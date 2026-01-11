Toàn cảnh 3 tuyến đường được Hà Nội chi 8.400 tỷ đồng để khép kín Vành đai 2,5

Theo quy hoạch, Hà Nội có 7 tuyến đường vành đai với tổng chiều dài khoảng 285km, gồm 5 tuyến chính là Vành đai 1, 2, 3, 4, 5 và 2 tuyến hỗ trợ là Vành đai 2,5 và 3,5.

Hiện Vành đai 2 và Vành đai 3 cơ bản khép kín nhưng còn một số đoạn chưa hoàn thiện. Vành đai 1 còn đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, dự kiến thông xe kỹ thuật trong tháng 1/2026. Các tuyến Vành đai 2,5; 3,5; 4 đang được triển khai, còn Vành đai 5 dự kiến khởi công vào quý IV/2026.