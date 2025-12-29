Kiến nghị điều chỉnh chính sách tiền lương tương đương với giá cả thị trường

Bộ Tài chính mới có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Khánh Hòa gửi đến trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, cử tri đề nghị Chính phủ có chính sách bình ổn giá cả thị trường hoặc điều chỉnh tiền lương tương đương với giá cả thị trường, vì với mức lương như hiện tại, đặc biệt là mức lương hưu không đủ để trang trải các sinh hoạt phí hàng ngày.

Trả lời kiến nghị này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, ngày 10/11/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 293/2025 quy định điều chỉnh mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp động lao động từ ngày 1/1/2026.

Theo chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ phân công, Bộ Nội vụ là cơ quan quản lý Nhà nước về tiền lương. Bộ trưởng Bộ Tài chính cho hay, hiện nay, Bộ Nội vụ đang chủ trì xây dựng Đề án tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đối với chính sách bình ổn giá, Bộ Tài chính nêu rõ, thời gian qua, công tác quản lý, điều hành giá đã và đang được thực hiện nhất quán theo nguyên tắc thị trường có sự điều tiết của Nhà nước theo quy định của Luật Giá và các văn bản hướng dẫn.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, Nhà nước chỉ gián tiếp tác động vào sự hình thành và vận động của giá cả qua các biện pháp kinh tế vĩ mô và sử dụng biện pháp bình ổn giá khi giá các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá có biến động bất thường hoặc khi mặt bằng giá biến động ảnh hưởng đến ổn định kinh tế- xã hội.

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực để tổng hợp tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo điều hành giá các kịch bản điều hành giá và các giải pháp phù hợp; góp phần ổn định mặt bằng giá cả ngay từ đầu năm và tăng dư địa kiểm soát lạm phát trong thời gian còn lại của năm 2025.

Lạm phát cơ bản ước cả năm là dưới 4% đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát do Quốc hội, Chính phủ đề ra.

Đối với hàng hóa, dịch vụ thiết yếu có tác động, ảnh hưởng đến đời sống người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, ông Thắng cho biết, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo điều hành giá của Thủ tướng Chính phủ luôn chú trọng, thường xuyên chỉ đạo, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường, tổ chức nắm bắt tình hình thực hiện của các tổ chức, cá nhân kinh doanh để có các biện pháp điều hành, bình ổn giá phù hợp.

Đặc biệt, tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật về giá, các biện pháp kê khai, niêm yết giá, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng để tăng giá bất hợp lý.

Bộ trưởng Tài chính cũng cho biết, đã nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền các giải pháp hỗ trợ phù hợp về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất như giảm thuế VAT 2% trong năm 2025 và 2026 kết hợp mở rộng đối tượng được áp dụng chính sách; giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn; ưu đã lệ phí trước bạ đối với ô tô điện chạy pin; kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp; gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước; gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2025;...

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền cũng như ban hành theo thẩm quyền các chính sách hỗ trợ như điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân; miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với một số trường hợp theo quy định, tiếp tục giảm một số khoản phí, lệ phí... góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống người dân, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, giảm áp lực lạm phát năm 2025.

Trong giai đoạn tiếp theo, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục chủ động, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương để triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý, điều hành giá và bình ổn giá cả thị trường.

Theo đó, giám sát chặt chẽ tình hình cung – cầu và biến động giá cả hàng hóa trong nước, qua đó kịp thời tham mưu các chính sách và kịch bản điều hành giá phù hợp, linh hoạt, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát.