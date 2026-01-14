Toàn cảnh 4 dự án hạ tầng gần 240.000 tỉ sắp khởi công, động thổ vào ngày mai ở TPHCM

Ngày 15-1, TPHCM dự kiến đồng loạt khởi công, động thổ 4 dự án hạ tầng – giao thông trọng điểm với tổng mức đầu tư gần 240.000 tỉ đồng, nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Điểm cầu trung tâm của sự kiện đặt tại lễ động thổ dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, với sự tham dự và chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương, Chính phủ và TPHCM. Ba điểm cầu còn lại gồm lễ khởi công tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương), lễ động thổ cầu Cần Giờ và cầu Phú Mỹ 2.
Tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương)
Tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) giúp kết nối trung tâm thành phố với phía bắc và tây bắc TPHCM. Trong ảnh: Khu vực thực hiện tuyến metro số 2 đoạn qua đường Trường Chinh
Qua rà soát tiến độ, tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) là dự án đầu tư công duy nhất trong số bốn dự án đủ điều kiện khởi công.
Dự án metro số 2 có chiều dài hơn 11 km, kết nối khu trung tâm TPHCM với cửa ngõ phía tây bắc. Toàn tuyến bố trí 10 ga ngầm, một ga trên cao và một depot, với tổng mức đầu tư khoảng 57.000 tỉ đồng.
Phối cảnh tàu của tuyến metro số 2 - Ảnh: MAUR
Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc
Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 145.629 tỉ đồng, thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), quy mô gần 187 ha
Dự án được định hướng phát triển thành hệ sinh thái kinh tế thể thao hiện đại, hướng tới trung tâm thể thao tầm cỡ quốc gia và khu vực
Các hạng mục trọng điểm gồm sân vận động hiện đại lớn nhất Việt Nam với sức chứa từ 65.000 đến 75.000 chỗ ngồi, nhà thi đấu tổng hợp 18.000 chỗ, trung tâm thể thao dưới nước, học viện bóng đá, bệnh viện thể thao, trung tâm triển lãm và công viên công cộng
Dự án được đề xuất triển khai theo hình thức PPP, hợp đồng BT theo cơ chế đặc thù của Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Nhà đầu tư đề xuất là Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu (thuộc Tập đoàn Sun Group), với phương án tự huy động 100% vốn xây dựng và được hoàn vốn bằng quỹ đất khoảng 360 ha tại bốn khu vực khác nhau
Đây là dự án có lịch sử “treo” kéo dài nhiều năm tại TPHCM. Từ năm 1994, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư. Giai đoạn 2017–2018, thành phố từng kỳ vọng tái khởi động để phục vụ SEA Games 31 nhưng không thành do vướng mắc giải phóng mặt bằng, nguồn vốn và cơ chế pháp lý. Hệ quả là khu đất vàng nhiều năm liền bị bỏ hoang, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân trong khu vực quy hoạch
Cầu Cần Giờ
Cầu Cần Giờ được xem là công trình hạ tầng được người dân TPHCM chờ đợi suốt nhiều thập kỷ, với kỳ vọng phá vỡ thế “ốc đảo” của khu vực Cần Giờ, mở ra dư địa phát triển mới cho kinh tế biển và đô thị ven biển phía nam thành phố
Theo phương án thiết kế đã được phê duyệt, dự án có tổng chiều dài khoảng 6,3 km, trong đó cầu chính vượt sông Soài Rạp dài gần 3 km
Phần còn lại là hệ thống đường dẫn và các cầu trên tuyến. Công trình được thiết kế quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/giờ, kết cấu dây văng với hai trụ tháp, bảo đảm tĩnh không thông thuyền 55 m
Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 13.201 tỉ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do ngân sách TPHCM đảm bảo; phần xây dựng cầu triển khai theo hình thức hợp đồng BT
Khi hoàn thành, dự kiến vào năm 2029, cầu Cần Giờ sẽ thay thế phà Bình Khánh, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ trung tâm TPHCM đến Cần Giờ, đồng thời tạo cú hích quan trọng cho phát triển kinh tế – xã hội khu vực ven biển phía nam thành phố
Cầu Phú Mỹ 2
Cầu Phú Mỹ 2 có tổng chiều dài khoảng 6,3 km, bao gồm phần cầu và hệ thống đường dẫn, trong đó đoạn qua TPHCM dài khoảng 4,6 km, đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài 1,7 km
Điểm đầu công trình nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ – trục giao thông huyết mạch của khu Nam TPHCM
Tổng mức đầu tư dự án hơn 23.000 tỉ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao)
Đáng chú ý, cầu Phú Mỹ 2 là dự án đầu tiên tại TPHCM áp dụng giải pháp đường nhiều tầng, gồm tuyến đường dưới mặt đất kết hợp hai tầng cầu cạn. Giải pháp này được lựa chọn do một số đoạn tuyến, đặc biệt khu vực đường Hoàng Quốc Việt, có lộ giới hẹp, không đáp ứng yêu cầu mở rộng đường theo phương án truyền thống