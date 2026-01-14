Singapore sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển một mô hình được coi là "bệ phóng" vươn tầm khu vực và TG

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình hội kiến Bộ trưởng Cao cấp Singapore Lý Hiển Long, ngày 13/1. Ảnh: MDDI (Singapore)

Hôm nay (13/1), trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Singapore, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã hội kiến Bộ trưởng Cao cấp Singapore Lý Hiển Long.

Tại cuộc hội kiến, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá cao những đóng góp ý nghĩa và rất quan trọng trong nhiều năm của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu trước đây và Bộ trưởng Cao cấp Lý Hiển Long đối với việc thúc đẩy và làm sâu sắc quan hệ hai nước cũng như phát triển kinh tế của Việt Nam những thập kỷ qua, trong đó có sự phát triển mạnh mẽ của mạng lưới các Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP).

Singapore sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển trung tâm tài chính quốc tế

Bộ trưởng Cao cấp Lý Hiển Long hoan nghênh chuyến thăm và bày tỏ vui mừng được gặp Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình. Bộ trưởng tin tưởng với những tiềm năng và lợi thế so sánh, Việt Nam sẽ giành được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế.

Đồng thời, Bộ trưởng Lý Hiển Long bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực và thực chất trong quan hệ hai nước thời gian qua, đặc biệt, sự phát triển của 21 VSIP tại 14 tỉnh/thành và mong muốn của Lãnh đạo cấp cao hai bên về việc hướng tới đạt mốc 30 VSIP trong năm 2030.

Liên quan đến lĩnh vực hợp tác tài chính, Bộ trưởng Cao cấp của Singapore chúc mừng Việt Nam vừa thành lập Trung tâm tài chính quốc tế, thể hiện tầm nhìn và quyết tâm phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới. Bộ trưởng cũng đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm của Singapore trong việc phát triển trung tâm tài chính quốc tế, đồng thời có những khuyến nghị chiến lược đối với Việt Nam trong phát triển và vận hành Trung tâm tài chính quốc tế.

Bộ trưởng cao cấp Lý Hiển Long khẳng định Chính phủ Singapore sẵn sàng trao đổi, hỗ trợ Việt Nam và thúc đẩy kết nối giữa Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam và Singapore.

Nhiều nhà đầu tư Singapore quan tâm tới Trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bày tỏ mong muốn Bộ trưởng Cao cấp của Sinagpore hỗ trợ tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển trung tâm tài chính và thúc đẩy hợp tác, kết nối giữa Trung tâm tài chính quốc tế hai nước. Ảnh: MDDI (Singapore)

Tại cuộc hội kiến, sau khi lắng nghe các ý kiến cùng gợi ý tâm huyết của Bộ trưởng Cao cấp Lý Hiển Long, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết, trong những ngày thăm làm việc tại Singapore vừa qua, Đoàn đã có các cuộc làm việc hiệu quả với các cơ quan, ngân hàng, tổ chức tài chính, các nhà đầu tư Singapore.

Kết quả, đều nhận được sự quan tâm, đánh giá tích cực về việc Việt Nam thành lập Trung tâm tài chính quốc tế. Các cơ quan của Singapore đều cho rằng đây là quyết định cần thiết và sáng suốt của Việt Nam, mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư vào Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bày tỏ mong muốn Bộ trưởng Cao cấp tiếp tục quan tâm, ủng hộ thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả hơn nữa; đồng thời hỗ trợ tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển trung tâm tài chính và thúc đẩy hợp tác, kết nối giữa Trung tâm tài chính quốc tế hai nước.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực trân trọng mời Bộ trưởng Cao cấp thu xếp thăm lại Việt Nam vào thời gian phù hợp. Bộ trưởng Cao cấp cảm ơn và vui vẻ nhận lời.