ACV làm chủ đầu tư Giai đoạn 2 của Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Bộ Xây dựng vừa có Quyết định số 26/QĐ-BXD ngày 9-1-2026 về việc giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư Giai đoạn 2 của Dự án Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Theo Quyết định này, ACV sẽ là chủ đầu tư Giai đoạn 2 của Dự án Cảng HKQT Long Thành (trừ các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo đảm hoạt động bay sẽ được giao cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam làm chủ đầu tư). Bộ Xây dựng giao ACV tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Giai đoạn 2 của Cảng HKQT Long Thành, trong đó có thể nghiên cứu phân kỳ đầu tư các công trình để đáp ứng nhu cầu khai thác.

Bộ Xây dựng yêu cầu ACV bố trí đầy đủ nguồn vốn để thực hiện đầu tư các công trình thuộc Giai đoạn 2 của Cảng HKQT Long Thành, bảo đảm chất lượng, tiến độ yêu cầu và hiệu quả đầu tư các công trình; bảo toàn, phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam trong quá trình chuẩn bị đầu tư các công trình thuộc Giai đoạn 2 của Cảng HKQT Long Thành.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành gồm 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1: Đầu tư xây dựng 2 đường cất hạ cánh ở phía Bắc và 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm, 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm; chậm nhất đến ngày 31-12-2026 hoàn thành và đưa vào khai thác.

Giai đoạn 2: Tiếp tục đầu tư xây dựng thêm 1 đường cất hạ cánh cấu hình mở và 1 nhà ga hành khách để đạt công suất 50 triệu hành khách/năm, 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm. Giai đoạn 3: Hoàn thành các hạng mục của Dự án để đạt công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Theo báo cáo của Chính phủ vào tháng 12-2026, hiện chủ đầu tư các dự án thành phần đang khẩn trương triển khai thực hiện để hoàn thành, đưa vào khai thác đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 theo yêu cầu của Quốc hội.

Trên cơ sở dự báo nhu cầu vận tải, Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 của dự án đã dự kiến thời điểm nghiên cứu, đầu tư giai đoạn 2 (gồm đường cất hạ cánh thứ 3 và nhà ga hành khách thứ 2) là từ năm 2028-2032. Tuy nhiên, với kịch bản tăng trưởng GDP được đề ra từ năm 2026 đạt hai con số, sản lượng hành khách qua các cảng hàng không nói chung, đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Long Thành nói riêng sẽ tăng nhanh hơn dự báo trước đây. Vì vậy, cần tổ chức nghiên cứu đầu tư giai đoạn 2 sớm hơn so với dự kiến.

Ngoài ra, việc nghiên cứu đầu tư ngay đường cất hạ cánh thứ 3 thuộc giai đoạn 2 sẽ tận dụng được nhân công, máy móc, thiết bị sẵn có của các nhà thầu đang thi công, qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí, rút ngắn tiến độ và nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng. Đồng thời góp phần giảm thiểu tác động tới hoạt động khai thác Cảng như bụi, tiếng ồn do hoạt động thi công.

Một số hình ảnh về Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành: