Lộ diện địa phương trở thành 'quán quân' tăng trưởng GRDP năm 2025

Năm 2025 được xem là năm đặc biệt quan trong khi vừa là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, đồng thời là năm bản lề chuẩn bị các điều kiện cho giai đoạn phát triển mới.

Tuy nhiên, bối cảnh tình hình thế giới, khu vực trong năm 2025 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn gia tăng; chính sách thương mại quốc tế có nhiều điều chỉnh; cùng với áp lực sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo chủ trương của Trung ương, nhiệm vụ đặt ra đối với Quảng Ninh là hết sức nặng nề.

Song, nhờ bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành; tập trung tháo gỡ khó khăn; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển, kinh tế Quảng Ninh đã đạt được những kết quả nổi bật, toàn diện.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GRDP của Quảng Ninh đạt 11,89%, đứng đầu cả nước và là mức cao nhất trong giai đoạn 2021-2025. Quy mô nền kinh tế ước đạt 368.445 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 10.402 USD.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Trong đó, khu vực dịch vụ giữ vai trò trụ cột của nền kinh tế. Năm 2025, toàn tỉnh đón 21,28 triệu lượt khách du lịch, tăng 12% so với năm 2024; doanh thu du lịch đạt trên 57.000 tỷ đồng, tăng 22,46%, đóng góp trên 50% vào tăng trưởng GRDP. Du lịch tiếp tục khẳng định vai trò ngành kinh tế mũi nhọn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ sang các lĩnh vực thương mại, vận tải, dịch vụ.

Khu vực công nghiệp - xây dựng tăng trưởng 10,58%, đóng góp 42,17% vào GRDP, tiếp tục giữ vai trò trụ cột. Công nghiệp chế biến, chế tạo từng bước trở thành động lực tăng trưởng mới, gắn với phát triển các KCN, KKT, thu hút các dự án đầu tư có công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường. Khu vực nông, lâm, thủy sản tăng trưởng 3,85%, vượt kế hoạch đề ra, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững khu vực nông thôn.

Cùng với tăng trưởng kinh tế, thu NSNN tiếp tục là điểm sáng, đạt trên 82.000 tỷ đồng, bằng 149% dự toán Trung ương giao, 143% dự toán tỉnh giao, tăng 53% so với năm 2024. Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện theo hướng thực chất. Toàn tỉnh có 2.300 doanh nghiệp thành lập mới, vượt 15% kế hoạch.

Về thu hút đầu tư, tổng vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách đạt 475.858 tỷ đồng, gấp 15,8 lần năm 2024; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ước đạt khoảng 1 tỷ USD, duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực. Những kết quả này khẳng định niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư của tỉnh.

Năm 2025 cũng ghi nhận bước chuyển mạnh mẽ về diện mạo đô thị và kết cấu hạ tầng. Với 96 dự án, công trình được khởi công và khánh thành, Quảng Ninh tiếp tục tạo ra những "cú huých" hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Đặc biệt, tỉnh đã hoàn thành kế hoạch phát triển nhà ở xã hội năm 2025 với 2.464 căn, đạt 112% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao; đồng thời bố trí dự kiến 49 vị trí phát triển nhà ở xã hội với trên 56.000 căn cho giai đoạn tới, thể hiện rõ định hướng phát triển hài hòa giữa kinh tế và an sinh xã hội.

Với những kết quả nổi bật đạt được trong năm 2025, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vai trò địa phương đi đầu trong đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng năng động của khu vực phía Bắc. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu cao hơn, yêu cầu toàn diện hơn, đóng góp ngày càng lớn cho tăng trưởng chung của cả nước.