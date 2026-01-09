Chỉ 2 tháng nữa, sân bay quốc tế cách Đà Lạt gần 30km dự kiến sẽ đóng cửa

Ngày 9/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đã kiểm tra thực tế và nghe báo cáo công tác chuẩn bị đầu tư, kế hoạch triển khai dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Theo báo cáo, hệ thống đường cất hạ cánh và đường lăn Cảng hàng không quốc tế Liên Khương được xây dựng giai đoạn 2003 - 2007, đến nay đã vượt quá tuổi thọ thiết kế. Kết quả kiểm định cho thấy kết cấu mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện nhiều hư hỏng, khả năng chịu tải suy giảm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn bay.

Trong thời gian qua, Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đã cho phép triển khai nhiều giai đoạn duy tu, sửa chữa và sửa chữa cục bộ nhằm duy trì khai thác, tuy nhiên các giải pháp này chỉ mang tính tạm thời.

Được biết, Cảng HKQT Liên Khương dự kiến tạm đóng cửa từ ngày 4/3/2026.

Dự án sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn nằm trong nội dung điều chỉnh quy hoạch Cảng, các hạng mục chính bao gồm: Sửa chữa đường cất hạ cánh hiện hữu đã xuống cấp; Nâng cấp hệ thống đường lăn; Cải tạo hệ thống thoát nước; Hạ tầng kỹ thuật và thiết bị bảo đảm hoạt động bay; Xây dựng bệ móng cho các thiết bị chuyên dụng.

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản ACV cho biết, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để khởi công dự án; các đơn vị thi công, tư vấn đều có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, sửa chữa công trình hàng không.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải kiểm tra thực tế tại đường băng sân bay (Ảnh: CTTĐT tỉnh Lâm Đồng)

ACV cũng kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng quan tâm, tạo điều kiện bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng, phục vụ thi công liên tục, phấn đấu hoàn thành dự án trước ngày 02/9 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải khẳng định, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với ACV bảo đảm các tuyến đường giao thông kết nối vào sân bay phục vụ thi công; cũng như đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trong suốt quá trình thi công dự án.

Đồng thời, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị liên quan chủ động khảo sát, làm việc với các mỏ vật liệu để bảo đảm nguồn cung, xây dựng phương án bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường; kịp thời phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Nhấn mạnh về tầm quan trọng của dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành liên quan cần chủ động hơn nữa, tăng cường công tác phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để ACV cùng đơn vị thi công hoàn thành dự án trước ngày 15/8/2026.