PMI ngành sản xuất Việt Nam đón tin vui kết năm 2025, chuyên gia quốc tế dự báo ra sao về ngành trong năm 2026?

Theo đó, chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng - Manufacturing Purchasing Managers' Index™ (PMI®) ngành sản xuất Việt Nam kết thúc năm 2025 với kết quả 53,0 điểm, giảm nhẹ so với mức 53,8 của tháng 11 nhưng vẫn nằm trên hẳn ngưỡng 50 điểm.

"Kết quả này cho thấy sức khỏe ngành sản xuất đã có sự cải thiện mạnh mẽ so với tháng trước. Các điều kiện kinh doanh đã cải thiện hơn trong suốt sáu tháng qua", báo cáo nhận định.

Các nhà sản xuất Việt Nam tiếp tục mở rộng sản lượng trong tháng 12, qua đó kéo dài chuỗi tăng trưởng hiện tại lên tám tháng liên tiếp. Mặc dù tốc độ tăng vẫn ở mức mạnh, nhưng đã chậm lại và là mức thấp nhất trong vòng ba tháng gần đây.

Theo kết quả khảo sát, đà tăng sản lượng trong tháng 12 một phần đến từ điều kiện thời tiết ôn hòa hơn, bên cạnh việc số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục gia tăng, qua đó hỗ trợ hoạt động sản xuất. Tổng số đơn hàng mới tăng tháng thứ tư liên tiếp, phản ánh sự cải thiện của nhu cầu khách hàng, dù tốc độ tăng đã chậm hơn so với tháng 11.

Đáng chú ý, đà tăng của tổng đơn hàng mới chịu tác động bởi sự suy giảm trở lại của đơn đặt hàng xuất khẩu, khi chỉ số này lần đầu tiên giảm sau ba tháng tăng liên tiếp.

Nhu cầu sản xuất gia tăng đã thúc đẩy các doanh nghiệp tiếp tục tuyển dụng thêm lao động trong tháng 12. Theo đó, việc làm tăng tháng thứ ba liên tiếp, với tốc độ tăng khiêm tốn và gần như không thay đổi so với tháng trước.

Việc mở rộng lực lượng lao động, cùng điều kiện thời tiết thuận lợi hơn, đã góp phần nâng cao năng lực sản xuất, qua đó giúp lượng công việc tồn đọng giảm lần đầu tiên trong ba tháng trở lại đây.

Tuy nhiên, dù thời tiết trong tháng 12 ổn định hơn, những tác động kéo dài của bão và lũ lụt nghiêm trọng trong các tháng trước vẫn tiếp tục ảnh hưởng tới ngành sản xuất vào cuối năm, chủ yếu thông qua tình trạng hư hỏng nguyên vật liệu trong quá trình vận chuyển và sự chậm trễ từ phía nhà cung cấp do ngập lụt.

“Ngành sản xuất Việt Nam kết thúc một năm đầy biến động bằng một tín hiệu tích cực, khi sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng mạnh, và niềm tin kinh doanh đạt mức cao nhất trong 21 tháng", ông Andrew Harker, Giám đốc Kinh tế tại S&P Global Market Intelligence nhận định.

Giám đốc Kinh tế tại S&P Global đánh giá, ở một mức độ nào đó, các công ty đã có thể hưởng lợi từ điều kiện thời tiết ôn hòa hơn trong tháng 12, từ đó có thể tăng sản lượng và thực hiện được các dự án còn tồn đọng.

Tuy nhiên, tác động kéo dài của các đợt bão lũ gần đây đã bộc lộ rõ nét ở phía nguồn cung, khi thời gian giao hàng của nhà cung cấp tiếp tục bị kéo dài đáng kể, đồng thời tốc độ tăng chi phí đầu vào vọt lên mức cao nhất trong vòng ba năm rưỡi. Dù vậy, S&P Global kỳ vọng tình trạng gián đoạn nguồn cung sẽ dần hạ nhiệt trong những tháng tới, khi việc tiếp cận nguyên vật liệu thô trở nên thuận lợi hơn.

"Về tổng thể, ngành sản xuất sẽ bước vào năm 2026 với một vị thế tích cực, và các nhà sản xuất lạc quan trong việc thu hút đơn đặt hàng mới và có thể tăng năng lực sản xuất. S&P Global dự báo sản lượng công nghiệp tăng 6,7% trong năm 2026", vị chuyên gia dự đoán.