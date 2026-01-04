Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động thời gian, lộ trình khi quay trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch

04-01-2026 - 14:20 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự báo trong ngày 4/1/2026, đông đảo người dân và phương tiện sẽ quay trở lại Thủ đô để học tập, làm việc, khiến lưu lượng giao thông tăng cao tại các tuyến trục cửa ngõ.

Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động thời gian, lộ trình khi quay trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch- Ảnh 1.

Theo kế hoạch nghỉ Tết Dương lịch năm 2026, cán bộ, công chức và người lao động được nghỉ 4 ngày, từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 4/1/2026. Dự báo trong ngày 4/1/2026, đông đảo người dân và phương tiện sẽ quay trở lại Thủ đô để học tập, làm việc, khiến lưu lượng giao thông tăng cao tại các tuyến trục cửa ngõ, tuyến vành đai và các tuyến giao thông huyết mạch.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ triển khai phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên toàn địa bàn thành phố.

Từ ngày 3/1 và 4/1/2026, Phòng CSGT phối hợp với Công an cấp xã và các đơn vị liên quan tập trung lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông tại tất cả các cửa ngõ Thủ đô, các tuyến giao thông chính, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn phục vụ nhân dân quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ.

Để hành trình từ các địa phương về Hà Nội được an toàn, thuận tiện, đại diện Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo:

Đối với các doanh nghiệp vận tải, đội ngũ lái xe, chủ phương tiện và người tham gia giao thông khi di chuyển trên các tuyến quốc lộ, đường cao tốc, đường nội đô và các tuyến ra, vào Hà Nội cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Đối với người dân sử dụng xe khách và phương tiện vận tải hành khách công cộng, cần chủ động đặt vé sớm, không bắt xe dọc đường, tránh vi phạm trật tự, an toàn giao thông và nguy cơ bị tăng giá vé, chở quá số người quy định, không bảo đảm an toàn.

Đối với người điều khiển phương tiện cá nhân, nên chủ động đi sớm, tránh di chuyển cùng thời điểm trong các khung giờ cao điểm từ 8h đến 10h và từ 14h đến 16h, là những thời điểm thường xảy ra ùn tắc giao thông. Trước khi khởi hành, người dân cần kiểm tra kỹ tình trạng an toàn của phương tiện, chủ động xây dựng lộ trình phù hợp, thường xuyên cập nhật tình hình giao thông để lựa chọn hướng di chuyển hợp lý, an toàn.

Phòng CSGT Hà Nội đề nghị người dân nghiêm túc chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và lưu thông thông suốt trên địa bàn Thủ đô.

Theo Quang Hải

VTV

