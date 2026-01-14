Tin vui cho người Việt Nam sắp đi nước ngoài

Theo dữ liệu mới nhất từ bảng xếp hạng Chỉ số Hộ chiếu Henley 2026 (The Henley Passport Index), hộ chiếu Việt Nam xếp thứ 86. Đây là thứ hạng cao nhất kể từ năm 2020 và tăng 5 bậc so với năm 2025.

Theo bảng xếp hạng lần này, hộ chiếu Việt Nam đồng hạng với các quốc gia Angola, Burundi, Cộng hòa Trung Phi và Liberia. Công dân Việt Nam có thể nhập cảnh 49 điểm đến mà không cần visa hoặc chỉ cần xin e-visa (thị thực điện tử), visa cửa khẩu, ETA (giấy phép du lịch điện tử).

Phần lớn điểm đến công dân Việt Nam có thể nhập cảnh mà không cần visa hoặc cần visa cửa khẩu gồm các quốc gia trong khối ASEAN như Thái Lan, Singapore, Myanmar, Malaysia cũng như các đảo quốc như quần đảo Cape Verde, quần đảo Comoro, quần đảo Cook, Maldives.

Thứ hạng hộ chiếu cao nhất của Việt Nam trong lịch sử 20 năm của bảng xếp hạng Chỉ số Hộ chiếu Henley là 78 (năm 2006, 2007), 79 (năm 2008, 2009), 81 (năm 2013, 2014) và 84 (năm 2010).

Ba cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới trong bảng xếp hạng lần này thuộc về Singapore (xếp hạng 1), Nhật Bản và Hàn Quốc (đồng hạng 2). Công dân Singapore hiện được miễn thị thực khi nhập cảnh 192 trong tổng số 227 quốc gia và vùng lãnh thổ được theo dõi. Trong khi đó, công dân sở hữu hộ chiếu Nhật Bản và Hàn Quốc được miễn thị thực tại 188 điểm đến.

Đồng hạng 3 gồm các quốc gia Đan Mạch, Luxembourg, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Thụy Sĩ. Công dân tại các quốc gia này có thể nhập cảnh không cần thị thực tại 186 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chỉ số hộ chiếu Henley là bảng xếp hạng đánh giá hộ chiếu các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, được Henley & Partners xây dựng dựa trên dữ liệu độc quyền của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA).

Tổng điểm của mỗi hộ chiếu bằng số lượng điểm đến mà người sở hữu có thể nhập cảnh mà không cần xin thị thực (giá trị = 1). Bảng xếp hạng này bao gồm 199 loại hộ chiếu khác nhau và 227 điểm đến trên toàn cầu, được cập nhật hàng tháng.