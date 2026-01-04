Việt Nam thiết lập một kỷ lục hơn 5 triệu tỷ vào 3 ngày đặc biệt

Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, chỉ riêng trong năm 2025, Việt Nam đã khởi công, khánh thành 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn tư nhân 3,84 triệu tỷ chiếm 74,6%, nguồn vốn Nhà nước 1,3 triệu tỷ, chiếm 25,4%. Các dự án này được triển khai thông qua 3 đợt lễ đồng loạt khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật, gắn với những sự kiện trọng đại của đất nước (ngày 19/4; 19/8 và 19/12).

Trong đó, riêng ngày 19/12/2025, 234 dự án, công trình được khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật, với tổng vốn hơn 3,4 triệu tỷ đồng, trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giao thông, đô thị, công nghiệp đến y tế, giáo dục và nhà ở xã hội, được truyền hình trực tiếp tại 79 điểm cầu trên cả nước, góp phần thiết thực chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Trước đó, sáng 19/8/2025, cả nước diễn ra đồng loạt lễ khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án tại 80 điểm cầu chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Đáng chú ý, trong ngày 19/8, Trung tâm Triển lãm Việt Nam quy mô top 10 thế giới được khánh thành, cùng với sự hình thành các khu đô thị thông minh, xanh, thích ứng biến đổi khí hậu, ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong quản lý đô thị như khu đô thị lấn biển Cần Giờ, khu đô thị thể thao Olympic, trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, Hạ Long Xanh…

Phát biểu tại lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án chào mừng Đại hội Đảng lần thứ 14, sáng 19/12, Thủ tướng đánh giá đây là sự kiện với ba "điểm nhất", bao gồm: Tổng mức đầu tư lớn nhất từ trước đến nay với hơn 3,4 triệu tỷ đồng; nguồn vốn tư nhân tham gia lớn nhất, gần 2,8 triệu tỷ đồng, chiếm trên 82%; và dự án có quy mô vốn lớn nhất là Khu đô thị thể thao Olympic với tổng mức đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng.

Thủ tướng khẳng định các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội được khởi công, khánh thành thời gian qua và tại buổi lễ ngày 19/12 đã thể hiện tư duy, tầm nhìn và khát vọng "vươn xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất và bay cao lên vũ trụ" của con người và dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng dự Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic (xã Thượng Phúc, TP Hà Nội). Ảnh: VGP

Theo người đứng đầu Chính phủ, việc khởi công lần này là đặt những viên gạch đầu tiên cho các công trình của tương lai với tầm nhìn "vượt thời đại" như siêu dự án sân bay Gia Bình; các công trình "vươn ra biển lớn" như cảng Hòn Khoai; các dự án đường sắt đô thị, kết nối quốc tế, chuẩn bị xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; triển khai các dự án tầm nhìn thế kỷ như Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, khu đô thị thể thao Olympic; nhà máy sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt, hay các dự án phục vụ APEC năm 2027 tại Phú Quốc...

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, tính đến ngày 19/12/2025, cả nước đã hoàn thành, thông xe kỹ thuật 3.188 km tuyến chính cao tốc và 325 km đường dẫn, nút giao, đạt tổng 3.513 km, vượt mục tiêu Quốc hội và Chính phủ giao. Bên cạnh đó, có 1.586 km quốc lộ và 1.701 km đường bộ ven biển đã hoàn thành. Tính chung trong giai đoạn 2021 - 2025, Việt Nam đã đưa vào khai thác 2.025 km đường cao tốc, tức là gần gấp đôi tổng chiều dài cao tốc được xây dựng trong 20 năm trước nhiệm kỳ.

Thủ tướng yêu cầu phấn đấu rút ngắn tiến độ 3 đến 6 tháng các dự án xây dựng

Phối cảnh sân vận động Trống Đồng thuộc Khu đô thị thể thao Olympic. Ảnh: VIC

Thủ tướng vừa ký Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 2/1/2026 về tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng, để chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Thủ tướng kêu gọi các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, nhà thầu và các đơn vị liên quan tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, "thần tốc, táo bạo hơn nữa" trong triển khai các nhiệm vụ; kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, người lao động phát huy tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", làm việc "3 ca, 4 kíp", "làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", … để phấn đấu hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng các dự án sớm nhất có thể.

Với các công trình, dự án phải hoàn thiện, hoàn chỉnh hạng mục cuối cùng và các dự án thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12/2025, Thủ tướng yêu cầu phấn đấu hoàn thành để đưa vào khai thác sử dụng trước ngày tổ chức Đại hội lần thứ XIV của Đảng (dự kiến từ 19/1).

Với dự án đang triển khai thực hiện, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu rút ngắn tiến độ từ 3 đến 6 tháng, nhưng lưu ý việc đẩy nhanh tiến độ phải gắn với bảo đảm nâng cao chất lượng công trình, không vì tiến độ mà bỏ qua các tiêu chuẩn theo quy định.

Với các dự án khởi công ngày 19/12/2025, người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thi công đồng loạt, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khởi công xong không triển khai thực hiện; đồng thời kiên quyết, kiên trì chống bệnh hình thức, quan liêu, không hiệu quả.

Về phía địa phương, Thủ tướng cũng lưu ý cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo nguồn cung ứng vật liệu ngay từ giai đoạn đầu triển khai, đồng thời tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn cung ứng vật liệu ảnh hưởng đến tiến độ thi công và kế hoạch hoàn thành các dự án.

Thủ tướng quán triệt không để tiêu cực phải chạy chọt, xin cho. Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tổng mức đầu tư, dự toán các công trình, dự án, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực; cũng như kiểm soát chặt chẽ, rà soát công tác lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, nhất là với các trường hợp chỉ định nhà đầu tư, nhà thầu hoặc lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu trong trường hợp đặc biệt…