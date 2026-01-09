Bộ Nội vụ: Năm 2026 sẽ tiếp tục sắp xếp trường học, y tế và đề xuất điều chỉnh tiền lương

Tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong

Bộ Nội vụ vừa có báo cáo về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính, trong đó nhấn mạnh các phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2026.

Bộ Nội vụ nhấn mạnh, năm 2026 sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong của các bộ, cơ quan Trung ương, các sở, ngành ở địa phương và các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước.

Bộ Nội vụ sẽ đề xuất điều chỉnh tiền lương, phụ cấp với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Cùng với đó, trong năm này sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 192 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc thực hiện pháp luật liên quan đến phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ cũng cho biết, sẽ thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp, trường học, cơ sở y tế, doanh nghiệp Nhà nước, sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Việc này được thực hiện theo đúng chỉ đạo tại Văn bản số 59 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18 và Kế hoạch số 130 về Kế hoạch sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức bên trong hệ thống hành chính Nhà nước.

Cơ quan này sẽ tham mưu Chính phủ ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung các quy định về tổ chức bộ máy, biên chế, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo các quy định mới của Bộ Chính trị để địa phương có cơ sở thống nhất thực hiện.

Bố trí cán bộ, công chức theo đúng vị trí việc làm

Bộ Nội vụ lưu ý các địa phương khẩn trương kiện toàn vị trí cán bộ, công chức còn thiếu, bảo đảm số lượng, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, kịp thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cán bộ, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả.

Điểm đáng chú ý cũng được Bộ Nội vụ nhấn mạnh là việc tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ Nội vụ khẳng định, sẽ thực hiện nghiêm các quy định, kết luận của Bộ Chính trị về quản lý biên chế giai đoạn 2022 - 2026, báo cáo cấp có thẩm quyền về kết quả thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2022 - 2026 và đề xuất biên chế giai đoạn 2026 - 2031 của các bộ, ngành, địa phương.

Cơ quan này khẳng định, sẽ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đúng vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ;

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng sẽ đề xuất điều chỉnh tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.