Tỉnh ở Việt Nam thành "cứ điểm tỷ đô" hút ông lớn công nghệ, 1 điểm lợi thế hơn Thâm Quyến, Thượng Hải

1 điểm lợi thế hơn Thâm Quyến, Thượng Hải

Khi các đối thủ như Indonesia và Philippines cạnh tranh quyết liệt để thu hút dự án mới, Việt Nam đang nỗ lực vươn lên các phân khúc sản xuất có giá trị cao hơn và mở rộng thị trường xuất khẩu nhằm duy trì động lực tăng trưởng. Nỗ lực này thể hiện rõ tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh bước vào giai đoạn bùng nổ đầu tiên khoảng năm 2008 khi Samsung xây dựng nhà máy sản xuất điện thoại đầu tiên tại đây, biến Việt Nam trở thành cứ điểm sản xuất lớn nhất ở nước ngoài của tập đoàn này.

Việc lựa chọn địa điểm tối ưu cho một nhà máy không chỉ là một cân nhắc ban đầu; đó là một quyết định chiến lược ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động, chi phí hậu cần, khả năng tiếp cận nguyên vật liệu, phạm vi thị trường và nguồn nhân lực.

Trong bối cảnh đó, Bắc Ninh đã nổi lên như một trung tâm công nghiệp chiến lược ở miền Bắc, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ cả các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Công nhân nhà máy Foxconn tại Bắc Ninh. Ảnh: Reuters

Tỉnh này được hưởng lợi từ vị trí địa lý đắc địa: cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 30 km, cách cảng Hải Phòng 100 km, cách sân bay quốc tế Nội Bài chưa đầy một giờ và nằm trên hành lang kết nối với sân bay quốc tế Gia Bình sắp được xây dựng.

So với các trung tâm công nghiệp toàn cầu, trung tâm phía Bắc này mang lại những lợi thế chiến lược tương tự với chi phí vận hành thấp hơn đáng kể.

Đơn cử như Thâm Quyến, Trung Quốc, nổi tiếng với cơ sở hạ tầng tiên tiến và chuỗi cung ứng tích hợp, nhưng đi kèm với chi phí vận hành cao. Jebel Ali, Dubai, cung cấp kết nối trực tiếp với cả cảng và sân bay. Monterrey, Mexico, có vị trí gần với thị trường Bắc Mỹ, trong khi Katowice, Ba Lan, được tích hợp tốt vào mạng lưới cung ứng của châu Âu.

Theo Tổng cục Thống kê, Bắc Ninh dẫn đầu Việt Nam về thu hút FDI năm 2024, với gần 5,12 tỷ USD, chủ yếu nhờ ngành công nghệ cao và sản xuất điện tử. Đến năm 2030, Bắc Ninh đặt mục tiêu có 85.000 doanh nghiệp đăng ký, trong đó có hai doanh nghiệp dẫn đầu chuỗi giá trị toàn cầu và 15 tập đoàn tư nhân nằm trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Bắc Ninh sở hữu vị trí chiến lược, cơ sở hạ tầng vững mạnh, nguồn nhân lực dồi dào và chi phí hiệu quả, trở thành điểm đến hấp dẫn cho các công ty tìm kiếm cơ hội mở rộng hoặc đầu tư mới.

"Cứ điểm" sản xuất tỷ đô

Tỉnh này từ lâu đã được công nhận là "Trung tâm sản xuất tỷ đô" của Việt Nam và là điểm đến ưa thích của các "ông hoàng công nghệ" toàn cầu. Samsung, có mặt từ năm 2008, đã tập trung gần 50% vốn đầu tư tại Việt Nam vào Bắc Ninh, bao gồm một nhà máy sản xuất màn hình và linh kiện trị giá 1,8 tỷ USD, góp phần vào tổng vốn đầu tư 23,2 tỷ USD của tập đoàn trên toàn quốc tính đến giữa năm 2025.

Foxconn, gia nhập thị trường năm 2007, đã đầu tư khoảng 3,2 tỷ USD, chủ yếu tại Bắc Ninh, sản xuất máy tính xách tay, mạch in và thiết bị viễn thông cho các thương hiệu lớn như Apple. Goertek, hoạt động từ năm 2013, đã đầu tư hơn 1,3 tỷ USD, tương đương 20% tổng vốn đầu tư toàn cầu, biến Bắc Ninh thành trung tâm sản xuất chiến lược của họ tại Đông Nam Á.

Sự hiện diện của những tập đoàn khổng lồ toàn cầu này đã thúc đẩy sự phát triển của một hệ sinh thái hỗ trợ mạnh mẽ, thu hút hàng trăm công ty vệ tinh và tạo ra nhu cầu đáng kể đối với các nhà máy, kho bãi và dịch vụ logistics sẵn có.

Ông Đặng Trọng Đức, CEO của KTG Industrial, cho biết: "Với cơ sở hạ tầng hiện đại, kết nối hiệu quả và nguồn nhân lực chất lượng cao, Bắc Ninh cung cấp một nền tảng lý tưởng cho việc mở rộng sản xuất và tối ưu hóa chuỗi cung ứng".

Năm 2025, KTG Industrial đánh dấu một cột mốc với dự án rộng 14 ha tại VSIP Bắc Ninh II, chỉ cách trung tâm thành phố Bắc Ninh 10 phút và kết nối trực tiếp với Quốc lộ 18.