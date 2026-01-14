Đếm ngược 5 ngày: Siêu dự án hơn 45.200 tỷ đồng sẽ "lăn chốt", thay đổi cục diện logistics quốc gia

Thông tin từ Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng, Dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu dự kiến sẽ được khởi công vào ngày 19/1/2026.

Dự án Đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu, một trong những công trình hạ tầng logistics trọng điểm tại miền Trung. Tổng mức đầu tư dự án ước tính lên tới hơn 45.268 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 24/12/2025, có 2 nhà đầu tư nộp hồ sơ thầu dự án này là Công ty cổ phần Tập đoàn Hateco – Công ty TNHH Cảng biển Hateco – APM Terminals B.V. (Hà Lan); Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Terminal Investment Limited Holding (Luxembourg).

Theo quy hoạch được phê duyệt, dự án xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu có quy mô rộng lớn với tổng diện tích khoảng 172,6ha, trong đó, diện tích quy hoạch vùng đất khoảng 146,84 ha, bao gồm: khu vực xây dựng bến cảng container 136,71 ha; khu kho bãi đường sắt và bãi xe tập trung 9,26 ha; đoạn đường sắt kết nối 0,6 ha; khu hạ tầng kỹ thuật đầu mối 0,27 ha. Diện tích vùng nước của Dự án (khu nước trước bến) khoảng 25,76 ha.

Về quy mô đầu tư, đối với hạng mục công trình thủy công, dự án quy hoạch xây dựng 8 bến container với tổng chiều dài cầu cảng khoảng 2.750 m, đủ khả năng tiếp nhận tàu container sức chở lên tới 18.000 TEUs.

Theo định hướng quy hoạch, các bến container sẽ được đầu tư áp dụng công nghệ bốc xếp hiện đại, mức độ tự động hóa cao, qua đó bảo đảm giải phóng tàu nhanh, nâng cao năng suất xếp dỡ hàng hóa, đồng thời tối ưu hiệu quả khai thác quỹ đất và hệ thống hạ tầng cảng.

Dự án đồng thời bố trí xây dựng hệ thống bến sà lan, đủ khả năng tiếp nhận tàu và sà lan có tải trọng đến 5.000 tấn, phục vụ hoạt động gom, chia hàng hóa cho khu bến container đi và đến các cảng biển, cảng thủy nội địa trên cả nước. Việc hình thành các bến sà lan này góp phần giảm áp lực cho giao thông đường bộ, tiết kiệm chi phí logistics, đồng thời tăng cường kết nối hiệu quả giữa vận tải đường biển và đường thủy nội địa.

Khi đi vào khai thác, bến cảng container Liên Chiểu sẽ được đầu tư 8 cầu cảng hiện đại, đủ khả năng tiếp nhận tàu container cỡ lớn lên tới 18.000 TEUs. Năng lực xếp dỡ dự kiến đạt khoảng 5,7 triệu TEUs mỗi năm, tương đương gần 74 triệu tấn hàng hóa/năm, đồng thời có thể xử lý khối lượng lớn hàng tổng hợp lên tới hàng chục triệu tấn mỗi năm. Riêng giai đoạn đến năm 2030, công suất thông qua cảng được ước tính đạt từ 14,25 - 36,3 triệu tấn/năm.

Ngoài các hạng mục trên, dự án cũng bao gồm các khu hậu cần, kho bãi, hệ thống đường kết nối, khu giao nhận hàng hóa và đường sắt nối cảng biển với mạng lưới quốc gia nhằm tăng tính hiệu quả trong vận tải đa phương thức.

Phối cảnh dự án.

Về tiến độ triển khai, giai đoạn 1 của dự án được thực hiện từ quý 4/2025 - quý IV/2028, tập trung đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác tối thiểu 2 bến cảng (bến số 1 và số 2) cùng hệ thống hậu phương cảng và các công trình phụ trợ đồng bộ. Đồng thời, dự án sẽ triển khai san lấp bãi khu đường sắt, bến xe tập trung; đầu tư đoạn đường sắt kết nối, khu bãi đường sắt và hạ tầng kỹ thuật đầu mối; nạo vét khu nước trước bến và khu nước kết nối. Toàn bộ các hạng mục của giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành và chính thức vận hành từ quý 4/2028.

Giai đoạn 2 của dự án được triển khai trong khoảng thời gian từ quý 1/2029 - quý 4/2032, tập trung đầu tư xây dựng bến cảng số 3 và số 4 cùng hệ thống hậu phương và các công trình phụ trợ đồng bộ, đồng thời thực hiện nạo vét khu nước trước bến. Các hạng mục này dự kiến hoàn thành và chính thức đưa vào khai thác từ quý 1/2033.

Tiếp đó, giai đoạn 3 được thực hiện từ quý 1/2033 - quý 4/2035, bao gồm đầu tư xây dựng các bến còn lại từ bến số 5 đến bến số 8, khu bến sà lan cùng hệ thống hậu phương và công trình phụ trợ đồng bộ. Song song, dự án sẽ nạo vét khu nước trước bến và khu nước kết nối, hoàn thiện khu đường sắt và bến xe. Toàn bộ giai đoạn này dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác từ quý 1/2036.