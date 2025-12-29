Hình ảnh công trường cầu Long Biên trong đợt đại tu quy mô nhất lịch sử

Đại diện kỹ thuật công trường cho biết, các tấm đan bê tông mác 400 được sử dụng nhằm tạo bề mặt phẳng, tăng khả năng chịu lực, thay thế các đoạn mặt cầu hư hỏng. Loại bê tông cường độ cao này giúp giảm nguy cơ nứt vỡ khi có tải trọng lớn; đồng thời, các máng thoát nước bằng thép cũng được thay thế.