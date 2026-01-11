Toàn cảnh 3 tuyến đường được Hà Nội chi 8.400 tỷ đồng để khép kín Vành đai 2,5
Với tổng mức đầu tư khoảng 8.400 tỷ đồng, dự án xây dựng đường Vành đai 2,5 gồm 3 đoạn tuyến dài hơn 2,2km, dự kiến được đưa vào khai thác trong quý IV/2026.
Theo quy hoạch, Hà Nội có 7 tuyến đường vành đai với tổng chiều dài khoảng 285km, gồm 5 tuyến chính là Vành đai 1, 2, 3, 4, 5 và 2 tuyến hỗ trợ là Vành đai 2,5 và 3,5.
Hiện Vành đai 2 và Vành đai 3 cơ bản khép kín nhưng còn một số đoạn chưa hoàn thiện. Vành đai 1 còn đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, dự kiến thông xe kỹ thuật trong tháng 1/2026. Các tuyến Vành đai 2,5; 3,5; 4 đang được triển khai, còn Vành đai 5 dự kiến khởi công vào quý IV/2026.
VTC News