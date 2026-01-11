Bộ Xây dựng lí giải vì sao giá nhà đất, giá bất động sản tăng cao

Cử tri tỉnh Ninh Bình phản ánh hiện nay giá nhà đất, giá bất động sản tăng cao do giới đầu cơ, môi giới đẩy giá, tạo thị trường ảo, gây khó khăn cho người thực sự có nhu cầu. Đề nghị Bộ Xây dựng có chính sách kiểm soát, quản lý chặt chẽ lĩnh vực này, đồng thời có chính sách ưu đãi hơn nữa để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư nhiều dự án nhà ở xã hội, giá cả phù hợp với công nhân và người lao động thu nhập thấp.

Bộ Xây dựng cho biết giá bất động sản tăng cao thời gian qua do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân do môi giới đẩy giá, tạo thị trường ảo. Ảnh: Văn Duẩn

Trả lời nội dung này, Bộ Xây dựng cho biết trong những năm gần đây, thị trường bất động sản tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt là tại các đô thị lớn và khu vực đang đô thị hóa nhanh, đã xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp, có yếu tố bất ổn, gây ảnh hưởng khó khăn đến khả năng tiếp cận nhà ở của người dân và sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản.

Vì sao giá nhà đất, giá bất động sản tăng cao?

Giá nhà đất, giá bất động sản tăng cao trong thời gian qua do nhiều nguyên nhân như do mất cân đối cung cầu, tác động bởi thông tin quy hoạch chưa minh bạch, tâm lý đám đông...; trong đó có nguyên nhân do giới đầu cơ, môi giới đẩy giá, tạo thị trường ảo.

Theo Bộ Xây dựng, để kiểm soát tình trạng đầu cơ, thổi giá, tạo thị trường ảo; kiềm chế, kiểm soát giá nhà ở, bất động sản cần có các chính sách, biện pháp đồng bộ. Bộ đã đề xuất các cơ quan thẩm quyền, yêu cầu các địa phương xây dựng các chính sách, thực hiện các biện pháp để kiểm soát, xử lý vấn đề nêu trên.

Cụ thể, quản lý chặt chẽ hoạt động môi giới, yêu cầu các cá nhân môi giới phải có chứng chỉ hành nghề môi giới. Yêu cầu, đôn đốc các địa phương thường xuyên chủ động theo thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện triển khai các biện pháp cần thiết để kiểm soát chặt chẽ việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, hoạt động của sàn giao dịch, hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản của các tổ chức, hành nghề môi giới bất động sản, của cá nhân để hạn chế các hoạt động thiếu kiểm soát, phòng ngừa, tránh gây bất ổn thị trường. Bên cạnh đó, yêu cầu chú trọng quản lý, nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo, hoạt động đào tạo nghiệp vụ môi giới bất động sản.

Đồng thời yêu cầu các địa phương tăng cường việc nắm bắt các thông tin, các hiện tượng thao túng thông tin, tung tin về quy hoạch không đúng; lợi dụng thông tin về quy hoạch, sắp xếp địa giới hành chính để tạo nhu cầu giả, lôi kéo đám đông giao dịch, liên kết đầu cơ, thổi giá giao dịch; xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân.

Bộ Xây dựng đang hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định của Chính phủ quy định về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản nhằm tiến tới số hóa dữ liệu về bất động sản, giao dịch bất động sản, dễ dàng, thuận tiện tra cứu thông tin bất động sản; khắc phục tình trạng thông tin thiếu minh bạch.

Thí điểm mô hình Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất

Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan hoàn thiện Đề án thí điểm mô hình Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội Nghị quyết thí điểm mô hình Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập. Bộ Xây dựng phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục thúc đẩy thực hiện chính sách phát triển nhà ở xã hội tạo nguồn cung nhà ở cho thị trường.

Vẫn theo Bộ Xây dựng, để kiềm chế, kiểm soát giá nhà ở, Bộ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ một số nhóm giải pháp. Trong đó, Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách phát triển nhà ở giá phù hợp để đề xuất các nội dung đưa vào Luật sửa đổi Luật Nhà ở trong năm 2026.

Đề xuất giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục rà soát, đánh giá các quy định về tín dụng liên quan đến lĩnh vực bất động sản để đề xuất biện pháp điều tiết về tín dụng bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn.

Giao Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, đánh giá các quy định về tài chính, thuế liên quan đến lĩnh vực bất động sản để đề xuất biện pháp điều tiết về tài chính, thuế bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn và thời điểm thích hợp...