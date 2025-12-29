Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hưng Yên - Tỉnh sẽ có sân bay quốc tế, nằm ở vị trí nào?

29-12-2025 - 15:00 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tỉnh Hưng Yên mới đây cho biết sẽ nghiên cứu đầu tư sân bay quốc tế trong tương lai.

Hưng Yên lấy ý kiến với Dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030

Ủy ban nhân dân Hưng Yên vừa công bố việc lấy ý kiến rộng rãi đối với dự thảo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm cập nhật định hướng phát triển trong bối cảnh không gian kinh tế – đô thị của địa phương đang mở rộng nhanh chóng.

Theo danh mục các dự án ưu tiên trong giai đoạn 2026–2030, tỉnh dự kiến triển khai hơn 20 dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng thương mại, dịch vụ và du lịch. Các dự án này có quy mô lớn, trải dài từ vài trăm đến hơn một nghìn héc-ta, hướng tới khai thác lợi thế sinh thái, cảnh quan và dư địa phát triển mới.

Ở nhóm hạ tầng kỹ thuật, dự thảo quy hoạch đề cập đến phương án nghiên cứu đầu tư sân bay quốc tế tại xã Đồng Châu sau năm 2030. Dự án này được định hướng triển khai phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay quốc gia, góp phần tăng khả năng kết nối vùng và liên vùng trong dài hạn.

Hưng Yên - Tỉnh sẽ có sân bay quốc tế, nằm ở vị trí nào?- Ảnh 1.

Ảnh minh họa sân bay Hưng Yên bằng AI nếu dự án được xem xét thông qua

Theo UBND tỉnh, việc điều chỉnh và cập nhật quy hoạch lần này là cơ sở để khai thác hiệu quả lợi thế về quy mô không gian sau sáp nhập, qua đó hình thành các cực tăng trưởng mới, tạo động lực cho phát triển kinh tế – xã hội.

Hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, Hưng Yên đặt định hướng phát triển hệ thống đô thị – nông thôn theo mô hình mạng lưới, đa cực, đa trung tâm. Các chuỗi đô thị sẽ được tổ chức gắn với cảnh quan sông Hồng, tuyến đường di sản và có sự kết nối chặt chẽ với Thủ đô Hà Nội, qua đó từng bước khẳng định vị thế mới của địa phương trong vùng đồng bằng sông Hồng.

Việc Hưng Yên nghiên cứu xây dựng sân bay quốc tế có ý nghĩa gì?

Xét về vị trí địa lý, việc Hưng Yên nghiên cứu xây dựng sân bay quốc tế sau năm 2030 mang nhiều ý nghĩa đối với cấu trúc hạ tầng hàng không miền Bắc. Hưng Yên nằm ở trung tâm vùng đồng bằng sông Hồng, tiếp giáp trực tiếp với Hà Nội và là điểm trung chuyển tự nhiên giữa Thủ đô với các tỉnh ven biển Bắc Bộ.

Hưng Yên - Tỉnh sẽ có sân bay quốc tế, nằm ở vị trí nào?- Ảnh 2.

Đồ họa: Thái Hà

Từ khu vực dự kiến tại xã Đồng Châu, khoảng cách đến Sân bay Nội Bài vào khoảng 55–65 km, đến Sân bay Cát Bi (Hải Phòng) ước khoảng 80–90 km, đến Sân bay Vân Đồn khoảng 170–180 km. Các khoảng cách này cho thấy sân bay Hưng Yên, nếu hình thành, sẽ có thể đóng vai trò bổ trợ cho mạng lưới sân bay hiện hữu.

Về ý nghĩa phát triển, sân bay quốc tế tại Hưng Yên có thể trở thành đầu mối logistics – hàng không mới của vùng trung tâm Bắc Bộ, đặc biệt phù hợp với vận tải hàng hóa, hàng không giá rẻ, charter flight và các đường bay quốc tế ngách.

Với lợi thế nằm gần các hành lang kinh tế lớn, các khu công nghiệp, khu đô thị mới và trục kết nối Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, sân bay này sẽ góp phần giảm tải cho Nội Bài trong dài hạn, đồng thời rút ngắn thời gian tiếp cận hàng không cho khu vực phía đông và đông nam Thủ đô.

Hưng Yên đang đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, việc sở hữu một sân bay quốc tế không chỉ mang ý nghĩa về hạ tầng giao thông mà còn là đòn bẩy định vị vai trò mới của địa phương trong mạng lưới đô thị – kinh tế vùng và quốc gia.


Theo Thái Hà

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khi những nguyên liệu “nhà nào cũng có” trở thành kho báu để doanh nghiệp Việt vươn tầm thế giới

Khi những nguyên liệu “nhà nào cũng có” trở thành kho báu để doanh nghiệp Việt vươn tầm thế giới Nổi bật

2 ngày nữa, loạt chính sách mới về tiền lương sẽ có hiệu lực, người lao động lưu ý!

2 ngày nữa, loạt chính sách mới về tiền lương sẽ có hiệu lực, người lao động lưu ý! Nổi bật

"Mỏ vàng xanh" xuyên biên giới của bầu Hiển đạt cột mốc lịch sử: Điện sạch từ Lào đang "chảy" về Việt Nam

"Mỏ vàng xanh" xuyên biên giới của bầu Hiển đạt cột mốc lịch sử: Điện sạch từ Lào đang "chảy" về Việt Nam

14:25 , 29/12/2025
Hải Phòng tham vọng thành 'siêu cực' tăng trưởng mới

Hải Phòng tham vọng thành 'siêu cực' tăng trưởng mới

13:50 , 29/12/2025
Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương: Báo cáo tài chính của EVN phải tốt lên, hết lỗ luỹ kế

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương: Báo cáo tài chính của EVN phải tốt lên, hết lỗ luỹ kế

11:45 , 29/12/2025
Người mua hàng là cá nhân nhưng không cung cấp mã số thuế, số định danh, người bán có được để trống thông tin trên hóa đơn? - Cục Thuế trả lời

Người mua hàng là cá nhân nhưng không cung cấp mã số thuế, số định danh, người bán có được để trống thông tin trên hóa đơn? - Cục Thuế trả lời

10:46 , 29/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên