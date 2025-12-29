Hình ảnh công trường cầu Long Biên trong đợt đại tu quy mô nhất lịch sử
TPO - Sau hơn một thế kỷ vận hành, cầu Long Biên đang bước vào đợt sửa chữa, gia cố lớn nhất từ trước đến nay. Các đơn vị thi công đang chạy đua nước rút để thay thế hàng loạt cấu kiện xuống cấp, đảm bảo an toàn cho công trình giao thông huyết mạch trước khi hoàn thành toàn bộ dự án.
VIDEO: Cầu Long Biên “thay áo mới”, hoàn thiện các hạng mục sửa chữa cuối.
Từ ngày 1/11, cầu Long Biên cấm phần đường dành cho xe thô sơ theo hướng từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm trong 61 ngày để phục vụ sửa chữa định kỳ tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng. Đến nay, các hạng mục sửa chữa đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối.
Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, những ngày này, hàng chục công nhân cùng nhiều thiết bị, vật liệu chuyên dụng đang được huy động, khẩn trương thi công các hạng mục sửa chữa, trùng tu cầu Long Biên nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.
Suốt 2 tháng qua, đơn vị chức năng đã rào chắn, tổ chức cấm lưu thông một chiều để phục vụ thi công.
Tại những vị trí hiểm hóc dưới gầm cầu, công nhân phải thao tác thủ công để thay thế các đinh tán rỉ sét lâu năm bằng hệ thống bu-lông cường độ cao mới, giúp gia tăng khả năng chịu lực cho khung dầm.
Làn đường dành cho xe máy, xe thô và người đi bộ đã được thảm lại lớp bê tông mới phẳng lì, xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nứt vỡ, gồ ghề trước đây.
Đại diện kỹ thuật công trường cho biết, các tấm đan bê tông mác 400 được sử dụng nhằm tạo bề mặt phẳng, tăng khả năng chịu lực, thay thế các đoạn mặt cầu hư hỏng. Loại bê tông cường độ cao này giúp giảm nguy cơ nứt vỡ khi có tải trọng lớn; đồng thời, các máng thoát nước bằng thép cũng được thay thế.
Hạng mục lan can đã hoàn tất việc lắp dựng cấu kiện mới và hoàn thiện lớp sơn bảo vệ
Toàn bộ những thanh tà vẹt đã được thay mới toàn bộ.
Phía dưới gầm, việc thi công cũng diễn ra hối hả. Các công nhân đang tập trung xử lý các điểm xung yếu, gia cường dầm cầu để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đoàn tàu qua lại.
Khu vực thi công đoạn gần ga Long Biên đã được tháo dỡ rào chắn và sơn mới sau khi hoàn thành các hạng mục sửa chữa.
Các hạng mục sửa chữa hiện đang dần hoàn thiện. Theo kế hoạch, cầu Long Biên sẽ cấm lưu thông một chiều đến hết ngày 31/12, sau đó tổ chức cho phép lưu thông trở lại theo cả hai chiều vào dịp Tết Dương lịch.
