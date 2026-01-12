Diện mạo hầm chui 778 tỷ đồng ở cửa ngõ Hà Nội trước ngày về đích

Được khởi công từ tháng 10/2022, dự án xây dựng hầm chui đường Vành đai 2,5, đoạn qua nút giao Kim Đồng - Giải Phóng (phường Hoàng Mai, Hà Nội) có tổng mức đầu tư khoảng 778 tỷ đồng. Đây là công trình hầm chui thứ 5 tại Hà Nội kể từ năm 2009 sau các hầm tại Kim Liên, Trung Hòa, Thanh Xuân và Lê Văn Lương.