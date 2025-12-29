Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"Mỏ vàng xanh" xuyên biên giới của bầu Hiển đạt cột mốc lịch sử: Điện sạch từ Lào đang "chảy" về Việt Nam

29-12-2025 - 14:25 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đây là cột mốc mới trong lĩnh vực năng lượng của Việt Nam.

Theo thông tin mới nhất từ Tập đoàn T&T Group đăng tải hôm 28/12/2025, vào ngày 26/12, 48 tuabin gió của Nhà máy điện gió Savan 1 – dự án năng lượng tái tạo do T&T Group đầu tư và phát triển tại Lào – đã chính thức vận hành thương mại.

Cột mốc năng lượng đồng nghĩa với việc Nhà máy điện gió Savan 1 chính thức cung cấp dòng điện sạch xuất khẩu sang Việt Nam với công suất giai đoạn 1 đạt 300 MW.

Nhà máy điện gió Savan 1 là dự án điện gió trên bờ lớn nhất mà T&T Group từng đầu tư đến nay. Ảnh: T&T Group

"Việc Nhà máy điện gió Savan 1 chính thức vận hành thương mại là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để T&T Group tiếp tục nghiên cứu và triển khai các dự án năng lượng sạch xuyên biên giới theo hướng bền vững, hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo; từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa T&T Group trở thành nhà phát triển năng lượng hàng đầu Việt Nam," đại diện T&T Group nhấn mạnh.

Tọa lạc tại tỉnh Savannakhet (nước CHDCND Lào), Nhà máy điện gió Savan 1 là dự án điện gió trên bờ lớn nhất mà T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (thường được gọi là "bầu Hiển") từng đầu tư đến nay, đồng thời đánh dấu bước đi tiên phong của tập đoàn trong chiến lược phát triển năng lượng sạch xuyên biên giới.

Với tổng công suất lắp đặt 495 MW và tổng vốn đầu tư khoảng 768 triệu USD (riêng giai đoạn 1 có tổng vốn 490 triệu USD), dự án này được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những công trình năng lượng tái tạo tiêu biểu, góp phần quan trọng vào hợp tác năng lượng bền vững giữa Việt Nam và Lào, đồng thời hỗ trợ đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Trước đó, tháng 8/2024, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương nhập khẩu điện từ Dự án Nhà máy điện gió Savan 1 về Việt Nam. Hợp đồng mua bán điện (PPA) giữa Công ty TNHH MTV Điện gió Savan 1 và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng đã được chính thức ký kết, tạo nền tảng pháp lý vững chắc để dòng điện sạch từ dự án được hòa vào hệ thống điện quốc gia.

Những bước đi này không chỉ thúc đẩy tiến độ dự án mà còn góp phần quan trọng vào việc thực hiện Quy hoạch điện VIII, tăng cường nguồn cung năng lượng tái tạo từ Lào và củng cố hợp tác năng lượng bền vững giữa hai quốc gia.

Điện gió - "Mỏ vàng xanh" thời hiện đại

Reuters ngày 23/12 trích số liệu từ viện nghiên cứu Ember cho biết, sản lượng điện gió toàn cầu trong 10 tháng đầu năm 2025 đạt 2.158 terawatt giờ (TWh) - tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó châu Á chiếm khoảng 45% sản lượng điện gió toàn cầu.

Các quốc gia ven biển đang tận dụng điện gió ngoài khơi để đảm bảo an ninh năng lượng. Ảnh minh họa

Kết hợp với nhu cầu không ngừng tăng cường sản lượng điện ở hầu hết các quốc gia, nguồn cung điện gió (gồm điện gió trên bờ, điện gió ngoài khơi, điện gió quy mô nhỏ) ngày càng tăng này dự kiến sẽ đảm bảo rằng dấu ấn toàn cầu của điện gió sẽ tiếp tục phát triển trong năm 2026 và những năm tiếp theo - bất chấp những biến động mạnh mẽ của năm 2025, Reuters nhận định.

Theo Hiệp hội Năng lượng Gió Thế giới (WWEA), công suất điện gió lắp đặt trên toàn thế giới hiện đáp ứng hơn 10% nhu cầu điện toàn cầu – và nhiều hơn đáng kể so với điện hạt nhân.

WWEA cho biết, điện gió là một nguồn năng lượng tái tạo sạch, vô tận. Đây là "mỏ vàng xanh" giúp các quốc gia củng cố an ninh năng lượng, góp phần hạn chế tác động từ biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí.

Theo Trang Ly

