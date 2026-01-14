Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tháo dỡ trạm thu phí BOT bỏ hoang 9 năm trên quốc lộ

14-01-2026 - 17:17 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau 9 năm dừng hoạt động, bỏ hoang giữa đường, trạm thu phí BOT đường tránh Quốc lộ 1A ở Thanh Hóa đã chính thức tháo dỡ

Ngày 14-1, lực lượng chức năng đang dọn dẹp, di chuyển các hạng mục công trình trạm thu phí BOT đường tránh Quốc lộ 1A (đoạn qua Dốc Xây, thị xã Bỉm Sơn cũ, nay là phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa).

"Khai tử" trạm thu phí BOT bỏ hoang 9 năm trên quốc lộ - Ảnh 1.

Trạm thu phí BOT đường tránh Quốc lộ 1A ở Thanh Hóa chính thức "khai tử" sau 9 năm bỏ hoang

Trạm thu phí này được Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hóa lắp đặt năm 2012, để hoàn vốn dự án xây dựng Quốc lộ 1A đoạn tránh TP Thanh Hóa cũ theo hình thức BOT. Sau 9 năm bỏ hoang, trạm thu phí này chính thức bị "khai tử".

Được biết, Dự án xây dựng Quốc lộ 1A đoạn tránh TP Thanh Hóa cũ được đầu tư theo hình thức BOT với chiều dài hơn 10 km, tổng mức đầu tư 443,9 tỉ đồng. Dự án xây dựng từ năm 2005 và chính thức cho phép thu phí hoàn vốn tại Trạm Tào Xuyên (đặt tại phường Tào Xuyên cũ, nay là phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa) từ ngày 1-1-2009.

"Khai tử" trạm thu phí BOT bỏ hoang 9 năm trên quốc lộ - Ảnh 2.

Các hạng mục công trình đã được công nhân tháo dỡ nhiều ngày qua

"Khai tử" trạm thu phí BOT bỏ hoang 9 năm trên quốc lộ - Ảnh 3.
"Khai tử" trạm thu phí BOT bỏ hoang 9 năm trên quốc lộ - Ảnh 4.
"Khai tử" trạm thu phí BOT bỏ hoang 9 năm trên quốc lộ - Ảnh 5.

Công nhân đang tháo dỡ, tiến hành di dời các hạng mục của trạm thu phí

Năm 2012, nhà đầu tư được di dời Trạm thu phí Tào Xuyên về Km 286+397, Quốc lộ 1A tại vị trí hiện nay. Vị trí đặt Trạm thu phí Bỉm Sơn cách dự án Quốc lộ 1A đoạn tránh TP Thanh Hóa tới gần 30 km. Đến ngày 10-8-2017, trạm thu phí này đã dừng hoạt động do số thu tạo lợi nhuận cho nhà đầu tư đến hết ngày 31-7-2017 đã lớn hơn số cao nhất so với các phương án đàm phán mức lợi nhuận được thống nhất.

Sau đó, trạm thu phí này không tháo dỡ mà tiếp tục được lên phương án để sử dụng cho tuyến đường tránh phía Tây TP Thanh Hóa cũ (có chiều dài khoảng 6 km) được đầu tư theo hình thức BOT (khoảng hơn 1.000 tỉ đồng).

"Khai tử" trạm thu phí BOT bỏ hoang 9 năm trên quốc lộ - Ảnh 6.

Mái che, nhà chờ thu phí đã được tháo dỡ

Tuy nhiên, sau khi tuyến đường này hoàn thành đã không thể sử dụng Trạm thu phí Bỉm Sơn để hoàn vốn do vấp phải sự phản đối của các doanh nghiệp, lái xe khi tuyến đường đầu tư một nơi nhưng đặt trạm thu phí một nẻo.

Mặc dù dừng hoạt động, nhưng trạm thu phí không tháo dỡ mà bỏ hoang suốt 9 năm qua, không những gây cản trở giao thông mà vào buổi tối, điện đường qua trạm không hoạt động, các khối bê-tông phân làn đến nay đã mất lớp sơn phản quang, trong khi diện tích mỗi làn rất hẹp nên giống như cái "bẫy" với các phương tiện qua lại, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

"Khai tử" trạm thu phí BOT bỏ hoang 9 năm trên quốc lộ - Ảnh 7.
"Khai tử" trạm thu phí BOT bỏ hoang 9 năm trên quốc lộ - Ảnh 8.
"Khai tử" trạm thu phí BOT bỏ hoang 9 năm trên quốc lộ - Ảnh 9.
"Khai tử" trạm thu phí BOT bỏ hoang 9 năm trên quốc lộ - Ảnh 10.

Các trụ bê tông gây cản trở quốc lộ sẽ được tháo dỡ trả lại không gian cho tuyến đường

Mới đây, Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định về việc xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với các tài sản được hình thành từ dự án xây dựng Quốc lộ 1, đoạn tránh TP Thanh Hóa cũ (tuyến tránh phía Đông), được đầu tư theo hình thức BOT.

Theo đó, toàn bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của tuyến tránh phía Đông TP Thanh Hóa cũ, với tổng chiều dài gần 10 km sẽ được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Theo Tuấn Minh

Người Lao động

Từ Khóa:
trạm thu phí

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lý do gì khiến sân bay quốc tế đầu tiên của Tây Nguyên sau hơn 1 tháng nữa phải đóng cửa?

Lý do gì khiến sân bay quốc tế đầu tiên của Tây Nguyên sau hơn 1 tháng nữa phải đóng cửa? Nổi bật

Tiết lộ năng lực của chủ đầu tư mới siêu dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam 67 tỷ USD

Tiết lộ năng lực của chủ đầu tư mới siêu dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam 67 tỷ USD Nổi bật

Ngày mai, 2 cây cầu gần 30.000 tỷ đồng nối TP. Hồ Chí Minh - Đồng Nai chính thức khởi công

Ngày mai, 2 cây cầu gần 30.000 tỷ đồng nối TP. Hồ Chí Minh - Đồng Nai chính thức khởi công

16:50 , 14/01/2026
Những người dân nào cần đổi giấy phép lái xe theo đề xuất mới nhất của Bộ Công an?

Những người dân nào cần đổi giấy phép lái xe theo đề xuất mới nhất của Bộ Công an?

16:36 , 14/01/2026
Bộ Tài chính nói gì về thời điểm áp dụng thông tư 99/2025 quy định chế độ kế toán doanh nghiệp mới?

Bộ Tài chính nói gì về thời điểm áp dụng thông tư 99/2025 quy định chế độ kế toán doanh nghiệp mới?

16:00 , 14/01/2026
Thông tin mới nhất về dự án điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam

Thông tin mới nhất về dự án điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam

15:58 , 14/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên