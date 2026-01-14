Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nối xong cầu phao bị lũ cuốn đứt trên thượng nguồn sông Hương

14-01-2026 - 10:22 AM

Sau nhiều tháng dừng hoạt động do bị lũ lớn cuốn trôi, gây đứt gãy thành nhiều đoạn, cầu phao La Khê Trẹm (phường Kim Long, TP. Huế) đã được sửa chữa hoàn tất và tái vận hành, phục vụ nhu cầu đi lại an toàn, thuận lợi cho người dân hai bờ thượng nguồn sông Hương, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Nối xong cầu phao bị lũ cuốn đứt trên thượng nguồn sông Hương- Ảnh 1.

Những ngày qua, khi cầu phao La Khê Trẹm hoàn thành sửa chữa và đưa vào khai thác trở lại, chị Trần Thị Nhung (trú thôn Đá Hàn, xã Hương Thọ cũ, nay thuộc phường Kim Long) cũng như hàng nghìn người dân sinh sống ven thượng nguồn sông Hương không giấu được niềm vui. Cây cầu hoàn thành đúng thời điểm cận Tết Nguyên đán, giúp người dân trút bỏ nỗi lo đi lại﻿ kéo dài suốt nhiều tháng qua.

Nối xong cầu phao bị lũ cuốn đứt trên thượng nguồn sông Hương- Ảnh 2.

Chị Nhung cho biết, trong suốt gần hai tháng cầu hư hỏng, mỗi lần đưa con đi học, đi chợ hoặc có việc qua sông, chị buộc phải đi đường vòng﻿ qua cầu Hữu Trạch, lăng Minh Mạng, ra Quốc lộ 49, rồi tiếp tục vòng xuống Quốc lộ 1 để qua cầu Tuần, khiến quãng đường kéo dài thêm nhiều cây số. “Có hôm trời mưa lớn, xe container sụp ổ gà trên quốc lộ hất cả vũng nước bẩn vào người tôi, khiến tay lái loạng choạng, suýt gặp tai nạn”, chị Nhung kể.

Nối xong cầu phao bị lũ cuốn đứt trên thượng nguồn sông Hương- Ảnh 3.

Ông Võ Đức Hải - người quản lý cầu phao La Khê Trẹm, cho biết, sự cố cầu bị cuốn trôi đã gây thiệt hại lớn cho nhóm hộ dân góp vốn đầu tư, ước tính hơn 500 triệu đồng, chưa kể nhiều tháng liền không có nguồn thu do công trình ngừng hoạt động.

Nối xong cầu phao bị lũ cuốn đứt trên thượng nguồn sông Hương- Ảnh 4.

“Trong thời gian cầu hư hỏng, mỗi ngày chúng tôi phải huy động 10 -15 công nhân sửa chữa liên tục, làm ngày làm đêm để đẩy nhanh tiến độ, mong sớm khôi phục cây cầu﻿, kịp phục vụ bà con đi lại, nhất là trong dịp Tết”, ông Hải nói.

Nối xong cầu phao bị lũ cuốn đứt trên thượng nguồn sông Hương- Ảnh 5.

Nối xong cầu phao bị lũ cuốn đứt trên thượng nguồn sông Hương- Ảnh 6.

Sau thời gian khẩn trương khắc phục, đến nay cầu phao đã hoàn tất sửa chữa, giúp chấm dứt tình trạng bị chia cắt, “ốc đảo” của các khu vực La Khê Trẹm, Kim Ngọc, Định Môn, Sơn Thọ… (thuộc xã Hương Thọ cũ). “Điều đáng mừng là cầu kịp hoàn thành trước Tết Nguyên đán, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, buôn bán, tiêu thụ nông sản, mua sắm. Con em qua sông đi học an toàn, bà con yên tâm mưu sinh, kiếm thêm thu nhập trong những ngày giáp Tết”, một người dân địa phương chia sẻ.

Nối xong cầu phao bị lũ cuốn đứt trên thượng nguồn sông Hương- Ảnh 7.

Nối xong cầu phao bị lũ cuốn đứt trên thượng nguồn sông Hương- Ảnh 8.

Theo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng TP. Huế, sau khi hoàn tất sửa chữa và được kiểm tra, đánh giá đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng và an toàn, cầu phao La Khê Trẹm đủ điều kiện tái vận hành, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. “Chúng tôi yêu cầu chủ đầu tư thực hiện thu phí đúng quy định, niêm yết giá công khai, đặt đầy đủ biển báo về điều kiện lưu hành, quy định cấm và các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua cầu khi công trình tái vận hành”, đại diện chính quyền địa phương cho biết.

Nối xong cầu phao bị lũ cuốn đứt trên thượng nguồn sông Hương- Ảnh 9.

Trước đó, đợt mưa lũ lớn cuối tháng 10/2025 đã làm cầu phao La Khê Trẹm - công trình giao thông do người dân tự góp vốn đầu tư, bị nước lũ cuốn trôi﻿ xa nhiều kilomet, khiến việc đi lại của hàng trăm hộ dân hai bên bờ sông Hương ở khu vực thượng nguồn gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ngay sau đó, công tác khắc phục, sửa chữa cầu được tiến hành khẩn trương, liên tục.

Nối xong cầu phao bị lũ cuốn đứt trên thượng nguồn sông Hương- Ảnh 10.

Nối xong cầu phao bị lũ cuốn đứt trên thượng nguồn sông Hương- Ảnh 11.

Theo UBND phường Kim Long, cầu phao La Khê Trẹm được người dân góp vốn xây dựng từ năm 2012. Cầu sử dụng hệ thống phao nổi, mặt cầu kết cấu bằng sắt thép, dài khoảng 160m, rộng 2,5m, tổng mức đầu tư khoảng 3 tỷ đồng. Đến năm 2013, sau khi được cơ quan chức năng kiểm tra kỹ thuật và thống nhất phương án thu phí, cầu chính thức đi vào hoạt động, chấm dứt tình trạng chia cắt kéo dài giữa các thôn La Khê Trẹm, Kim Ngọc, Định Môn, Sơn Thọ với khu vực bờ bắc sông Hương.

Theo Ngọc Văn

Báo Tiền Phong

