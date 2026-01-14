Tháo dỡ trạm thu phí BOT bỏ hoang 9 năm trên quốc lộ

Ngày 14-1, lực lượng chức năng đang dọn dẹp, di chuyển các hạng mục công trình trạm thu phí BOT đường tránh Quốc lộ 1A (đoạn qua Dốc Xây, thị xã Bỉm Sơn cũ, nay là phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa).

Trạm thu phí BOT đường tránh Quốc lộ 1A ở Thanh Hóa chính thức "khai tử" sau 9 năm bỏ hoang

Trạm thu phí này được Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hóa lắp đặt năm 2012, để hoàn vốn dự án xây dựng Quốc lộ 1A đoạn tránh TP Thanh Hóa cũ theo hình thức BOT. Sau 9 năm bỏ hoang, trạm thu phí này chính thức bị "khai tử".

Được biết, Dự án xây dựng Quốc lộ 1A đoạn tránh TP Thanh Hóa cũ được đầu tư theo hình thức BOT với chiều dài hơn 10 km, tổng mức đầu tư 443,9 tỉ đồng. Dự án xây dựng từ năm 2005 và chính thức cho phép thu phí hoàn vốn tại Trạm Tào Xuyên (đặt tại phường Tào Xuyên cũ, nay là phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa) từ ngày 1-1-2009.

Các hạng mục công trình đã được công nhân tháo dỡ nhiều ngày qua

Công nhân đang tháo dỡ, tiến hành di dời các hạng mục của trạm thu phí

Năm 2012, nhà đầu tư được di dời Trạm thu phí Tào Xuyên về Km 286+397, Quốc lộ 1A tại vị trí hiện nay. Vị trí đặt Trạm thu phí Bỉm Sơn cách dự án Quốc lộ 1A đoạn tránh TP Thanh Hóa tới gần 30 km. Đến ngày 10-8-2017, trạm thu phí này đã dừng hoạt động do số thu tạo lợi nhuận cho nhà đầu tư đến hết ngày 31-7-2017 đã lớn hơn số cao nhất so với các phương án đàm phán mức lợi nhuận được thống nhất.

Sau đó, trạm thu phí này không tháo dỡ mà tiếp tục được lên phương án để sử dụng cho tuyến đường tránh phía Tây TP Thanh Hóa cũ (có chiều dài khoảng 6 km) được đầu tư theo hình thức BOT (khoảng hơn 1.000 tỉ đồng).

Mái che, nhà chờ thu phí đã được tháo dỡ

Tuy nhiên, sau khi tuyến đường này hoàn thành đã không thể sử dụng Trạm thu phí Bỉm Sơn để hoàn vốn do vấp phải sự phản đối của các doanh nghiệp, lái xe khi tuyến đường đầu tư một nơi nhưng đặt trạm thu phí một nẻo.

Mặc dù dừng hoạt động, nhưng trạm thu phí không tháo dỡ mà bỏ hoang suốt 9 năm qua, không những gây cản trở giao thông mà vào buổi tối, điện đường qua trạm không hoạt động, các khối bê-tông phân làn đến nay đã mất lớp sơn phản quang, trong khi diện tích mỗi làn rất hẹp nên giống như cái "bẫy" với các phương tiện qua lại, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Các trụ bê tông gây cản trở quốc lộ sẽ được tháo dỡ trả lại không gian cho tuyến đường

Mới đây, Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định về việc xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với các tài sản được hình thành từ dự án xây dựng Quốc lộ 1, đoạn tránh TP Thanh Hóa cũ (tuyến tránh phía Đông), được đầu tư theo hình thức BOT.

Theo đó, toàn bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của tuyến tránh phía Đông TP Thanh Hóa cũ, với tổng chiều dài gần 10 km sẽ được xác lập quyền sở hữu toàn dân.