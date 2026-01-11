UOB: Nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 của Việt Nam

Tăng trưởng quý IV/2025 lập đỉnh nhiều năm

Theo số liệu công bố ngày 5/1/2026 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), GDP thực tế của Việt Nam trong quý IV/2025 tăng 8,46% so với cùng kỳ, cao hơn mức 8,25% của quý III. Đây là kết quả đáng chú ý trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn chịu tác động từ căng thẳng thương mại và chính sách thuế quan của Mỹ.

Mức tăng này vượt dự báo của Bloomberg (7,7%) cũng như dự báo trước đó (7,2%), đồng thời đánh dấu mức tăng trưởng theo quý cao nhất kể từ năm 2009, nếu không tính các biến động đặc thù trong giai đoạn dịch COVID-19.

Tính chung cả năm 2025, GDP Việt Nam tăng khoảng 8%, cao hơn dự báo 7,7%.

Xuất khẩu và sản xuất tiếp tục là động lực chủ đạo

Động lực quan trọng nhất cho tăng trưởng quý IV/2025 tiếp tục đến từ xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu tăng 19% so với cùng kỳ, nối tiếp mức tăng 18,2% của quý III, bất chấp những thách thức từ chính sách thuế quan của Mỹ. Tính chung cả năm, xuất khẩu tăng khoảng 17%, đạt mức kỷ lục 473 tỷ USD, so với khoảng 400 tỷ USD của năm 2024.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu tăng 19% trong năm 2025, khiến thặng dư thương mại giảm xuống còn khoảng 19 tỷ USD, thấp hơn mức 24 tỷ USD của năm trước đó.

Cùng với xuất khẩu, khu vực công nghiệp chế biến-chế tạo tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng cao. Trong quý IV/2025, ngành này tăng 11,3%, cao hơn mức 10% cùng kỳ năm 2024. Tính cả năm, sản lượng chế biến-chế tạo tăng 10,5%, nối tiếp mức 9,5% của năm 2024 và là mức tăng tốt nhất kể từ năm 2018.

Các chỉ số này góp phần xóa bớt lo ngại về tác động tiêu cực từ thuế quan Mỹ đối với nền kinh tế Việt Nam trong ngắn hạn.

Ông Suan Teck Kin - Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore)

Niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục được duy trì trong năm 2025. Vốn FDI đăng ký tăng nhẹ 0,5%, đạt 38,4 tỷ USD. Đáng chú ý, vốn FDI thực hiện tăng mạnh 9%, đạt mức kỷ lục mới 27,6 tỷ USD, vượt mức kỷ lục 25,4 tỷ USD của năm 2024.

Theo Ngân hàng UOB Singapore, số liệu FDI thực hiện do GSO công bố có sự khác biệt so với số liệu thường được tham chiếu từ UNCTAD do khác biệt về phương pháp và phân loại. Theo UNCTAD, FDI thực hiện của Việt Nam năm 2024 đạt khoảng 20,2 tỷ USD. Với xu hướng hiện tại, FDI theo định nghĩa của UNCTAD trong năm 2025 nhiều khả năng đạt mức kỷ lục mới, khoảng 22-24 tỷ USD khi dữ liệu chính thức được công bố.

Song song đó, du lịch quốc tế phục hồi mạnh mẽ. Năm 2025, Việt Nam đón khoảng 21,17 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20% và vượt xa mức kỷ lục 18 triệu lượt của năm 2019. Khách từ Trung Quốc chiếm tỷ trọng lớn nhất với 25%, tiếp theo là Hàn Quốc (20,5%), Đài Loan (5,8%), Mỹ (4%) và Nhật Bản (3,8%).

Triển vọng 2026: Nền tảng vững nhưng rủi ro vẫn hiện hữu

Ông Suan Teck Kin-Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, UOB nhận định: Với mức tăng trưởng 8% trong năm 2025, kinh tế Việt Nam bước vào năm 2026 với nền tảng tương đối vững chắc. Trên cơ sở đó, dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 được nâng lên 7,5%, so với mức 7% trước đó, phản ánh sức bền và đà tăng trưởng hiện tại của nền kinh tế.

Tuy nhiên, Ngân hàng UOB Singapore thận trọng nhận định, các rủi ro vẫn tồn tại. Mức nền thống kê cao của năm 2025, khả năng suy giảm xuất khẩu sau giai đoạn đẩy mạnh đơn hàng, cùng với sự bất định trong chính sách thuế của Mỹ có thể ảnh hưởng đến quỹ đạo tăng trưởng trong thời gian tới.

Việt Nam được đánh giá là nền kinh tế có độ mở cao, với xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ chiếm tới 83% GDP, đứng thứ hai trong ASEAN, chỉ sau Singapore. Điều này khiến nền kinh tế dễ chịu tác động từ các cú sốc thương mại toàn cầu.

Năm 2024, Mỹ chiếm khoảng 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, là thị trường lớn nhất. Các nhóm hàng chủ lực xuất sang Mỹ gồm điện tử, điện thoại, đồ nội thất, giày dép và hàng may mặc, chiếm gần 80% tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này.

Trong bối cảnh tăng trưởng mạnh và lạm phát vẫn hiện hữu, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được dự báo sẽ duy trì chính sách tiền tệ thận trọng. Lạm phát bình quân năm 2025 ở mức 3,2%, lạm phát cơ bản 3,3%, cao hơn một số giai đoạn trước đó, trong đó chi phí y tế và giáo dục là các yếu tố chính.

Thị trường ngoại hối cũng là một yếu tố cần theo dõi. Đồng Việt Nam mất giá 3,1% so với USD trong năm 2025, nằm trong nhóm các đồng tiền giảm giá mạnh tại châu Á. Trên cơ sở đó, dự báo NHNN sẽ giữ nguyên lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,5% trong suốt năm 2026, nhằm duy trì ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát.



