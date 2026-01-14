Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đường nối Thái Bình - Phố Hiến đang được thi công ra sao?

14-01-2026 - 08:25 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau hơn 2 tháng khởi công, dự án đường từ phường Thái Bình kết nối với phường Phố Hiến (Hưng Yên) đang hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) để thi công tổng thể. Riêng gói thầu số 1 - xây dựng cầu qua sông Trà Lý, đang được thi công sớm, công trường sôi động cả ngày, đêm.

Đường nối Thái Bình - Phố Hiến đang được thi công ra sao?- Ảnh 1.

Dự án đường từ phường Thái Bình đến Hưng Hà và kết nối với phường Phố Hiến (Hưng Yên) được chia làm 2 gói thầu, gồm: Thi công cầu qua sông Trà Lý (Gói 1) và thi công đường dự án (Gói 2).

Đường nối Thái Bình - Phố Hiến đang được thi công ra sao?- Ảnh 2.

Hiện, dự án đang tập trung hoàn thiện công tác GPMB để có thể thi công đường trên diện rộng. Riêng với gói thầu thi công cầu qua Trà Lý đang được các nhà thầu đẩy nhanh thi công trước.

Đường nối Thái Bình - Phố Hiến đang được thi công ra sao?- Ảnh 3.

Hiện, ở lòng sông các đơn vị thi công đang huy động sà lan nổi, máy cẩu để tiến hành đổ cả hai trụ cầu chính vượt sông.

Đường nối Thái Bình - Phố Hiến đang được thi công ra sao?- Ảnh 4.

Sà lan nổi lấn mặt sông để các đơn vị thi công huy động máy móc, máy cẩu tiến hành thi công trụ cầu.

Đường nối Thái Bình - Phố Hiến đang được thi công ra sao?- Ảnh 5.

Gói thầu số 1 xây cầu vượt sông Trà Lý và đường dẫn hai đầu cầu là một trong hai gói thầu quan trọng nhất của dự án.

Đường nối Thái Bình - Phố Hiến đang được thi công ra sao?- Ảnh 6.

Cùng với thi công cầu vượt sông, hiện các nhà thầu cũng đã tiếp cận mặt bằng ở hai đầu cầu để làm đường tiếp cận.

Đường nối Thái Bình - Phố Hiến đang được thi công ra sao?- Ảnh 7.

Trong mấy ngày qua, kỹ sư và công nhân thi công đã lội bùn để tiếp cận mặt bằng, khoan thăm dò địa chất làm nền đường.

Đường nối Thái Bình - Phố Hiến đang được thi công ra sao?- Ảnh 8.

Do mặt bằng dự án đi qua đồng ruộng, ao hồ nên để làm nền đường vững chắc, đơn vị thi công đã phải xới, xúc lớp bùn bỏ đi, thay vào đó là các lớp đất chịu lực.

Đường nối Thái Bình - Phố Hiến đang được thi công ra sao?- Ảnh 9.

Hình hài đường dẫn và hạng mục cầu qua sông Trà Lý đang được thi công song song.

Đường nối Thái Bình - Phố Hiến đang được thi công ra sao?- Ảnh 10.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Hưng Yên (chủ đầu tư) cho biết, hiện mặt bằng dự án đường kết nối Thái Bình với Phố Hiến đã được các địa phương giải phóng xong cơ bản, dự án cũng đã lựa chọn được các nhà thầu tham gia để thi công tổng thể từ quý I/2026. Riêng với gói thầu số 2 xây dựng cầu qua sông Trà Lý và đường hai đầu cầu đang được đẩy nhanh thi công để vừa đẩy nhanh tiến độ vừa giúp dự án tránh ảnh hưởng mưa ở các mùa hè.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ phường Thái Bình đi xã Hưng Hà kết nối phường Phố Hiến được tỉnh Hưng Yên khởi công ngày 31/10/2025. Đây là công trình đầu tiên nối trực tiếp giữa hai đô thị lớn nhất của Hưng Yên sau mở rộng.

Dự án có tổng mức đầu tư 4.927 tỷ đồng và được xác định là công trình trọng điểm của tỉnh. Tuyến đường có chiều dài hơn 24 km và mặt cắt ngang rộng hơn 60 mét được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc. Dự án có tiến độ thi công từ 2025 - 2028.

Theo Anh Trọng

Báo Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Loạt phát biểu đắt giá tại hội thảo “Động lực tăng trưởng kinh tế 2 chữ số và Cơ hội đầu tư năm 2026”

Loạt phát biểu đắt giá tại hội thảo “Động lực tăng trưởng kinh tế 2 chữ số và Cơ hội đầu tư năm 2026” Nổi bật

Chưa bao giờ chứng khoán Việt Nam làm được điều này

Chưa bao giờ chứng khoán Việt Nam làm được điều này Nổi bật

Tiết lộ năng lực của chủ đầu tư mới siêu dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam 67 tỷ USD

Tiết lộ năng lực của chủ đầu tư mới siêu dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam 67 tỷ USD

08:20 , 14/01/2026
Lý do gì khiến sân bay quốc tế đầu tiên của Tây Nguyên sau hơn 1 tháng nữa phải đóng cửa?

Lý do gì khiến sân bay quốc tế đầu tiên của Tây Nguyên sau hơn 1 tháng nữa phải đóng cửa?

07:53 , 14/01/2026
Lãnh đạo Thái Lan thừa nhận một ngành thế mạnh đang thua Việt Nam

Lãnh đạo Thái Lan thừa nhận một ngành thế mạnh đang thua Việt Nam

07:50 , 14/01/2026
Động lực cho xuất khẩu năm 2026: Hoàn thiện thể chế, chống gian lận xuất xứ

Động lực cho xuất khẩu năm 2026: Hoàn thiện thể chế, chống gian lận xuất xứ

07:23 , 14/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên