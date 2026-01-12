Diện mạo hầm chui 778 tỷ đồng ở cửa ngõ Hà Nội trước ngày về đích
Dự án hầm chui Kim Đồng – Giải Phóng (Hà Nội) hiện đã hoàn tất 90% khối lượng và đang trong giai đoạn 'chạy nước rút'. Với tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng, công trình trọng điểm này dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Toàn cảnh đại công trường hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng 778 tỷ đồng trước ngày về đích.
Được khởi công từ tháng 10/2022, dự án xây dựng hầm chui đường Vành đai 2,5, đoạn qua nút giao Kim Đồng - Giải Phóng (phường Hoàng Mai, Hà Nội) có tổng mức đầu tư khoảng 778 tỷ đồng. Đây là công trình hầm chui thứ 5 tại Hà Nội kể từ năm 2009 sau các hầm tại Kim Liên, Trung Hòa, Thanh Xuân và Lê Văn Lương.
Tại đoạn đường dẫn vào hầm phía đường Kim Đồng đã cơ bản hoàn thiện, mặt đường được trải nhựa đường. Hệ thống lan can hai bên hầm chui và hệ thống thoát nước đã được lắp đặt. Hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng có chiều dài hầm và đường dẫn 890 m theo hướng đường Vành đai 2,5, trong đó hầm kín dài 140 m, hầm hở dài 320 m.
Đoạn qua hầm mỗi chiều hai làn xe rộng 3,5 m/làn, đoạn ngoài hầm mỗi chiều 3 làn xe rộng 3,5 m/làn. Hệ thống đèn chiếu sáng, biển báo giao thông, sơn kẻ đường và các hạng mục an toàn giao thông khác cũng đang được lắp đặt, hoàn thiện đồng bộ.
Phần hầm kín chạy ngầm dưới đường Giải Phóng dần hoàn thiện, mặt đường Giải Phóng đã được trải nhựa đường và thu gọn phạm vi rào chắn.
Thi công đoạn hầm chui đi ngầm dưới tuyến đường sắt tại ga Giáp Bát là hạng mục phức tạp nhất của dự án do 3 đốt hầm kín cuối cùng có vị trí hầm nằm sâu dưới tuyến đường sắt. Do đó, trong quá trình thi công cần sự tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn.
Hiện tại công nhân cùng máy móc hoạt động hết công suất tại khu vực hầm chui giao với đường sắt Bắc - Nam. Đơn vị thi công đang tất bật triển khai các hạng mục nền đường, đường ống ngầm và cống thoát nước...
Đến thời điểm hiện tại dự án đã hoàn thiện 90% khối lượng công việc, dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày 10/2.<
TP. Hà Nội đã đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ (2026). Hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng góp phần hoàn thiện tuyến Vành đai 2,5, tăng cường kết nối giữa các quận nội thành như Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng.
Khi hoàn thành, hầm chui Kim Đồng – Giải Phóng được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông tại nút giao thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm; đồng thời nâng cao năng lực lưu thông trên trục vành đai và các tuyến kết nối khu vực phía Nam thành phố.
