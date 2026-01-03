Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cà Mau sẽ có nhà máy điện rác hơn 1.780 tỉ đồng

03-01-2026 - 15:24 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Nhà máy điện rác Năm Căn ở tỉnh Cà Mau có công suất xử lý rác thải 600 tấn/ngày, phát điện 6 MW với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.780 tỉ đồng

Ngày 2-1, theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, UBND tỉnh Cà Mau đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải tập trung (Nhà máy điện rác Năm Căn).

Cà Mau sẽ có nhà máy điện rác hơn 1.780 tỉ đồng- Ảnh 1.

Nhà máy điện rác Năm Căn có công suất thiết kế xử lý rác thải 600 tấn/ngày

Dự án có diện tích mặt đất, mặt nước dự kiến sử dụng 20 ha; quy mô đầu tư, công suất thiết kế xử lý rác thải 600 tấn/ngày, phát điện 6 MW; sản phẩm, dịch vụ cung cấp là xử lý rác thải và phát điện.

Cà Mau sẽ có nhà máy điện rác hơn 1.780 tỉ đồng- Ảnh 2.

Một người dân có hoàn cảnh khó khăn nhặt chai nhựa bán kiếm thêm thu nhập

Đối với quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến, nhà đầu tư được lựa chọn sẽ thực hiện theo quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) của dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án là trên 1.780 tỉ đồng. Thời gian hoạt động của dự án 49 năm, địa điểm thực hiện xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau.

Tiến độ thực hiện dự án trong 36 tháng kể từ ngày ký hợp đồng dự án đầu tư. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu.

Theo Vân Du

Người Lao Động

