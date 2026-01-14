Toàn cảnh 4 dự án hạ tầng gần 240.000 tỉ sắp khởi công, động thổ vào ngày mai ở TPHCM

Đây là dự án có lịch sử “treo” kéo dài nhiều năm tại TPHCM. Từ năm 1994, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư. Giai đoạn 2017–2018, thành phố từng kỳ vọng tái khởi động để phục vụ SEA Games 31 nhưng không thành do vướng mắc giải phóng mặt bằng, nguồn vốn và cơ chế pháp lý. Hệ quả là khu đất vàng nhiều năm liền bị bỏ hoang, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân trong khu vực quy hoạch