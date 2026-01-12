Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trong năm nay, sẽ có thêm các thu nhập mới phải chịu thuế TNCN, người lao động lưu ý!

12-01-2026 - 08:44 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, số 109/2025/QH15 thông qua ngày 10/12/2025 đã bổ sung các nhóm thu nhập mới phải chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Trong đó, nhiều khoản thu nhập chịu thuế lần đầu tiên được đưa vào Luật thuế TNCN 2025.

Theo đó, Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 quy định, thu nhập chịu thuế TNCN là tất cả các khoản thu nhập của cá nhân, trừ các khoản được miễn thuế quy định tại Điều 4. So với Luật Thuế TNCN trước đây, Luật 2025 kế thừa các nhóm thu nhập truyền thống chịu thuế TNCN và bổ sung nhiều loại thu nhập mới cụ thể theo Điều 3. Cụ thể:

Thu nhập từ kinh doanh thương mại điện tử, nền tảng số

Luật Thuế TNCN 2007 chỉ quy định chung thu nhập từ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, chưa xác định rõ nghĩa vụ thuế đối với cá nhân bán hàng online, người tạo nội dung số, cá nhân kinh doanh qua nền tảng xuyên biên giới.

Luật 2025 quy định rõ thu nhập từ kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số là thu nhập chịu thuế.

Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số

Một trong những điểm mới nổi bật là thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số được xác định là thu nhập chịu thuế TNCN. Trong khi đó, Luật cũ chưa có khái niệm tài sản số.

Thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng

Luật 2025 lần đầu tiên quy định rõ thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng là thu nhập chịu thuế.

Đồng thời, Luật giao Chính phủ quy định ngưỡng chịu thuế, thời điểm áp dụng và điều chỉnh thuế suất đối với vàng miếng, phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng. Luật Thuế TNCN trước đó không có quy định riêng về vàng miếng.

Thu nhập từ tín chỉ các-bon và kết quả giảm phát thải khí nhà kính

Luật xác định thu nhập từ chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon là thu nhập chịu thuế. Luật cũ chưa ghi nhận loại thu nhập này

Thu nhập từ chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá

Thu nhập từ chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá được đưa vào nhóm thu nhập khác chịu thuế. Trước đây, nghĩa vụ thuế đối với khoản thu nhập này chưa được quy định rõ ở cấp luật.

Thu nhập từ chuyển nhượng tên miền ".vn"

Luật quy định thu nhập từ chuyển nhượng tên miền internet quốc gia Việt Nam ".vn" là thu nhập chịu thuế. Luật Thuế TNCN trước đó không có quy định cụ thể về điều này.

Luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026. Các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Hoàng Nguyễn

Nhịp sống thị trường

