Đường Vành đai 4 Hà Nội: Hoàn thành đường song hành trong quý 2/2026

Chiều 31/12/2025, Ban Chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng Đường Vành đai 4- Vùng Thủ đô Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết tình hình triển khai dự án.

Theo báo cáo, sau hơn 3 năm triển khai, công tác GPMB dự án trên phạm vi 3 tỉnh, thành (Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên) đạt 99,99%. Công tác di chuyển mồ mả, xây dựng khu tái định cư, di dời hệ thống điện cao thế và các công trình hạ tầng kỹ thuật cơ bản hoàn thành.

Trên địa bàn Hà Nội, đoạn tuyến dài khoảng 59,2km đi qua 17 phường, xã, với tổng diện tích đất thu hồi khoảng 800,15ha và hơn 9.000 ngôi mộ cần di chuyển. Đến nay, UBND các phường, xã đã hoàn thành xây dựng 13/13 khu tái định cư , hoàn thành GPMB, di chuyển mồ mả và các công trình hạ tầng kỹ thuật theo đúng kế hoạch.

Tại tỉnh Hưng Yên, dự án đi qua địa bàn 6 xã với tổng diện tích đất thu hồi đạt trên 99,9%. Tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành 100% công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với khoảng 400ha đất thu hồi.

Ban chỉ đạo cũng cho biết, tiến độ triển khai các dự án thành phần cũng được nhà thầu tập trung đẩy nhanh. Trong đó, Dự án thành phần 2.1 (xây dựng đường song hành trên địa bàn Hà Nội), giá trị khối lượng thực hiện đạt khoảng 3.575 tỷ đồng (tương đương 85%); phấn đấu cơ bản hoàn thành tuyến đường song hành trong quý 2/2026.

Xây dựng đường song hành trên địa bàn Sóc Sơn, Hà Nội

Đối với Dự án thành phần 2.2 (xây dựng đường song hành trên địa bàn tỉnh Hưng Yên), giá trị thực hiện ước đạt khoảng 867 tỷ đồng (tương đương 70% tổng giá trị xây lắp).

Tại tỉnh Bắc Ninh, dự án thành phần 2.3 (xây dựng đường song hành), tổng giá trị xây lắp đạt khoảng 1.253 tỷ đồng (tương đương 50%).

Đối với dự án thành phần 3 - đầu tư xây dựng tuyến cao tốc theo phương thức đối tác công tư (PPP), các nhà đầu tư đang tập trung tổ chức thi công các hạng mục chính.

Tháo gỡ khó khăn về vật liệu xây dựng

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cho biết, các vướng mắc liên quan đến GPMB cơ bản đã được địa phương tháo gỡ. Tuy nhiên, tiến độ thi công tuyến đường song hành còn chậm do thiếu vật liệu san lấp. Tỉnh Bắc Ninh dự kiến sẽ giải quyết dứt điểm khó khăn này trước ngày 10/1, qua đó bảo đảm tiến độ san lấp nền và đẩy nhanh thi công.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc - Trưởng ban Chỉ đạo triển khai dự án biểu dương các cơ quan, đơn vị của 3 tỉnh, thành đã hoàn thành công tác GPMB.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo điều chỉnh vốn cho tỉnh Bắc Ninh trong tổng mức đầu tư dự án. Ban Chỉ đạo sẽ sớm có văn bản để cụ thể hóa việc này.

Về điều chỉnh các nút giao cắt trên tuyến, Bí thư Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu bảo đảm đồng bộ, tối ưu khả năng kết nối giao thông và góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công.

Ông Ngọc đề nghị tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh thống nhất với Hà Nội bảo đảm đồng bộ kiến trúc lâu bền, phát triển đô thị hiện đại, bền vững trên tuyến đường Vành đai 4. Bên cạnh đó, các đơn vị cần tận dụng điều kiện thời tiết để đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm tiến độ dự án.

Đối với vấn đề vật liệu xây dựng, Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu vật liệu xây dựng thay thế theo quy định.