Đường nối Thái Bình - Phố Hiến đang được thi công ra sao?

Dự án đường từ phường Thái Bình đến Hưng Hà và kết nối với phường Phố Hiến (Hưng Yên) được chia làm 2 gói thầu, gồm: Thi công cầu qua sông Trà Lý (Gói 1) và thi công đường dự án (Gói 2).

Hiện, dự án đang tập trung hoàn thiện công tác GPMB để có thể thi công đường trên diện rộng. Riêng với gói thầu thi công cầu qua Trà Lý đang được các nhà thầu đẩy nhanh thi công trước.

Hiện, ở lòng sông các đơn vị thi công đang huy động sà lan nổi, máy cẩu để tiến hành đổ cả hai trụ cầu chính vượt sông.

Gói thầu số 1 xây cầu vượt sông Trà Lý và đường dẫn hai đầu cầu là một trong hai gói thầu quan trọng nhất của dự án.

Cùng với thi công cầu vượt sông, hiện các nhà thầu cũng đã tiếp cận mặt bằng ở hai đầu cầu để làm đường tiếp cận.

Trong mấy ngày qua, kỹ sư và công nhân thi công đã lội bùn để tiếp cận mặt bằng, khoan thăm dò địa chất làm nền đường.

Do mặt bằng dự án đi qua đồng ruộng, ao hồ nên để làm nền đường vững chắc, đơn vị thi công đã phải xới, xúc lớp bùn bỏ đi, thay vào đó là các lớp đất chịu lực.

Hình hài đường dẫn và hạng mục cầu qua sông Trà Lý đang được thi công song song.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Hưng Yên (chủ đầu tư) cho biết, hiện mặt bằng dự án đường kết nối Thái Bình với Phố Hiến đã được các địa phương giải phóng xong cơ bản, dự án cũng đã lựa chọn được các nhà thầu tham gia để thi công tổng thể từ quý I/2026. Riêng với gói thầu số 2 xây dựng cầu qua sông Trà Lý và đường hai đầu cầu đang được đẩy nhanh thi công để vừa đẩy nhanh tiến độ vừa giúp dự án tránh ảnh hưởng mưa ở các mùa hè.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ phường Thái Bình đi xã Hưng Hà kết nối phường Phố Hiến được tỉnh Hưng Yên khởi công ngày 31/10/2025. Đây là công trình đầu tiên nối trực tiếp giữa hai đô thị lớn nhất của Hưng Yên sau mở rộng.

Dự án có tổng mức đầu tư 4.927 tỷ đồng và được xác định là công trình trọng điểm của tỉnh. Tuyến đường có chiều dài hơn 24 km và mặt cắt ngang rộng hơn 60 mét được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc. Dự án có tiến độ thi công từ 2025 - 2028.