọng, kéo dài trong số hàng trăm dự án đã được tỉnh Thanh Hóa "điểm tên". Việc dự án không được triển khai đúng tiến độ, không những gây lãng phí nguồn lực đầu tư còn làm mất đất sản xuất của hàng trăm, hàng ngàn hộ dân, gây ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển chung của tỉnh.

Tại buổi làm việc với tỉnh Thanh Hóa ngày 28-12-2025, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đề nghị Thanh Hóa rà soát toàn diện, phân loại cụ thể từng dự án: dự án đủ điều kiện tiếp tục thì tạo điều kiện triển khai; dự án cần điều chỉnh thì khẩn trương hoàn thiện thủ tục; đối với dự án vi phạm, mất khả năng thực hiện phải kiên quyết thu hồi theo đúng quy định pháp luật, không để dây dưa, kéo dài.