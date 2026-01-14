Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dự kiến thu phí 5 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam từ tháng 2/2026

14-01-2026 - 09:19 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Theo quy định, hệ thống thu phí tự động không dừng trên các tuyến cao tốc phải được kiểm nghiệm và vận hành thử nghiệm trong thời gian tối thiểu 37 ngày...

Dự kiến thu phí 5 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam từ tháng 2/2026 - Ảnh 1.

Hệ thống ITS trên cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 đã cơ bản hoàn thành lắp đặt thiết bị và đang vận hành thử nghiệm

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi các Ban Quản lý dự án (QLDA) gồm Ban QLDA 2, Ban QLDA 7, Ban QLDA Thăng Long và Ban QLDA Đường sắt, yêu cầu tổ chức chạy thử nghiệm và đánh giá KPI (hiệu năng vận hành) hệ thống thu phí tại các dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Chạy thử hệ thống thu phí tự động không dừng từ 13/1

Hệ thống thu phí tự động không dừng được triển khai theo mô hình đầu vào ETC đa làn tự do (không có barrier), đầu ra ETC đơn làn (có barrier) và không bố trí làn thu phí thủ công trên tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45.

Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Ban QLDA 7 chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương hoàn thành công tác kết nối liên thông dữ liệu thu phí từ các trạm thu phí; kết nối liên thông các hệ thống Back-End nhằm tổ chức đánh giá hiệu năng vận hành (KPI) hệ thống Back-End thu phí cao tốc theo đúng quy định.

Các Ban QLDA phối hợp với Ban QLDA 7, chỉ đạo các nhà thầu liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra hệ thống thu phí theo các kịch bản chạy thử nghiệm quy định tại "Quy định và chỉ dẫn kỹ thuật thi công, nghiệm thu trạm thu phí ETC" trong hồ sơ thiết kế được phê duyệt, từ ngày 6/1/2026 đến ngày 12/1/2026; đồng thời tổ chức đánh giá KPI hệ thống thu phí từ ngày 13/1/2026.

"Các Ban QLDA báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá hằng ngày và đề xuất thời điểm triển khai thu phí chính thức gửi về Cục Đường bộ Việt Nam theo đúng chỉ đạo của Bộ Xây dựng", Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu.

Vận hành thử nghiệm tối thiểu 37 ngày

Ông Nguyễn Viết Huy, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đến thời điểm hiện nay, các hạng mục công việc như đầu tư hệ thống giao thông thông minh (ITS), hệ thống thu phí điện tử không dừng, bao gồm hệ thống camera, cài đặt phần mềm và Trung tâm điều hành tuyến, đã cơ bản hoàn thành trên 5 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45; Quốc lộ 45 -Nghi Sơn; Nghi Sơn - Diễn Châu; Vĩnh Hảo - Phan Thiết; Phan Thiết - Dầu Giây.

Hệ thống ITS phục vụ quản lý, vận hành tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông là dự án đầu tiên do Nhà nước đầu tư, do đó yêu cầu độ chính xác rất cao, đạt 99,8%.

Theo quy định, hệ thống phải được kiểm nghiệm và vận hành thử nghiệm trong thời gian tối thiểu 37 ngày, bảo đảm hoạt động ổn định, đạt độ chính xác theo yêu cầu, bảo đảm thu đúng, thu đủ cho ngân sách Nhà nước.

Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiếp nhận bàn giao hệ thống sau khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật để triển khai thu phí trên các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư và dự kiến tiến hành thu phí vào tháng 2/2025.

Theo P.V

VTV

