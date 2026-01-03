AEON làm được một việc lớn trong 5 năm

Trong bối cảnh tiêu dùng bền vững ngày càng được quan tâm, việc chuyển đổi từ nhận thức thành hành vi vẫn đặt ra nhiều thách thức trong thực tế. Thấu hiểu được thách thức lớn không nằm ở nhận thức của khách hàng, mà đến từ những bất tiện rất đời thường trong quá trình mua sắm, điển hình là thực trạng quên mang theo túi khi đến siêu thị.

Từ thực tế đó, AEON Việt Nam lựa chọn hướng tiếp cận thúc đẩy “thay đổi hành vi bằng thuận tiện hóa” giúp khách hàng dễ dàng chuyển sang các lựa chọn xanh mà không phải nỗ lực hay hy sinh sự tiện lợi. AEON Việt Nam tập trung giải quyết rào cản bằng các giải pháp cụ thể xuyên suốt trong hành trình mua sắm hằng ngày, điển hình như ba sáng kiến trọng điểm sau: dịch vụ thuê túi thân thiện với môi trường, quầy thanh toán ưu tiên dành riêng cho khách hàng không sử dụng túi ni-lông và chương trình “Ngày không túi ni-lông”.

Trong số các giải pháp được triển khai tại hệ thống bán lẻ của AEON Việt Nam, dịch vụ thuê túi thân thiện môi trường là sáng kiến nổi bật.

AEON Việt Nam là một trong số ít các nhà bán lẻ tại Việt Nam triển khai mô hình cho thuê túi thân thiện môi trường theo hướng tiếp cận thực tế tại điểm bán. AEON Việt Nam tạo ra các lựa chọn bền vững luôn sẵn có ngay trong hành trình mua. Qua đó, nhà bán lẻ hỗ trợ khách hàng trong những tình huống phát sinh như quên mang theo túi cá nhân, đồng thời từng bước hình thành thói quen tiêu dùng bền vững.

AEON Việt Nam đưa ra giải pháp cho thuê túi thân thiện môi trường tại các siêu thị.

AEON Việt Nam triển khai quầy thanh toán ưu tiên (Greenline) tại các Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị AEON (TTBHTH & ST), dành riêng cho khách hàng không sử dụng túi ni-lông, qua đó khuyến khích hành vi mua sắm thân thiện với môi trường. Song song, AEON Việt Nam áp dụng ưu đãi giảm 1.000 VNĐ cho mỗi giao dịch không dùng túi ni-lông, tại toàn bộ các quầy thanh toán trong TTBHTH & ST AEON Việt Nam.

AEON Việt Nam bố trí túi tái sử dụng nhiều lần tại quầy thanh toán ưu tiên.

Ngoài ra, sáng kiến “Ngày không túi ni-lông” cũng được AEON Việt Nam triển khai vào thứ Hai đầu tiên mỗi tháng trên toàn hệ thống TTBHTH & ST, nhằm thể hiện cam kết lâu dài trong nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa dùng một lần. Đây là điểm chạm xanh toàn diện nhằm thúc đẩy vi tiêu dùng bền vững như thanh toán không tiền mặt và thói quen không sử dụng túi ni-lông dùng một lần.

Nhằm mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện trong ngày không sử dụng túi ni-lông, AEON Việt Nam vẫn triển khai đồng bộ các sáng kiến khác như dịch vụ cho thuê túi thân thiện với môi trường (rent-a-bag) và khu vực tự đóng gói với thùng giấy tái sử dụng từ vận hành hàng hóa, qua đó góp phần giảm rác thải nhựa dùng một lần trong bán lẻ.

AEON Việt Nam triển khai song song các sáng kiến khác tại hệ thống siêu thị trong đó có khu vực tự đóng gói.

Từ tháng 9/2020 đến hết tháng 11/2025, AEON Việt Nam ghi nhận gần 10 triệu lượt giao dịch không sử dụng túi ni-lông. Ngoài ra, tính từ năm 2023 đến hết tháng 11/2025 ghi nhận tổng số lượt thuê túi gần 100.000 túi, trong đó xu hướng thuê túi trong năm 2025 tăng gấp đôi so với năm 2024. Các số liệu này là minh chứng rõ nét cho sự chuyển đổi tích cực trong hành vi tiêu dùng bền vững của khách hàng.

AEON Việt Nam không chỉ tập trung vào hành vi mua sắm của khách hàng hiện tại mà còn hướng tới thế hệ tiêu dùng tương lai. Trong đó, giáo dục bền vữngđược xác định là 1 trong 3 trụ cột chiến lược bên cạnh thúc đẩy tiêu dùng bền vững, đóng vai trò nền tảng cho sự thay đổi bền vững.

Các chương trình giáo dục bền vững được AEON Việt Nam triển khai đồng bộ từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông, nhằm trang bị kiến thức và nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ. Thông qua cách tiếp cận này, AEON Việt Nam từng bước góp phần hình thành thói quen tiêu dùng có trách nhiệm, tạo nền tảng cho một thế hệ khách hàng sẵn sàng và dễ dàng đưa ra các quyết định tiêu dùng bền vững trong tương lai.

AEON Việt Nam hướng tới mục tiêu năm 2030, 80% tổng lượng giao dịch tại hệ thống sẽ tự chủ từ chối sử dụng túi ni-lông dùng 1 lần. Khi hành vi này trở nên phổ biến và hình thành thói quen, ngành bán lẻ sẽ sở hữu một nền tảng sẵn sàng cho quá trình chuyển đổi xanh ở quy mô lớn hơn. So sánh với thị trường Nhật Bản – nơi hành trình giảm sử dụng túi ni-lông cần gần 30 năm (từ 1991 đến 2020/2021) để đạt mốc 80% – AEON Việt Nam đang đặt kỳ vọng rút ngắn lộ trình xuống còn 10 năm (2020–2030).

AEON Việt Nam cam kết tiếp tục duy trì và đẩy mạnh chiến lược tác động song hành, vừa thúc đẩy tiêu dùng bền vững, vừa nuôi dưỡng thế hệ tiêu dùng có trách nhiệm trong tương lai. Mục tiêu của AEON là xây dựng nền tảng vững chắc để tạo ra những tác động tích cực và lâu dài cho môi trường Việt Nam, góp phần hình thành một cộng đồng tiêu dùng xanh, bền vững trong tương lai.