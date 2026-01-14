Kim ngạch thương mại Việt Nam - Ấn Độ đạt mốc lịch sử gần 16,46 tỷ USD

Ảnh minh họa.

Bộ Công Thương cho biết: Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ đã đạt mức kỷ lục 16,46 tỷ USD trong năm 2025, tăng 10,5% so với năm 2024. Trong số đó, xuất khẩu từ Việt Nam sang Ấn Độ đạt 10,3 tỷ USD tăng 14,2%, trong khi nhập khẩu từ Ấn Độ đạt 6,1 tỷ USD tăng 4,9%.

Nhóm ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn hoặc tăng trưởng mạnh gồm điện thoại các loại và linh kiện đạt 2,1 tỷ USD tăng 27%, chiếm 20,7% tổng kim ngạch xuất khẩu; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đứng thứ hai với 1,7 tỷ USD tăng 15,8%, chiếm 16,8%; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác với 1,05 tỷ USD tăng 11,3%, chiếm 10,2%.

Các mặt hàng khác có tăng trưởng đáng kể bao gồm thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 97%, hạt tiêu tăng 54% lên 74,2 triệu USD, sản phẩm từ chất dẻo tăng 53% lên 252,6 triệu USD, chè tăng 27,5% lên 4,7 triệu USD, hàng thủy sản tăng 26% lên 19,6 triệu USD. Cùng đó, hóa chất tăng 22,5% lên 356,7 triệu USD, hàng dệt may tăng 23% lên 194,2 triệu USD, phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 24% lên 221,2 triệu USD, bánh kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc tăng 16,5% lên 2,8 triệu USD, sản phẩm hóa chất tăng 15% lên 150,8 triệu USD.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Ấn Độ trong giai đoạn này chỉ đạt 6,1 tỷ USD, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2024. Kim ngạch nhập khẩu từ Ấn Độ chỉ chiếm tỷ trọng 1,75% trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam. Đặc biệt, Việt Nam ghi nhận xuất siêu 4,23 tỷ USD với Ấn Độ trong năm 2025, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2024.

Cơ cấu hàng hóa giữa hai nước có sự khác biệt đáng kể, Ấn Độ cung cấp nguyên liệu thiết yếu như sắt thép, hóa chất, dược phẩm, dệt may, thức ăn chăn nuôi và thủy sản; trong khi Việt Nam xuất khẩu mạnh mẽ các sản phẩm công nghệ, điện tử, dệt may, hóa chất, gỗ, giày dép, gia vị, cà phê và hồ tiêu. Sự bổ sung này giúp giảm rủi ro và thúc đẩy chuỗi giá trị khu vực.

Về đầu tư của Ấn Độ vào Việt Nam, theo Cục Đầu tư nước ngoài Việt Nam, Ấn Độ có 378 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD tại Việt Nam. Các lĩnh vực đầu tư chính của Ấn Độ là năng lượng, chế biến khoáng sản, chế biến nông sản (cà phê, chè, đường), Công nghệ thông tin, linh kiện ô tô, dược phẩm, khách sạn và cơ sở hạ tầng.

Ở chiều ngược lại, theo Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp và Thương mại nội địa Ấn Độ, tính đến năm 2022, Việt Nam đã đầu tư khoảng 28,55 triệu USD vào các lĩnh vực như hàng tiêu dùng, điện tử, xây dựng, công nghệ thông tin, dược phẩm... tại Ấn Độ.