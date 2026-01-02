Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hơn 5,3 tỷ USD vào Khu Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

02-01-2026 - 08:57 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đứng đầu trong các quốc gia và vùng lãnh thổ có nhiều dự án mới được cấp phép là Hong Kong (Trung Quốc) với 66 dự án, có tổng vốn đầu tư gần 392 triệu USD.

Hơn 5,3 tỷ USD vào Khu Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (HEPZA) cho biết, năm 2025 tổng vốn đầu tư thu hút kể cả cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 5,3 tỷ USD, tăng 0,37% so với năm trước và vượt 17,5% so với kế hoạch đề ra.

Diện tích đất cho thuê đạt hơn 470,5 ha, tăng 69,45% so với năm trước. Đặc biệt, diện tích nhà xưởng cho thuê tăng rất mạnh, đạt hơn 492.075 m2, tăng gần 2,6 lần so với năm trước.

Về đầu tư nước ngoài (FDI), thành phố thu hút tổng vốn đầu tư đạt hơn 3,39 tỷ USD, giảm 7,09% so với năm trước; trong đó, cấp mới 210 dự án với vốn đăng ký 1,93 tỷ USD, giảm 44,32%. Ngoài ra, 179 dự án điều chỉnh vốn đầu tư với vốn điều chỉnh tăng 1,99 tỷ USD, tăng 74,53% so với năm trước.

Đại diện HEPZA cho biết, đứng đầu trong các quốc gia và vùng lãnh thổ có nhiều dự án mới được cấp phép là Hong Kong (Trung Quốc) với 66 dự án, có tổng vốn đầu tư gần 392 triệu USD; kế đến là Trung Quốc với 36 dự án có tổng vốn đầu tư hơn 247 triệu USD và Singapore với 24 dự án, có tổng vốn đầu tư hơn 415 triệu USD - đây cũng là quốc gia có tổng vốn đăng ký mới lớn nhất.

Các dự án thu hút nhà đầu tư nước ngoài nhiều nhất thuộc lĩnh vực cơ khí với 52 dự án có tổng vốn đầu tư hơn 258,5 triệu USD; kế đến là ngành nhựa-cao su với 22 dự án có tổng vốn hơn 80 triệu USD và điện tử với 21 dự án có tổng vốn đầu tư hơn 210 triệu USD.

Về đầu tư trong nước, thành phố thu hút tổng vốn đầu tư đạt hơn 48.000 tỷ đồng (tương đương hơn 1,9 tỷ USD), tăng 16,96% so với năm trước; trong đó, cấp mới 99 dự án với vốn đầu tư đăng ký hơn 33.600 tỷ đồng (tương đương 1,3 tỷ USD), tăng 26,62%; 52 dự án điều chỉnh, vốn điều chỉnh tăng 14.300 tỷ đồng (tương đương 574,39 triệu USD), giảm 12,9% so với năm trước.

Các dự án thu hút đầu tư trong nước nhiều nhất thuộc ngành nghề cơ khí có 24 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 3.225 tỷ đồng; kế đến là ngành dịch vụ với 17 dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2.581 tỷ đồng và lĩnh vực bất động sản với 16 dự án với hơn 18.911 tỷ đồng.

Theo HEPZA, cơ cấu ngành nghề FDI đang chuyển dịch tích cực khi tập trung mạnh vào cơ khí với 18,5% và hóa chất chiếm 15,2% tổng vốn. Ở khu vực đầu tư trong nước, tổng vốn thu hút đạt hơn 48.000 tỷ đồng, tương đương 1,92 tỷ USD, ghi nhận mức tăng trưởng 16,96% so với năm 2024.

Trong số 99 dự án nội địa cấp mới, lĩnh vực bất động sản chiếm tỷ trọng áp đảo với 56,20%, tương đương 18.911,45 tỷ đồng. Ngành cơ khí và thực phẩm cũng đóng góp quan trọng vào dòng vốn trong nước với tỷ lệ lần lượt là 9,59% và 8,21%.

Thống kê của HEPZA cũng ghi nhận, khu vực Bình Dương (cũ) dẫn đầu thu hút đầu tư đạt hơn 2,04 tỷ USD, tiếp đến là Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) thu hút đầu tư hơn 1,88 tỷ USD và TP. Hồ Chí Minh (cũ) thu hút đầu tư 600 triệu USD.

Theo ông Bùi Minh Trí, Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, việc hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2025 ngay từ giữa tháng 12 đã tạo tiền đề quan trọng cho sự bứt phá kinh tế trong giai đoạn tiếp theo. Năm 2026, HEPZA đặt trọng tâm hoạt động là tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kết nối, cung cấp thông tin kịp thời nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động tối đa.

HEPZA dự kiến xây dựng và triển khai Đề án các khu công nghiệp, khu chế xuất và tái cấu trúc các ngành công nghiệp chủ lực, gắn với phát triển công nghiệp công nghệ cao, các khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp thế hệ mới, thông minh sau khi được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt. Những nỗ lực này không chỉ thúc đẩy tăng trưởng mà còn góp phần xây dựng mối quan hệ lao động bền vững, hài hòa tại các trọng điểm kinh tế.

Theo P.V

VTV

Từ Khóa:
khu công nghiệp

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây: Đòn bẩy để "đại ngàn" cất cánh

Tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây: Đòn bẩy để "đại ngàn" cất cánh Nổi bật

Khi nào khoan mỏ khí lô B phục vụ Dự án điện Ô Môn?

Khi nào khoan mỏ khí lô B phục vụ Dự án điện Ô Môn? Nổi bật

Metro số 1 lập kỷ lục hơn 20 triệu lượt khách: Sức hút đến từ đâu?

Metro số 1 lập kỷ lục hơn 20 triệu lượt khách: Sức hút đến từ đâu?

08:09 , 02/01/2026
Đã hưởng BHXH một lần, tiếp tục làm việc có phải đóng BHXH bắt buộc?

Đã hưởng BHXH một lần, tiếp tục làm việc có phải đóng BHXH bắt buộc?

07:22 , 02/01/2026
Từ hôm nay, thủ tục hành chính tại Hà Nội có thay đổi quan trọng, người dân cần nắm rõ

Từ hôm nay, thủ tục hành chính tại Hà Nội có thay đổi quan trọng, người dân cần nắm rõ

19:01 , 01/01/2026
Sức bật tăng trưởng đằng sau 234 dự án vừa khởi công, khánh thành

Sức bật tăng trưởng đằng sau 234 dự án vừa khởi công, khánh thành

16:38 , 01/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên