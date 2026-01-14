Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngày mai, 2 cây cầu gần 30.000 tỷ đồng nối TP. Hồ Chí Minh - Đồng Nai chính thức khởi công

14-01-2026 - 16:50 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự án cầu Cát Lái và cầu Long Hưng có tổng mức đầu tư gần 30.000 tỷ đồng.

Ngày 15/1, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức lễ động thổ 2 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn là cầu Cát Lái và cầu Long Hưng. Đây đều là công trình có vai trò kết nối trực tiếp Đồng Nai với TP.HCM, được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả 2 địa phương cũng như toàn vùng Đông Nam Bộ.

Dự án cầu Cát Lái và cầu Long Hưng có tổng mức đầu tư gần 30.000 tỷ đồng được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận theo phương thức đối tác công - tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), thanh toán bằng ngân sách Nhà nước. Nhà đầu tư thực hiện là các liên danh do Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP đứng đầu.

Nhà đầu tư tự thu xếp toàn bộ nguồn vốn thực hiện dự án, gồm vốn chủ sở hữu và vốn vay, đổi lại được thanh toán bằng nguồn thu từ đấu giá đất do Nhà nước quản lý hoặc vốn đầu tư công.

Hai dự án được lựa chọn nhà đầu tư theo cơ chế đặc biệt do thuộc nhóm công trình cấp bách, cần sớm triển khai nhằm phục vụ sân bay Long Thành, tăng kết nối giao thông liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Đồng Nai và TPHCM.

Cầu Cát Lái có tổng chiều dài khoảng 11,6 km, trong đó cầu chính dài 3 km, quy mô 8 làn xe, thiết kế vận tốc 80 km/h. Điểm đầu dự án tại đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái (TPHCM), điểm cuối tại xã Đại Phước (Đồng Nai). Công trình khi hoàn thành sẽ thay thế phà Cát Lái đã quá tải nhiều năm, đồng thời tăng cường kết nối giữa hai địa phương trong bối cảnh nhu cầu đi lại ngày càng tăng.

Trong khi đó, cầu Long Hưng có tổng chiều dài khoảng 12 km, phần cầu dài 2,3 km, nối quốc lộ 51 (phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai) với Vành đai 3 (phường Long Phước, TPHCM). Tuyến đường được thiết kế 8 làn xe, vận tốc 80 km/h, giúp kết nối khu vực phía bắc, đông bắc TP HCM với Đồng Nai, sân bay Long Thành và giảm tải cho các trục giao thông hiện hữu như quốc lộ 1, quốc lộ 51, cao tốc Long Thành - Dầu Giây.

Hai dự án cầu kể trên đã được HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua chủ trương đầu tư theo hình thức PPP vào tháng 12/2025. Công trình kết nối với TPHCM, Đồng Nai được giao làm cơ quan chủ trì thực hiện. Theo kế hoạch, cầu Long Hưng hoàn thành năm 2028, cầu Cát Lái vào năm 2029.

Cùng ngày, tỉnh Đồng Nai cũng sẽ tổ chức lễ thông xe kỹ thuật và khởi công thêm 5 dự án khác, gồm: thông xe kỹ thuật dự án đường ven sông Đồng Nai; khởi công dự án cầu Nha Bích trên Quốc lộ 14; khởi công dự án nhà ở xã hội quy mô 2,1 ha tại xã Phước An (khoảng 1.800 căn hộ); dự án nhà ở xã hội quy mô 3,1 ha tại xã Phước An (khoảng 1.490 căn hộ) và dự án nhà ở xã hội chung cư nhà ở thương mại tại Khu dân cư Long Hưng, phường Long Hưng.

Người dân lưu ý: 3 mốc nộp thuế 'không được quên' đầu năm 2026, chậm sẽ bị phạt lãi 0,03%/ngày

Ngọc Khánh

An Ninh Tiền Tệ

