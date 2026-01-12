Doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm, hộ kinh doanh ghi chép sổ kế toán làm căn cứ kê khai thuế thế nào? Thuế Hà Nội hướng dẫn chi tiết

Mới đây, Thuế TP. Hà Nội đã có hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo Thông tư số 152/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.

Bài viết hướng dẫn của Thuế TP. Hà Nội phân loại sổ kế toán theo hình thức nộp thuế thành 4 nhóm. Trong đó, với trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống, tức thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT), không phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) sử dụng Sổ doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ như sau:

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng Sổ doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ (mẫu số S1a-HKD) để ghi chép doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ. Sổ này được mở để ghi chép toàn bộ doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ làm căn cứ kê khai, xác định nghĩa vụ thuế (nếu có) và theo dõi, đối chiếu số liệu với cơ quan thuế.

Mẫu Sổ S1a-HKD - Sổ Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ



Về phương pháp ghi sổ, tại cột A, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh ghi ngày, tháng ghi sổ.

Cột B ghi diễn giải doanh thu từ việc bán hàng hóa, dịch vụ. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thể ghi theo từng nghiệp vụ phát sinh hoặc theo định kỳ.

Với cột 1, hộ, cá nhân kinh doanh ghi số tiền bán hàng hóa, dịch vụ.

Một số quy định chung về chế độ kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (Nguồn: Thuế TP. Hà Nội)

Ngoài ra, theo hướng dẫn tại Thông tư số 152/2025/TT-BTC, người đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tự ghi chép sổ sách kế toán hoặc bố trí người làm kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Người đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thể bố trí cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của mình làm kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoặc bố trí người làm quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người được giao nhiệm vụ thường xuyên mua, bán tài sản kiêm nhiệm làm kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Ngoài các sổ kế toán hướng dẫn tại Thông tư, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thể bổ sung thêm các sổ kế toán hoặc sửa đổi lại biểu mẫu các sổ kế toán cho phù hợp với nhu cầu của đơn vị.

Cần lưu ý, sổ kế toán được mở thêm hoặc sửa đổi lại biểu mẫu vẫn phải ghi rõ tên sổ; ngày, tháng, năm lập sổ; họ tên và chữ ký, đóng dấu (nếu có) của người đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.