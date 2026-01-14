Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hợp tác thúc đẩy quản lý thuốc BVTV bền vững

14-01-2026 - 18:53 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ngày 14/01, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT&BVTV), Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Hiệp hội CropLife Việt Nam đã ký kết Phụ lục hoạt động hợp tác năm 2026, trong khuôn khổ Chương trình Khung quản lý thuốc bảo vệ thực vật bền vững được Cục TT&BVTV và Hiệp hội CropLife Châu Á ký kết trước đó, có hiệu lực trong 5 năm (2023–2028).

Sự kiện có sự tham dự của Cục TT&BVTV, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp và CropLife Việt Nam

Cùng ngày, Phụ lục nội dung hợp tác chi tiết năm thứ 5 – năm cuối cùng của Chương trình hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm tại tỉnh Đồng Tháp, giữa Cục TT&BVTV, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp và CropLife Việt Nam cũng đã được ký kết, đánh dấu chặng đường 5 năm triển khai liên tục (2022–2026) của chương trình hợp tác tại địa phương.

Kết quả nổi bật trong năm 2025

Theo Báo cáo kết quả thực hiện hợp tác, năm 2025 được xác định là năm bản lề trong lộ trình hợp tác, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện khung pháp lý về quản lý thuốc BVTV theo hướng khoa học, dựa trên đánh giá rủi ro và tiệm cận thông lệ quốc tế.

Trong năm 2025, hai bên đã phối hợp triển khai hiệu quả nhiều nhóm hoạt động trọng tâm, bao gồm: nâng cao năng lực chuyên môn cho cơ quan quản lý, đặc biệt trong lĩnh vực đánh giá rủi ro môi trường của thuốc BVTV và quản lý dư lượng thuốc BVTV (MRL), với sự hỗ trợ của các tổ chức và chuyên gia quốc tế nhằm hỗ trợ quá trình xây dựng và quản lý các quy định liên quan đến thuốc BVTV tại Việt Nam; thúc đẩy ứng dụng các giải pháp BVTV tiên tiến, bao gồm thuốc BVTV sinh học và công nghệ phun thuốc bằng thiết bị bay không người lái (drone); Mở rộng đào tạo, tập huấn và thúc đẩy truyền thông về sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm thông qua các nền tảng trực tiếp, trực tuyến và hợp tác báo chí.

Riêng tại Đồng Tháp, trong năm thứ tư triển khai chương trình, các hoạt động tập huấn đã tiếp cận hơn 1.000 nông dân và 250 đại lý, kết hợp xây dựng 02 mô hình sử dụng thuốc bền vững, cung cấp trang bị bảo hộ và thanh kiểm tra các cơ sở kinh doanh. Đồng thời, chương trình đã phối hợp với các đơn vị nghiên cứu để đánh giá tác động về thay đổi nhận thức và hành vi, tạo cơ sở khoa học cho việc tổng kết và nhân rộng mô hình trong thời gian tới.

Hợp tác năm 2026: chuyển tiếp chiến lược và tổng kết chặng đường 5 năm

Phụ lục hợp tác năm 2026 tiếp tục bám sát Khung quản lý thuốc BVTV bền vững giai đoạn 2023–2028, tập trung vào bốn định hướng lớn:

(i) Hỗ trợ rà soát, hoàn thiện chính sách và nâng cao năng lực quản lý thuốc BVTV;

(ii) Thúc đẩy ứng dụng các giải pháp BVTV tiên tiến, trong đó chú trọng vào thuốc BVTV sinh học thông qua việc tham gia Chương trình Khung quản lý thuốc BVTV sinh học tại khu vực ASEAN;

(iii) Hoàn thiện và vận hành các nền tảng đào tạo, tập huấn, đổi mới phương thức tiếp cận nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thuốc BVTV có trách nhiệm; và

(iv) Tăng cường truyền thông chính sách và truyền thông mô hình, lan tỏa các kết quả hợp tác tới cộng đồng và các bên liên quan.

Đối với chương trình tại Đồng Tháp, năm 2026 là năm thứ 5 và cũng là năm tổng kết, đánh dấu giai đoạn chuyển từ triển khai sang đúc kết và lan tỏa mô hình. Trong năm này, chương trình sẽ được mở rộng về quy mô và phạm vi, với việc tăng số lượng nông dân và đại lý tham gia, mở rộng địa bàn triển khai theo địa giới hành chính mới, đồng thời xây dựng các mô hình sử dụng thuốc BVTV bền vững gắn với ứng dụng công nghệ phun bằng thiết bị bay không người lái (drone). Song song đó, các bên sẽ hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động sau 5 năm triển khai, tổ chức lễ tổng kết chương trình và hoạt động tham quan, đánh giá mô hình thực tiễn, qua đó làm cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc đề xuất nhân rộng tại các địa phương khác.

Phiên ký kết 2 hợp tác năm 2026 giữa Cục TT & BVTV & CropLife Việt Nam trong khuôn khổ chương trình SPMF

Việc ký kết các nội dung hợp tác năm 2026 tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành lâu dài giữa Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và CropLife Việt Nam, cũng như sự gắn kết giữa khu vực công và khu vực tư nhân trong việc thúc đẩy sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm, góp phần thực hiện các mục tiêu về nông nghiệp bền vững, bảo vệ sức khỏe con người, môi trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam trong giai đoạn tới.

Quảng Nguyên

