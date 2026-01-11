Quốc hội chốt quy hoạch tổng thể: Mục tiêu GDP bình quân 8.500 USD vào năm 2030

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực nghị quyết 252/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết 81/2023 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10 nêu rõ quan điểm phát triển, phải có tư duy và tầm nhìn chiến lược, dài hạn; lấy phát triển để duy trì ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển.

Mục tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt 8.500 USD vào năm 2030 (Ảnh minh họa)

Cùng với đó, cần phát huy tối đa lợi thế của quốc gia, vùng, địa phương; phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt trên 8%/năm thời kỳ 2021 - 2030; trong đó giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 10%/năm trở lên. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt khoảng 7%/năm thời kỳ 2021 - 2030; trong đó giai đoạn 2026 - 2030 đạt trên 8,5%/năm.

Nghị quyết nêu rõ mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế, bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con; quy mô dân số đạt khoảng 105 triệu người.

Cùng với đó, phát triển nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực; thuộc nhóm 10 quốc gia có hệ thống giáo dục đại học tốt nhất châu Á; phấn đấu ít nhất 8 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 200 đại học hàng đầu châu Á .

Trong lĩnh vực y tế, đến năm 2030, đạt 35 giường bệnh và 19 bác sĩ trên 1 vạn dân; tỷ lệ giường bệnh tư nhân đạt 15%.

Tổ chức không gian phát triển đất nước thành 6 vùng kinh tế - xã hội

Quốc hội cũng lưu ý tổ chức không gian phát triển đất nước thành 6 vùng kinh tế - xã hội. Trong đó, vùng Trung du và Miền núi phía Bắc gồm 9 tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.

Vùng Đồng bằng sông Hồng gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình; Bắc Trung Bộ gồm 5: Thành phố Huế, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Nghị quyết của Quốc hội quy định tổ chức không gian phát triển đất nước thành 6 vùng kinh tế - xã hội

Trong khi đó, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên gồm 6: Thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng; Đông Nam Bộ gồm 3 tỉnh, TP: TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh; vùng Đồng bằng sông Cửu Long gồm: Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau.

Đối với vùng Đồng bằng sông Hồng: phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 11%/năm giai đoạn 2026 - 2030. Xây dựng vùng Đồng bằng sông Hồng là động lực phát triển hàng đầu, có vai trò định hướng, dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và xác lập mô hình tăng trưởng mới của đất nước.

Về tầm nhìn dài hạn, Quốc hội quyết nghị đến 2050, Việt Nam sẽ là quốc gia hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc; là nước phát triển, thu nhập cao; quản trị xã hội trên nền tảng xã hội số hoàn chỉnh.

Cùng với đó, nền kinh tế sẽ vận hành theo phương thức của kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng chủ yếu.

Nghị quyết của Quốc hội cũng nêu rõ, tầm nhìn giai đoạn 2031 - 2050, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân khoảng 7,0 - 7,5%/năm. Đến năm 2050, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 38.000 USD.