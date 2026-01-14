Nối xong cầu phao bị lũ cuốn đứt trên thượng nguồn sông Hương

Theo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng TP. Huế, sau khi hoàn tất sửa chữa và được kiểm tra, đánh giá đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng và an toàn, cầu phao La Khê Trẹm đủ điều kiện tái vận hành, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. “Chúng tôi yêu cầu chủ đầu tư thực hiện thu phí đúng quy định, niêm yết giá công khai, đặt đầy đủ biển báo về điều kiện lưu hành, quy định cấm và các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua cầu khi công trình tái vận hành”, đại diện chính quyền địa phương cho biết.