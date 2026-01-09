Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dự khai trương Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dự Lễ khai trương Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Tham dự sự kiện quan trọng này có Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng; Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương…

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước tiến trong nỗ lực cụ thể hóa định hướng phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế-xã hội lớn của cả nước và khu vực, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của thành phố và quốc gia trong giai đoạn mới.

Cơ hội để Đà Nẵng phát triển đột phá và bền vững

Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng được thành lập trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực tài chính, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, phục vụ mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững. Đối với Đà Nẵng, đây là cơ hội để thành phố phát triển đột phá và bền vững thời gian tới.

Vì vậy, dù mới được thành lập trong thời gian ngắn, nhưng với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng đã nhanh chóng hoàn thiện bộ máy tổ chức, ban hành các quy định nền tảng về chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc; kế hoạch tuyển chọn hợp đồng lao động theo chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm nhanh chóng thu hút nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm làm việc tại các trung tâm tài chính quốc tế trên thế giới hoặc tại các cơ quan quản lý, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, tập đoàn đa quốc gia có danh tiếng (Cơ quan điều hành đã ký hợp đồng tuyển dụng 1 chuyên gia từng là Giám đốc điều hành một trung tâm tài chính quốc tế và bổ nhiệm làm Giám đốc Ban Thành viên của Cơ quan điều hành).

Trụ sở Văn phòng của Trung tâm Tài chính Quốc tế được bố trí tại Khu Công viên phần mềm số 2 với không gian sử dụng dành hơn 4000 m 2 , đầy đủ điều kiện hạ tầng về Internet, 5G, hệ thống dữ liệu, máy chủ… sẵn sàng phục vụ hoạt động của các tổ chức và định chế tài chính trong nước và quốc tế.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng các đại biểu tại Lễ khai trương - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Đồng thời, ngay sau khi được thành lập theo Nghị định 323/2025/NĐ-CP ngày 18/12/2025 của Chính phủ, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP. Đà Nẵng đã nhanh chóng rà soát, chuẩn bị và hoàn tất các thủ tục liên quan để trao chứng nhận thành viên cho các tổ chức, định chế tài chính đầu tiên, xây dựng và đưa vào vận hành chính thức cổng thông tin điện tử một cửa tích hợp, xây dựng quy trình cấp phép thành lập và hoạt động của ngân hàng và ban hành Quyết định hướng dẫn tạm thời để hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư trong quá trình đăng ký, công nhận thành viên và cấp phép hoạt động tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng.

Sự nghiệp của hệ thống chính trị và cộng đồng các nhà đầu tư

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của UBND TP. Đà Nẵng trong việc nhanh chóng cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, chuẩn bị hạ tầng, bộ máy tổ chức và các điều kiện cần thiết để Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động ngày hôm nay.

Đây là một minh chứng rõ nét cho tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết thì phải thực hiện", thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đà Nẵng trong giai đoạn phát triển mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, xây dựng Trung tâmTtài chính Quốc tế là vấn đề được Đảng, Nhà nước xác định nhằm giải phóng các nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc.

"Việc chúng ta quyết tâm hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế không chỉ đơn thuần xuất phát từ nhu cầu nội tại, mà đây chính là sự lựa chọn chiến lược để Việt Nam chủ động tham gia vào thị trường tài chính toàn cầu, đón đầu tái cấu trúc mạnh mẽ của dòng vốn và chuỗi giá trị thế giới. Quốc hội đã ban hành Nghị quyết, coi đây là một đột phá thể chế mang tính lịch sử, góp phần tạo ra một hành lang pháp lý vượt trội để Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn chất lượng cao", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu.

Trong tư duy chiến lược "một trung tâm, hai điểm đến", Đà Nẵng nắm giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Với lợi thế địa kinh tế là cửa ngõ ra biển lớn, hạ tầng số hiện đại và một chính quyền năng động, Đà Nẵng không chỉ đóng vai trò là một mắt xích kết nối, mà trở thành một động lực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước. Do đó, sự kiện hôm nay không dừng lại ở ý nghĩa hành chính, mà là một tuyên bố chính trị mạnh mẽ về sự sẵn sàng của Đà Nẵng trong kỷ nguyên phát triển mới.

Tuy nhiên, tiềm năng hay lợi thế mới chỉ là điều kiện cần. Để biến tiềm năng thành sức mạnh, thành của cải vật chất, thành nguồn lực cho phát triển, cần một tư duy hoàn toàn mới và hành động quyết liệt.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại lễ khai trương - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị phải thống nhất và quán triệt quan điểm xuyên suốt, đó là xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế không chỉ là việc riêng của cơ quan nhà nước mà là sự nghiệp của hệ thống chính trị và cộng đồng các nhà đầu tư.

Phải dứt khoát từ bỏ tư duy quản lý xin-cho sang tư duy đồng hành, kiến tạo. Trong đó, nhà đầu tư chiến lược không chỉ là đối tác kinh doanh, chính các nhà đầu tư là nguồn tri thức chính sách, nguồn kinh nghiệm thực tiễn quý báu của Chính phủ Việt Nam trong việc định hình hạ tầng pháp lý và xây dựng các sản phẩm tài chính tiên tiến, hấp dẫn.

Tư duy quản lý không được cứng nhắc

Để bộ máy đi vào vận hành trơn tru, thực chất, hiệu quả, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị Hội đồng điều hành và các bộ, ngành Trung ương thẳng thắn nhìn nhận xây dựng và vận hành một Trung tâm Tài chính Quốc tế là vấn đề rất mới, rất khó và chưa có tiền lệ đối với Việt Nam và chúng ta rất ít kinh nghiệm, đặc biệt trong bối cảnh áp lực cạnh tranh gay gắt từ các trung tâm tài chính đã hình thành từ lâu trong khu vực.

Vì vậy, tư duy quản lý không được cứng nhắc, phải thường xuyên rà soát, cập nhật, sửa đổi để khung khổ pháp lý ngày càng hoàn thiện, hấp dẫn hơn, hướng tới mục tiêu tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội để thu hút bằng được các định chế tài chính hàng đầu và cao cấp.

Phải coi ý kiến của nhà đầu tư là kênh tham vấn quan trọng bậc nhất trong hoạch định chính sách. Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước phải phối hợp chặt chẽ với Đà Nẵng để xử lý các vướng mắc theo nguyên tắc mạnh dạn thí điểm cái mới, vừa làm vừa hoàn thiện khung khổ pháp lý. Kiên quyết không để tư duy cũ, quy trình cũ kìm hãm sự phát triển của một mô hình mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tham quan Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Đối với TP. Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị phải phối hợp chặt chẽ với TPHCM để hoàn thiện Quy chế hoạt động chung, đảm bảo hai điểm đến hỗ trợ cho nhau.

Đồng thời phải phát triển hạ tầng cứng (trụ sở, môi trường sống...) có thể làm dần theo lộ trình, nhưng hạ tầng mềm (nhân lực, dữ liệu, đường truyền...) phải đi trước một bước.

Khẩn trương kiện toàn bộ máy Cơ quan điều hành tại Đà Nẵng hướng tới: Tinh gọn-Chuyên nghiệp-Hiệu quả. Phải xây dựng bằng được đội ngũ cán bộ có tư duy quốc tế, kiến thức về tài chính, giỏi ngoại ngữ, am hiểu nghiệp vụ và có đạo đức công vụ trong sáng để đủ sức vận hành Trung tâm Tài chính tiệm cận trình độ toàn cầu.

Đối với các nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình khẳng định: Chính phủ Việt Nam cam kết bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư; mong muốn các nhà đầu tư tham gia sâu hơn, trực tiếp cùng với Hội đồng điều hành Trung ương xây dựng Chiến lược phát triển dài hạn cho Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam và Đà Nẵng nói riêng.

"Hãy cho chúng tôi biết thế giới đang đi về đâu và Việt Nam cần đi tắt, đón đầu như thế nào. Không chỉ vậy, các bạn hãy đóng vai trò phản biện chính sách, giúp chúng tôi rà soát xem quy định nào còn bất cập, cơ chế nào cần sửa đổi để hấp dẫn hơn và hãy thẳng thắn kiến nghị. Sự đóng góp của các bạn là chìa khóa để chúng ta cùng hoàn thiện môi trường đầu tư để Trung tâm Tài chính Quốc tế của Việt Nam hấp dẫn, thông thoáng và đạt trình độ quốc tế", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình bày tỏ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cũng đề nghị các nhà đầu tư chủ động phối hợp với cơ quan điều hành, các cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam (Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước...) để cùng thiết kế, xây dựng và phê duyệt các sản phẩm tài chính mới (Fintech, tín chỉ carbon, quản lý tài sản số...).

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình gặp mặt các nhà đầu tư tại Lễ khai trương - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Nhấn mạnh giấy phép đã trao, cơ chế đã có, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị các nhà đầu tư bắt tay ngay vào việc thiết lập bộ máy, tuyển dụng nhân sự và kết nối dữ liệu; mong muốn mọi khó khăn, vướng mắc, các nhà đầu tư sẽ báo cáo trực tiếp tới Hội đồng điều hành để được giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Vận hành Trung tâm Tài chính Quốc tế theo chuẩn mực quốc tế

Trên cơ sở kết quả bước đầu đạt được và yêu cầu đặt ra trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng cam kết tập trung thực hiện tốt một số định hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong đó có việc kiên định mục tiêu vận hành Trung tâm Tài chính Quốc tế theo chuẩn mực quốc tế, bảo đảm tuân thủ pháp luật Việt Nam, minh bạch, an toàn hệ thống, đồng thời linh hoạt trong khuôn khổ các cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội và Chính phủ cho phép.

Xây dựng bộ máy điều hành tinh gọn, chuyên nghiệp, liêm chính, chú trọng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ, pháp lý; tăng cường học hỏi kinh nghiệm quản trị từ các trung tâm tài chính quốc tế phát triển; hình thành văn hóa làm việc hiện đại, hiệu quả và trách nhiệm.

Lấy nhà đầu tư, tổ chức tài chính và thị trường làm trung tâm phục vụ; tiếp tục hoàn thiện cơ chế một cửa-một đầu mối; rút ngắn thời gian xử lý thủ tục; giảm chi phí tuân thủ; nâng cao mức độ hài lòng của các thành viên tham gia. Định kỳ đánh giá hiệu quả vận hành, kịp thời điều chỉnh các quy trình, cơ chế chưa phù hợp.

Chủ động kết nối và mở rộng hợp tác quốc tế, tích cực làm việc với các định chế tài chính, quỹ đầu tư và tổ chức tư vấn trong và ngoài nước để nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp, các quan ngại và lĩnh vực sẵn sàng tham gia; phát huy hiệu quả các biên bản ghi nhớ hợp tác mà UBND Thành phố đã ký kết liên quan đến hoạt động của Trung tâm Tài chính Quốc tế (nhất là các tổ chức, định chế tài chính hàng đầu có sẵn hệ sinh thái tài chính như Vietcombank, Binance, Tether, Bybit, Makara, DTCpay, APEX Group…).

Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và Thành phố trong xúc tiến, kết nối đầu tư tài chính gắn với định hướng phát triển kinh tế-xã hội của TP. Đà Nẵng nói riêng và của Việt Nam nói chung; từng bước hình thành hệ sinh thái tài chính đa dạng, gắn với các trụ cột chiến lược của quốc gia trong đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân.

Thiết lập cơ chế làm việc thường xuyên với các cơ quan liên quan, thực hiện nghiêm túc vai trò đầu mối tham mưu, điều phối, kịp thời tổng hợp, phản ánh những vấn đề phát sinh trong thực tiễn vận hành; đề xuất, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách với Trung ương, bảo đảm Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Đà Nẵng phát triển đúng định hướng, an toàn và bền vững.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà đầu tư tại Lễ khai trương - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

"Nhận thức được trách nhiệm và ý nghĩa chiến lược, tập thể lãnh đạo Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP. Đà Nẵng xin cam kết hành động quyết liệt, trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo triển khai nghiêm túc, hiệu quả các kế hoạch, chương trình hành động của Trung ương và của Thành phố liên quan đến xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng; bám sát các nghị quyết, kế hoạch đã được phê duyệt; chủ động tổ chức thực hiện, theo dõi, đánh giá và kịp thời tham mưu điều chỉnh, bảo đảm các chủ trương, định hướng, chính sách của Trung ương và Thành phố được cụ thể hóa bằng kết quả vận hành thực chất, lấy thời gian xử lý công việc, chi phí tuân thủ và mức độ hài lòng của nhà đầu tư làm thước đo hiệu quả, góp phần đưa Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng vận hành ổn định, hiệu quả và từng bước khẳng định uy tín trong thời gian tới", Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh phát biểu.

Sovico cam kết tiếp tục kết nối dòng vốn, thu hút đầu tư quốc tế vào Việt Nam

Là nhà đầu tư, phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch tập đoàn Sovico Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết, đối với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam gửi đi một thông điệp rõ ràng là: Việt Nam không chỉ thu hút dòng vốn, mà đang chủ động xây dựng một không gian tài chính minh bạch, hiện đại, vận hành theo chuẩn mực quốc tế và hướng tới phát triển dài hạn.

Đây là nền tảng quan trọng để tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo hành lang pháp lý đủ mạnh cho các mô hình tài chính mới hình thành và phát triển bền vững. Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam được triển khai tại TPHCM và tại Đà Nẵng - là các thành phố năng động, nhân văn, đổi mới và có chất lượng sống cao là không gian phù hợp để thí điểm các mô hình tài chính mới như tài chính số, tài chính xanh, fintech; kết nối phát triển kinh tế với đổi mới sáng tạo và thu hút nhân lực toàn cầu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh phát biểu - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Chủ tịch tập đoàn Sovico Nguyễn Thị Phương Thảo cho rằng, yếu tố cốt lõi của một trung tâm tài chính không chỉ nằm ở quy mô vốn mà nằm ở niềm tin. Đó là niềm tin vào thể chế pháp lý ổn định và có thể dự báo; niềm tin vào hạ tầng tài chính-công nghệ hiện đại; niềm tin vào con người, vào văn hóa kinh doanh minh bạch và liêm chính... Khi niềm tin được xây dựng một cách nhất quán, các dòng vốn sẽ ở lại lâu dài và đồng hành cùng nền kinh tế.

Quá trình xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế cho thấy rõ Việt Nam đang từng bước hình thành hệ thống thủ tục số hóa, liên thông; các cơ chế ưu đãi cạnh tranh có nguyên tắc; sandbox cho đổi mới tài chính; môi trường ngoại hối thông thoáng nhưng an toàn và cơ chế trọng tài đủ mạnh để bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư.

Với khát vọng phát triển đất nước, với sự dẫn dắt của Chính phủ và sự đồng hành của cộng đồng quốc tế, Chủ tịch tập đoàn Sovico Nguyễn Thị Phương Thảo khẳng định Sovico cam kết tiếp tục kết nối dòng vốn, thu hút đầu tư quốc tế vào Việt Nam; tham gia triển khai các mô hình tài chính, mô hình kinh doanh thí điểm; đầu tư vào chuyển đổi số, tài chính xanh, tài chính bao trùm, logistics và đóng góp vào phát triển nguồn nhân lực tài chính-công nghệ chất lượng cao.

Chủ tịch tập đoàn Sovico Nguyễn Thị Phương Thảo phát biểu - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Hiện Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành viên chính thức cho 12 tổ chức, định chế tài chính và trao thư chấp thuận quan tâm cho 5 ngân hàng và 5 doanh nghiệp, tập đoàn. Đây là những bước đi ban đầu nhưng có ý nghĩa đặt nền móng cho sự vận hành ổn định và minh bạch của Trung tâm trong thời gian tới.

Tại sự kiện này, Cổng thông tin điện tử Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng đã chính thức ra mắt và đi vào vận hành. Đây là kênh thông tin chính thức, tích hợp các dịch vụ theo cơ chế một cửa, bao gồm: Hệ thống đăng ký thành viên và cấp phép hoạt động, hệ thống đăng ký và cấp giấy phép lao động, visa, dịch vụ hỗ trợ… dựa trên tham khảo quy trình đăng ký từ một số trung tâm tài chính quốc tế trên thế giới, đồng thời được thiết lập để liên thông dữ liệu chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước trong nước nhằm triển khai nhanh chóng việc xác thực doanh nghiệp, tuân thủ các quy định chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, thực hiện nghĩa vụ thuế, đăng ký và cấp phép lao động… đảm bảo tối đa tính tuân thủ và minh bạch.