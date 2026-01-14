Đường nối Thái Bình - Phố Hiến đang được thi công ra sao?
Sau hơn 2 tháng khởi công, dự án đường từ phường Thái Bình kết nối với phường Phố Hiến (Hưng Yên) đang hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) để thi công tổng thể. Riêng gói thầu số 1 - xây dựng cầu qua sông Trà Lý, đang được thi công sớm, công trường sôi động cả ngày, đêm.
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ phường Thái Bình đi xã Hưng Hà kết nối phường Phố Hiến được tỉnh Hưng Yên khởi công ngày 31/10/2025. Đây là công trình đầu tiên nối trực tiếp giữa hai đô thị lớn nhất của Hưng Yên sau mở rộng.
Dự án có tổng mức đầu tư 4.927 tỷ đồng và được xác định là công trình trọng điểm của tỉnh. Tuyến đường có chiều dài hơn 24 km và mặt cắt ngang rộng hơn 60 mét được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc. Dự án có tiến độ thi công từ 2025 - 2028.
