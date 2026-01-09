Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng tiếp lãnh đạo tập đoàn xây dựng hạ tầng hàng đầu Trung Quốc

09-01-2026 - 23:33 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Chiều 9/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Nghiêm Giới Hòa, người sáng lập Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương, doanh nghiệp tư nhân lớn của Trung Quốc trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, vận hành và quản lý cơ sở hạ tầng, liên tục 10 năm liền nằm trong top 500 tập đoàn lớn nhất toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Nghiêm Giới Hòa, người sáng lập Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Vui mừng gặp lại ông Nghiêm Giới Hòa, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao tập đoàn thời gian qua đã tham gia vào các dự án quan trọng tại Hà Nội với vai trò nhà thầu; hoan nghênh các đề xuất của tập đoàn về việc tham gia các dự án cơ sở hạ tầng lớn tại Việt Nam trong thời gian tới; đề nghị tập đoàn đầu tư nhiều hơn tại Việt Nam, hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, có các công trình, sản phẩm cụ thể, tiêu biểu gắn với chuyển giao công nghệ, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước đang phát triển rất tốt đẹp, mang lại lợi ích cho hai bên.

Thủ tướng đề nghị tập đoàn Thái Bình Dương nghiên cứu tiếp tục tham gia các dự án tại Việt Nam nhằm khai thác hiệu quả hơn các không gian phát triển - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quy hoạch với tầm nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, Thủ tướng đề nghị tập đoàn Thái Bình Dương nghiên cứu tiếp tục tham gia các dự án tại Việt Nam nhằm khai thác hiệu quả hơn các không gian phát triển, trong đó có dự án tàu điện ngầm từ sân bay Tân Sơn Nhất tới sân bay Long Thành.

Về phần mình, ông Nghiêm Giới Hòa cho biết tập đoàn Thái Bình Dương đã trúng thầu, đang triển khai 3 dự án lớn tại Hà Nội, gồm dự án xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn 2 đầu cầu, khởi công ngày 19/5/2025; dự án xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn 2 đầu cầu, khởi công ngày 19/8/2025; dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 5 Văn Cao-Hoà Lạc, khởi công ngày 19/12/2025.

Ông Nghiêm Giới Hòa bày tỏ mong muốn tham gia các dự án hạ tầng lớn, tiếp tục hợp tác gắn bó lâu dài tại Việt Nam theo định hướng mà Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai các dự án nêu trên, ông Nghiêm Giới Hòa cũng trình bày kế hoạch hợp tác của tập đoàn tại Việt Nam thời gian tới; bày tỏ mong muốn tham gia các dự án hạ tầng lớn, tiếp tục hợp tác gắn bó lâu dài tại Việt Nam theo định hướng mà Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến, trong đó có hợp tác với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về tổ hợp công nghiệp đường sắt và các dự án metro tại Hà Nội, TPHCM, các dự án hạ tầng đô thị tại Hà Nội…

Theo Hà Văn

Báo Chính phủ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ sức chống chịu kinh tế đến động lực cho tăng trưởng cao giai đoạn tới

Từ sức chống chịu kinh tế đến động lực cho tăng trưởng cao giai đoạn tới Nổi bật

‘Kích hoạt ngay’ các biện pháp khẩn cấp ngăn chặn ô nhiễm không khí

‘Kích hoạt ngay’ các biện pháp khẩn cấp ngăn chặn ô nhiễm không khí Nổi bật

Việt Nam lập kỷ lục GDP thuộc nhóm dẫn đầu thế giới, Hà Nội và TP HCM đặt mục tiêu lớn năm 2026

Việt Nam lập kỷ lục GDP thuộc nhóm dẫn đầu thế giới, Hà Nội và TP HCM đặt mục tiêu lớn năm 2026

20:35 , 09/01/2026
Vừa cho thuê trọ, vừa bán mì gói cho khách trọ, phải kê khai thuế theo tỷ lệ cao nhất: Cơ quan Thuế lưu ý gì với hộ kinh doanh?

Vừa cho thuê trọ, vừa bán mì gói cho khách trọ, phải kê khai thuế theo tỷ lệ cao nhất: Cơ quan Thuế lưu ý gì với hộ kinh doanh?

20:11 , 09/01/2026
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dự khai trương Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dự khai trương Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng

19:06 , 09/01/2026
Thủ tướng: Đẩy mạnh giải ngân gần 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2026

Thủ tướng: Đẩy mạnh giải ngân gần 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2026

17:30 , 09/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên