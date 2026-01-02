Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người dân Hà Nội chú ý: Chi tiết 216 'chợ cóc', điểm kinh doanh tự phát hoàn thành giải tỏa ngay trong năm nay

02-01-2026 - 10:40 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Theo phụ lục đính kèm tại Kế hoạch số 373 của UBND TP. Hà Nội, có 216 “chợ cóc”, điểm kinh doanh thuộc nhóm 1, nhóm 3, nhóm 3 - tức 3 nhóm hoàn thành giải tỏa trong năm 2026.

Ngày 26/12, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký ban hành Kế hoạch số 373/KH-UBND triển khai các giải pháp xử lý “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo Kế hoạch, đến hết năm 2026, Thành phố phấn đấu giải tỏa 100% các "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát thuộc nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3; năm 2027 giải tỏa toàn bộ các "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát đảm bảo tinh thần "6 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ sản phẩm).

Lộ trình hoàn thành giải tỏa như sau: Nhóm 1, hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/1/2026. Nhóm 2, hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/6/2026. Nhóm 3, hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/12/2026. Nhóm 4, hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/6/2027.

Theo phụ lục đính kèm tại Kế hoạch, có 216 “chợ cóc”, điểm kinh doanh thuộc nhóm 1, nhóm 3, nhóm 3 - tức 3 nhóm hoàn thành giải tỏa trong năm 2026. Cụ thể như sau:

75 "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát thuộc nhóm 1, hoàn thành giải tỏa trước 30/1/2026

Người dân Hà Nội chú ý: Chi tiết 216 'chợ cóc', điểm kinh doanh tự phát hoàn thành giải tỏa ngay trong năm nay- Ảnh 1.

Người dân Hà Nội chú ý: Chi tiết 216 'chợ cóc', điểm kinh doanh tự phát hoàn thành giải tỏa ngay trong năm nay- Ảnh 2.

Người dân Hà Nội chú ý: Chi tiết 216 'chợ cóc', điểm kinh doanh tự phát hoàn thành giải tỏa ngay trong năm nay- Ảnh 3.

Người dân Hà Nội chú ý: Chi tiết 216 'chợ cóc', điểm kinh doanh tự phát hoàn thành giải tỏa ngay trong năm nay- Ảnh 4.

Người dân Hà Nội chú ý: Chi tiết 216 'chợ cóc', điểm kinh doanh tự phát hoàn thành giải tỏa ngay trong năm nay- Ảnh 5.

Người dân Hà Nội chú ý: Chi tiết 216 'chợ cóc', điểm kinh doanh tự phát hoàn thành giải tỏa ngay trong năm nay- Ảnh 6.

Người dân Hà Nội chú ý: Chi tiết 216 'chợ cóc', điểm kinh doanh tự phát hoàn thành giải tỏa ngay trong năm nay- Ảnh 7.

Người dân Hà Nội chú ý: Chi tiết 216 'chợ cóc', điểm kinh doanh tự phát hoàn thành giải tỏa ngay trong năm nay- Ảnh 8.

118 "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát thuộc nhóm 2, hoàn thành giải tỏa trước 30/6/2026

Người dân Hà Nội chú ý: Chi tiết 216 'chợ cóc', điểm kinh doanh tự phát hoàn thành giải tỏa ngay trong năm nay- Ảnh 9.

Người dân Hà Nội chú ý: Chi tiết 216 'chợ cóc', điểm kinh doanh tự phát hoàn thành giải tỏa ngay trong năm nay- Ảnh 10.

Người dân Hà Nội chú ý: Chi tiết 216 'chợ cóc', điểm kinh doanh tự phát hoàn thành giải tỏa ngay trong năm nay- Ảnh 11.

Người dân Hà Nội chú ý: Chi tiết 216 'chợ cóc', điểm kinh doanh tự phát hoàn thành giải tỏa ngay trong năm nay- Ảnh 12.

Người dân Hà Nội chú ý: Chi tiết 216 'chợ cóc', điểm kinh doanh tự phát hoàn thành giải tỏa ngay trong năm nay- Ảnh 13.

Người dân Hà Nội chú ý: Chi tiết 216 'chợ cóc', điểm kinh doanh tự phát hoàn thành giải tỏa ngay trong năm nay- Ảnh 14.

Người dân Hà Nội chú ý: Chi tiết 216 'chợ cóc', điểm kinh doanh tự phát hoàn thành giải tỏa ngay trong năm nay- Ảnh 15.

Người dân Hà Nội chú ý: Chi tiết 216 'chợ cóc', điểm kinh doanh tự phát hoàn thành giải tỏa ngay trong năm nay- Ảnh 16.

Người dân Hà Nội chú ý: Chi tiết 216 'chợ cóc', điểm kinh doanh tự phát hoàn thành giải tỏa ngay trong năm nay- Ảnh 17.

Người dân Hà Nội chú ý: Chi tiết 216 'chợ cóc', điểm kinh doanh tự phát hoàn thành giải tỏa ngay trong năm nay- Ảnh 18.

Người dân Hà Nội chú ý: Chi tiết 216 'chợ cóc', điểm kinh doanh tự phát hoàn thành giải tỏa ngay trong năm nay- Ảnh 19.

Người dân Hà Nội chú ý: Chi tiết 216 'chợ cóc', điểm kinh doanh tự phát hoàn thành giải tỏa ngay trong năm nay- Ảnh 20.

23 "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát thuộc nhóm 3, hoàn thành giải tỏa trước 30/12/2026

Người dân Hà Nội chú ý: Chi tiết 216 'chợ cóc', điểm kinh doanh tự phát hoàn thành giải tỏa ngay trong năm nay- Ảnh 21.

Người dân Hà Nội chú ý: Chi tiết 216 'chợ cóc', điểm kinh doanh tự phát hoàn thành giải tỏa ngay trong năm nay- Ảnh 22.

Người dân Hà Nội chú ý: Chi tiết 216 'chợ cóc', điểm kinh doanh tự phát hoàn thành giải tỏa ngay trong năm nay- Ảnh 23.

Theo Kế hoạch, nhóm 1 bao gồm các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, “điểm nóng” ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị gây bức xúc dư luận. Trong khi đó, nhóm 2 là các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát có dưới 50 hộ kinh doanh và nhóm 3 bao gồm các điểm hoạt động có từ 50 - 100 hộ kinh doanh.

Kế hoạch nêu rõ, về công tác tuyên truyền, UBND xã, phường huy động cả hệ thống chính trị của địa phương bằng nhiều hình thức (thông qua phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thông của xã, phường, tổ dân phố, thông qua ứng dụng số, mạng xã hội…) tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn, kêu gọi người dân dừng kinh doanh và lộ trình thời hạn giải tỏa các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn; tổ chức đối thoại, ký cam kết trực tiếp, vận động các hộ đang kinh doanh tại các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát di dời vào chợ kinh doanh đúng quy định.

Đồng thời, tuyên truyền tới người tiêu dùng xây dựng thói quen mua bán tại các chợ chính quy, các loại hình thương mại được kiểm soát về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm thay vì mua hàng ở các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát.

Để chống tái phát, UBND các xã, phường chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân, hộ kinh doanh trong việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác đảm bảo trật tự đô thị, giải tỏa “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn.

Duy trì liên tục, thường xuyên công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý, bố trí lực lượng chốt giữ tại các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát đã giải tỏa; đồng thời triển khai các biện pháp phòng ngừa, chống tái phát (kẻ vạch, cắm biển cấm, tiếp nhận phản ánh trực tiếp từ người dân, thông qua các ứng dụng số, hệ thống camera giám sát…).

Người dân Hà Nội chú ý: Chi tiết 75 'chợ cóc', điểm kinh doanh tự phát hoàn thành giải tỏa ngay tháng sau

Hà Giang

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hơn 5,3 tỷ USD vào Khu Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Hơn 5,3 tỷ USD vào Khu Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh Nổi bật

Metro số 1 lập kỷ lục hơn 20 triệu lượt khách: Sức hút đến từ đâu?

Metro số 1 lập kỷ lục hơn 20 triệu lượt khách: Sức hút đến từ đâu? Nổi bật

Tháng 1/2026, hơn 100 triệu người dân Việt Nam chứng kiến sự kiện khai mở giai đoạn tăng trưởng hai chữ số, tiến tới ‘kỷ nguyên mới’ của dân tộc

Tháng 1/2026, hơn 100 triệu người dân Việt Nam chứng kiến sự kiện khai mở giai đoạn tăng trưởng hai chữ số, tiến tới ‘kỷ nguyên mới’ của dân tộc

10:30 , 02/01/2026
403 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm cùng một lỗi có mức phạt lên đến 22 triệu đồng

403 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm cùng một lỗi có mức phạt lên đến 22 triệu đồng

10:07 , 02/01/2026
Xuất nhập khẩu Việt Nam: Cơ hội, thách thức và hướng đi mới

Xuất nhập khẩu Việt Nam: Cơ hội, thách thức và hướng đi mới

09:33 , 02/01/2026
Đã hưởng BHXH một lần, tiếp tục làm việc có phải đóng BHXH bắt buộc?

Đã hưởng BHXH một lần, tiếp tục làm việc có phải đóng BHXH bắt buộc?

07:22 , 02/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên