Người dân Hà Nội chú ý: Chi tiết 216 'chợ cóc', điểm kinh doanh tự phát hoàn thành giải tỏa ngay trong năm nay

Ngày 26/12, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký ban hành Kế hoạch số 373/KH-UBND triển khai các giải pháp xử lý “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo Kế hoạch, đến hết năm 2026, Thành phố phấn đấu giải tỏa 100% các "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát thuộc nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3; năm 2027 giải tỏa toàn bộ các "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát đảm bảo tinh thần "6 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ sản phẩm).

Lộ trình hoàn thành giải tỏa như sau: Nhóm 1, hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/1/2026. Nhóm 2, hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/6/2026. Nhóm 3, hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/12/2026. Nhóm 4, hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/6/2027.

Theo phụ lục đính kèm tại Kế hoạch, có 216 “chợ cóc”, điểm kinh doanh thuộc nhóm 1, nhóm 3, nhóm 3 - tức 3 nhóm hoàn thành giải tỏa trong năm 2026. Cụ thể như sau:

75 "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát thuộc nhóm 1, hoàn thành giải tỏa trước 30/1/2026

118 "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát thuộc nhóm 2, hoàn thành giải tỏa trước 30/6/2026

23 "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát thuộc nhóm 3, hoàn thành giải tỏa trước 30/12/2026

Theo Kế hoạch, nhóm 1 bao gồm các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, “điểm nóng” ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị gây bức xúc dư luận. Trong khi đó, nhóm 2 là các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát có dưới 50 hộ kinh doanh và nhóm 3 bao gồm các điểm hoạt động có từ 50 - 100 hộ kinh doanh.

Kế hoạch nêu rõ, về công tác tuyên truyền, UBND xã, phường huy động cả hệ thống chính trị của địa phương bằng nhiều hình thức (thông qua phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thông của xã, phường, tổ dân phố, thông qua ứng dụng số, mạng xã hội…) tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn, kêu gọi người dân dừng kinh doanh và lộ trình thời hạn giải tỏa các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn; tổ chức đối thoại, ký cam kết trực tiếp, vận động các hộ đang kinh doanh tại các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát di dời vào chợ kinh doanh đúng quy định.

Đồng thời, tuyên truyền tới người tiêu dùng xây dựng thói quen mua bán tại các chợ chính quy, các loại hình thương mại được kiểm soát về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm thay vì mua hàng ở các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát.

Để chống tái phát, UBND các xã, phường chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân, hộ kinh doanh trong việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác đảm bảo trật tự đô thị, giải tỏa “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn.

Duy trì liên tục, thường xuyên công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý, bố trí lực lượng chốt giữ tại các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát đã giải tỏa; đồng thời triển khai các biện pháp phòng ngừa, chống tái phát (kẻ vạch, cắm biển cấm, tiếp nhận phản ánh trực tiếp từ người dân, thông qua các ứng dụng số, hệ thống camera giám sát…).