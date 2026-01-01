"Báu vật chiến lược" của Nga xuất hiện trên biển Việt Nam, được đặt số hiệu nhưng giữ nguyên một thứ

Đây là tàu nghiên cứu khoa học "Giáo sư Gagarinsky". Con tàu này được coi như "báu vật chiến lược" của Nga trong lĩnh vực khoa học.

Thông tin này được đề cập tới trong cuộc họp báo tại Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga (RNCC) ở Hà Nội, sáng 29/12. Đây là họp báo do Đại sứ quán Liên bang Nga phối hợp cùng Cơ quan Thương mại Nga ở Việt Nam và RNCC tổ chức buổi họp báo nhằm tổng kết tình hình phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong năm 2025, đồng thời định hướng các nội dung hợp tác trọng tâm cho giai đoạn tiếp theo.

Đáng chú ý, tại họp báo, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko và Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga Vladimir Murashkin cho biết, điểm sáng mới trong hợp tác khoa học giữa hai nước là việc bàn giao tàu nghiên cứu "Giáo sư Gagarinsky" cho Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga để thực hiện các khảo sát biển Đông và tiến độ thuận lợi của dự án Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân tại Đồng Nai.

Tàu nghiên cứu khoa học "Giáo sư Gagarinsky" được chuyển giao cho Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga vào chiều 11/5/2025. Ảnh: Fleetphoto

Trên thực tế, tàu nghiên cứu khoa học "Giáo sư Gagarinsky" do Nga tài trợ đã được chuyển giao cho Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga vào chiều 11/5/2025.

Con tàu nổi tiếng của Nga được đưa vào biên chế Hải quân Việt Nam

Nghi thức thượng cờ trên tàu 889 - Giáo sư Gagarinsky, chiều 1/12/2025. Ảnh: Báo Hải quân

Theo Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng Việt Nam, trong khuôn khổ Phiên họp lần thứ 36 của Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga, vào chiều 1/12/2025, tại TP Hải Phòng đã diễn ra Lễ thượng cờ trên tàu 889 – Giáo sư Gagarinsky .

Như vậy, con tàu này chính thức được đưa vào biên chế của Quân chủng Hải quân mang số hiệu 889 và giữ nguyên tên gọi Giáo sư Gagarinsky bằng tiếng Nga trên boong. Việc này tri ân nhà khoa học nổi tiếng của nước Nga và bày tỏ sự cảm ơn với món quà ý nghĩa mà Liên bang Nga trao tặng cho Việt Nam.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao Quốc kỳ và cờ Hải quân nhân dân Việt Nam cho chỉ huy tàu 889 - Giáo sư Gagarinsky. Ảnh: Cổng TTĐT BQP

Tại sự kiện này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến gửi lời cảm ơn tới Chính phủ Liên bang Nga, Phân ban Nga, Viện Hải dương học Thái Bình Dương – chi nhánh Viễn Đông, Hạm đội tàu nghiên cứu khoa học; cũng như biểu dương Quân chủng Hải quân và Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga về công tác phối hợp tiếp nhận, bàn giao và đưa tàu vào khai thác theo đúng kế hoạch của Ủy ban Phối hợp.

Thượng tướng yêu cầu Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga và Hải quân nhân dân Việt Nam phối hợp với các đối tác Nga xây dựng chương trình nghiên cứu khoa học hằng năm, đồng thời bảo đảm khai thác tàu hiệu quả, phục vụ tích cực nhiệm vụ nghiên cứu biển, đáp ứng kỳ vọng của hai quốc gia.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Nga Konstantin Ilyich Mogilevsky khẳng định việc bàn giao tàu 889 – Giáo sư Gagarinsky sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga. Đây là một trong những sự kiện hợp tác song phương quan trọng của năm 2025, đúng dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ông Konstantin Ilyich Mogilevsky cũng bày tỏ cảm ơn phía Việt Nam đã giữ nguyên tên tàu Giáo sư Gagarinsky, nhà khoa học vĩ đại từng được trao nhiều huân chương và danh hiệu cao quý của Liên Xô.

Tàu nghiên cứu khoa học "Giáo sư Gagarinsky" có khả năng gì?

Cận cảnh Tàu 889-giáo sư Gagarinsky do Nga tài trợ. Ảnh: Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga

Trên thực tế, tàu "Giáo sư Gagarinsky" có nhiệm vụ nghiên cứu biển, với khả năng hoạt động ở vùng biển sâu và xa bờ. Cụ thể, các nhà khoa học hai nước sẽ khám phá những khu vực trước đây chưa được nghiên cứu, qua đó giúp nâng cao hiểu biết về các hệ sinh thái, đa dạng sinh học và nguồn tài nguyên biển. Từ những khám phá này sẽ giúp đề xuất các giải pháp bảo tồn, phục hồi và sử dụng hợp lý.

Hơn nữa, theo các chuyên gia, với việc khai thác tàu "Giáo sư Gagarinsky", Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga chủ động hơn trong việc thiết kế nghiên cứu và tổ chức các chuyến khảo sát thực địa trên biển, đồng thời tăng cường năng lực, hiệu quả nghiên cứu khoa học biển.