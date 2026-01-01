Chính sách mới về tiền lương có hiệu lực từ năm 2026

Tăng lương tối thiểu vùng

Nghị định số 293/2025 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 (thay thế Nghị định số 74/2024).

Theo đó, mức lương tối thiểu tại 4 vùng tăng từ 250.000 đồng - 350.000 đồng/tháng (tương ứng tỷ lệ bình quân 7,2%) so với mức lương tối thiểu được áp dụng trước đó.

Vùng Lương tối thiểu vùng áp dụng trước đó (đồng) Lương tối thiểu vùng từ 1/1/2026 (đồng) Số tiền tăng (đồng) I 4.960.000 5.310.000 350.000 II 4.410.000 4.730.000 320.000 III 3.860.000 4.140.000 280.000 IV 3.450.000 3.700.000 250.000

Với mức lương tối thiểu giờ, vùng I tăng từ 23.800 đồng/giờ lên 25.500 đồng/giờ; vùng II từ 21.200 đồng/giờ lên 22.700 đồng/giờ; vùng III từ 18.600 đồng/giờ lên 20.000 đồng/giờ; vùng IV từ 16.600 đồng/giờ lên 17.800 đồng/giờ.

Đối tượng áp dụng gồm tất cả người lao động làm việc theo hợp đồng và người sử dụng lao động theo bộ luật Lao động, bao gồm doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình và cá nhân có thuê mướn lao động.

Lương nhà giáo được xếp cao nhất

Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, với nhiều chính sách hỗ trợ và đãi ngộ nổi bật nhằm khẳng định vị thế và vai trò của nhà giáo.

Một trong những điểm nổi bật của Luật là quy định về tiền lương và phụ cấp đối với nhà giáo.

Lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp.

Theo đó, lương của nhà giáo ở cơ sở giáo dục công lập được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Phụ cấp ưu đãi nghề và phụ cấp khác tùy theo tính chất công việc, theo vùng theo quy định của pháp luật.

Nhà giáo cấp học mầm non; nhà giáo công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; nhà giáo dạy trường chuyên biệt; nhà giáo thực hiện giáo dục hòa nhập; nhà giáo ở một số ngành, nghề đặc thù được hưởng chế độ tiền lương và phụ cấp cao hơn so với nhà giáo làm việc trong điều kiện bình thường.

Tiền lương của nhà giáo trong cơ sở giáo dục ngoài công lập thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động.

Nhà giáo công tác ở ngành, nghề có chế độ đặc thù thì được hưởng chế độ đặc thù theo quy định của pháp luật và chỉ được hưởng ở một mức cao nhất nếu chính sách đó trùng với chính sách dành cho nhà giáo.

Tiền lương, phụ cấp nhân viên y tế thay đổi lớn

Theo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10, chế độ tiền lương và phụ cấp đối với nhân viên y tế có những điều chỉnh quan trọng. Các quy định mới được kỳ vọng góp phần cải thiện thu nhập, ổn định đời sống và thu hút, giữ chân nhân lực cho ngành y trong bối cảnh còn nhiều khó khăn.

Theo đó, bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ y học dự phòng và dược sĩ khi được tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp tương ứng sẽ được xếp lương từ bậc 2, thay vì bậc 1 như quy định hiện hành. Quy định này được áp dụng cho đến khi có chính sách tiền lương mới, qua đó góp phần nâng mức thu nhập ban đầu cho đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn cao.

Bên cạnh tiền lương, phụ cấp ưu đãi nghề cũng được điều chỉnh theo hướng tăng mạnh đối với các lĩnh vực có tính chất đặc thù.

Nghị quyết quy định người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế trong các lĩnh vực tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu và giải phẫu bệnh sẽ được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề 100%.

Với nhân viên y tế tuyến cơ sở và y tế dự phòng, chính sách phụ cấp ưu đãi nghề tiếp tục được thiết kế theo hướng tăng cường đãi ngộ, đặc biệt tại các địa bàn khó khăn. Theo đó, nhân viên y tế làm việc tại trạm y tế cấp xã và cơ sở y tế dự phòng sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 100% nếu công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới và hải đảo.

Trường hợp không thuộc các khu vực nêu trên, mức phụ cấp ưu đãi nghề dành cho nhân viên y tế tuyến cơ sở và y tế dự phòng vẫn được bảo đảm tối thiểu 70%. Chính sách này nhằm khuyến khích cán bộ y tế gắn bó với tuyến đầu chăm sóc sức khỏe ban đầu, nơi đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực và áp lực công việc kéo dài.

Sửa đổi đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp đặc biệt

Cũng có hiệu lực từ ngày đầu năm 2026, Thông tư 24/2025 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo đó, những người làm việc ở các địa bàn đảo xa đất liền và vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn quy định tại phụ lục ban hành kèm theo thông tư này được hưởng phụ cấp đặc biệt, gồm:

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, chiến sĩ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã được xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định, công nhân trong biên chế của các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam, Công an Nhân dân và tổ chức cơ yếu.

Cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng (bao gồm cả trường hợp đang trong thời gian tập sự) đã được xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định làm việc trong các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, các hội và các tổ chức phi chính phủ được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập.

Thông tư mới cũng thay thế "Phụ lục danh sách các địa bàn đảo xa đất liền và vùng biên giới được áp dụng phụ cấp đặc biệt" ban hành kèm theo Thông tư số 09/2005 bằng "Phụ lục danh sách các địa bàn được áp dụng phụ cấp đặc biệt" ban hành kèm theo thông tư này.

Thu nhập 17 triệu đồng/tháng chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) thông qua mức giảm trừ gia cảnh với người nộp thuế tăng lên 15,5 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, người nộp thuế còn được khấu trừ các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc, khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo và các khoản giảm trừ khác...

Người độc thân có thu nhập 17 triệu đồng không phải nộp thuế.

Theo quy định, các loại phí bảo hiểm bắt buộc hiện người lao động phải đóng là 10,5% trên lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (tối đa bằng 20 lần mức lương cơ sở, tương ứng 46,8 triệu đồng).

Như vậy, một người độc thân nếu có thu nhập 17 triệu đồng/tháng sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ năm tới (15,5 triệu đồng + 1,55 triệu đồng = 17,05 triệu đồng), giảm được 210.000 đồng/tháng so với hiện nay. Cùng đó, cứ một người phụ thuộc sẽ được giảm trừ gia cảnh 6,2 triệu đồng/tháng.

Như vậy, cá nhân có một người phụ thuộc thì thu nhập 24 triệu đồng/tháng sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, giảm được 610.000 đồng/tháng so với quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi cũng mở rộng các khoản được giảm trừ, bao gồm các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo và các khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo của người nộp thuế và người phụ thuộc.

Các khoản chi này phải đáp ứng đầy đủ điều kiện về hóa đơn, chứng từ theo quy định và không được chi trả từ các nguồn khác.